تعثرت مفاوضات انتقال الفرنسي ماتويدي إلى صفوف موناكو الفرنسي، بعد أن رفض نجم باريس سان جيرمان السابق العودة مجدداً إلى الدوري الفرنسي هذا الصيف.

طبقاً لصحيفة ليكيب فأن المفاوضات بين الطرفين توقفت، وأن اللاعب سيستمر مع البيانكونيري حتى إشعار آخر، مع تبقي أيام قليلة على غلق سوق الانتقالات.

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