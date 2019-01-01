اقترب يوفنتوس من التعاقد مع موهبة لاتينية جديدة وهي "إنزو بارينشيا" لاعب نيولز أولد بويز، ومن المتوقع حسم البيانكونيري للصفقة في أقرب وقت.

طبقاً لمصادر النسخة الإيطالية من موقع جول، فأن إنزو الذي يلعب كخط وسط ينتظر حصوله على جواز سفر أوروبي، وسيتم إعارته إلى فريق آخر فور توقيعه للسيدة العجوز.

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