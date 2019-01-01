البيانكونيري يخطط للتوقيع مع متوسط الميدان الفرنسي نهاية الأسبوع

على ما يبدو أن الأمور بين يوفنتوس وأدريان رابيو لاعب باريس سان جيرمان تسير في مجراها الصحيح، فإدارة البيانكونيري ترى أنها ستتمكن من الحصول على توقيع الفرنسي، كما أنها تخطط للحصول على خدماته رسمياً بنهاية الأسبوع.

ويستطيع جول أن يؤكد أن صاحب الـ24 ربيعاً سيحصل على راتب سنوي يقدر بـ7 ملايين يورو في السيدة العجوز، وأنه أصبح على بعد خطواتٍ قليلة من كبير إيطاليا محلياً خاصةً وأن عقده مع الفريق العاصمي الفرنسي سينتهي بنهاية الشهر الجاري.