يوفينتوس يحسم صفقة قائد أياكس

تفصل اليوفي أيام قليلة عن الإعلان رسمياً عن التعاقد مع الهولندي "دي ليخت" قائد دفاع أياكس، بعد صراع مع عدة أندية على توقيعه أبرزها باريس سان جيرمان، برشلونة ومانشستر يونايتد.

طبقاً لصحيفة تليغراف الهولندية، فأن البيانكونيري سيُعلن عن الصفقة رسمياً هذا الأسبوع، بعد أن توصل لإتفاق على الشروط الشخصية مع اللاعب.