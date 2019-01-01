جدد روما اهتمامه بالمدافع الواعد "روجاني" في محاولة لاستغلال تبعات التعاقد مع الهولندي دي ليخت من أياكس، والذي سيترتب على قدومه رحيل بعض اللاعبين في نفس مركزه.

مع صعوبة التفريط في الوافد الجديد "ديميرال"، يحاول الجياولورسي جس نبض الذئاب في ما يخص المدافع روجاني الذي يجذب انتباه الذئاب منذ فترة طويلة، خاصةً مع الرغبة في تعويض رحيل مانولاس.