تعثرت مفاوضات ماتيا بيرين مع فريق بنفيكا بعد أن فشل اللاعب في الفحص الطبي، بعد أن اكتشف الفريق البرتغالي أن مدة علاج اللاعب ستكون أطول من المتوقع، لذا تراجعوا عن ضمه.

طبقاً لمصادر سكاي سبورت فأن مسئولي بنفيكا اعتذروا ليوفنتوس، ومع ذلك إلا أن اللاعب لازال متواجداً في البرتغال على أمل أن يقدم بورتو عرضاً له في الساعات المقبلة.