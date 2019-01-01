أسطورة البيانكونيري يعود للفريق بعد عام من رحيله

اقتربت عودة بوفون للبيانكونيري أكثر من أي وقت مضى، حيث من المقرر أن يصل اللاعب إلى عيادات النادي في الساعات القليلة المُقبلة من أجل الخضوع للفحص الطبي.

سينضم بوفون للسيدة العجوز مرة آخرى مجاناً بعد أن انتهى عقده مع باريس سان جيرمان، ومن المتوقع أن يكون احتياطياً لتشيزني في الموسم المُقبل.