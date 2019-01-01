أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "Tuttosport" أن كلً من روما، موناكو وبرشلونة مهتمون بالتعاقد مع اللاعب دانييلي روجاني مدافع يوفنتوس.

يتطلع البيانكونيري إلى بيع اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً قبل إنتهاء سوق الانتقالات الصيفية في إيطاليا في 23 أغسطس الحالي، ولكن حتى الآن لم يتم تقديم أي عروض رسمية من أجل اللاعب.

ولم يعد روجاني من ضمن دواعم الفريق بل ولم يعد في الحسابات، حيث لم يُشارك في الموسم الماضي سوى في 15 مباراة فقط من الدوري الإيطال.