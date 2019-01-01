بحسب تقرير نشر على أثليتيك، يشعر روميلو لوكاكو بعدم الأهمية في مانشستر يونايتد حتى أنه توقف عن الحديث مع أوله جونار سولشار.

وارتبط اسم البلجيكي الدولي بالانضمام بعملاقي الدوري الإيطالي يوفنتوس والإنتر في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وهو الآن يحاول الضغط بكل قوته على إدارة الشياطين الحمر لإجبارهم على رحيله قبل نهاية الميركاتو.