يوفنتوس يرفض عرضاً إنجليزياً لمويس كين
رفض يوفنتوس عرضاً رسمياً من إحدى أندية الدوري الإنجليزي الممتاز من أجل التعاقد مع المهاجم الواعد "مويس كين" بسبب قناعة ساري الكبيرة بقدرات اللاعب.
أشارت مصادر لا جازيتا ديلو سبورت أن السيدة العجوز رفضت عرضاً من التوفيز بقيمة 30 مليون يورو ولا ترغب بالتفريط في اللاعب.
بروسيا دورتموند مهتم بالتعاقد مع مانذوكيتش
أبدى بروسيا دورتموند اهتماماً كبيراً بالتعاقد مع ماريو مانذوكيتش لاعب يوفنتوس، حيث يسعى الفريق الألماني لتدعيم صفوفه بكل قوة من أجل المنافسة مجدداً على لقب الدوري.
أشارت مصادر كورييري تورينو بإن البي في بي يريد ضم اللاعب الكرواتي ولكن البيانكونيري يرغب بتجديد عقده والحفاظ عليه.
دي ليخت قد يستمر مع أياكس لموسم آخر
الهولندي قد يتأخر وصوله لتورينو
أشارت مصادر صحيفة تليغراف الهولندية أن دي ليخت لديه إتفاق شفهي مع أياكس على أن يرحل في الموسم المقبل مقابل 45 أو 50 مليون يورو.
أضافت أيضاً أن دي ليخت يفضل الانضمام ليوفنتوس لأن البيانكونيري هو الأكثر جدية بالتعاقد معه من بين كل الأندية الأخرى.
قريباً سيخضع كريستيان روميرو للفحص الطبي في يوفنتوس
وفقاً لما نشرتة صحيفة "Calcio Mercato" الإيطالية فأنه من المُقرر أن يخضع المدافع كريستيان روميرو لاعب جنوى السابق لفحص طبي قريباً في يوفنتوس قبل انتقالة بشكل دائم.
وقد اختار البيانكونيري الشاب البالغ من العمر 21 عاماً كأحد اللاعبين الواعدين في الدوري الإيطالي الموسم المنقضي، ويسعى المدرب ماوريزيو ساري إلى جلب تعزيزات إضافية قبل بداية الموسم الجديد.
وكان اللاعب كريستيان روميرو قد سجل هدفين وصنع مثلهما في 27 مباراة خاضها مع جنوى في الدوري الإيطالي الموسم الماضي.
يوفنتوس يجهز عرضاً رسمياً لضم بول بوجبا
البيانكونيري يتحرك ليستعيد النجم الفرنسي
بدأ يوفتوس تحركاته من أجل استعادة الفرنسي "بول بوجبا" وضمه مرة آخرى، بعد أن أشارت أخر التقارير إلى أن السيدة العجوز يستعدوا لتقديم عرض رسمي لضمه.
أكدت مصادر "تايمز" بإن البيانكونيري يجهزوا عرضاً قيمته 120 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع اللاعب
ماوريزيو ساري مهتم بكيران تريبير لاعب توتنهام
وفقاً لما صرح به الصحفي أوريليو كابالدي بأن ماوريزيو ساري مدرب يوفنتوس قد أبدى اهتمامه بالتعاقد مع كيران جون تريبير مدافع توتنهام.
وأضاف الصحفي الإيطاليي لصحيفة "Transfer Window Podcast" أن المدرب صرح بأنه سعيد للغاية إذا تمكن النادي من التوقيع مع اللاعب، وأنه يقتنع إقتناع تام بأن البيانكونيري يحتاج للاعبين مندفعين ويريدون أن يحدثوا الفارق مثل لاعب السبيرز.
دي ليخت متخوف من أسلوب وطريقة لعب ماوريزيو ساري
لاعب أياكس لم يتخذ القرار
أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "La Gazzetta dello Sport" أن ماتيس دي ليخت لاعب أياكس قد تواصل مع المدرب ماوريزيو ساري في محاولة منه لاكتشاف أسلوب وطريقة لعب المدرب بسبب مخاوفه بشأن أسلوب لعب الفريق الذي من الممكن أن لا يتناسب مع طبيعة أسلوب الهولندي في الملعب.
وصرحت بعض التقارير أن هذه المخاوف قد تُعطل إكتمال صفقة انتقال اللاعب لصفوف البيانكونيري وأنها من شأنها أن تغير وجهة اللاعب إلى فريق آخر، خاصة مع استمرار مانشستر يونايتد المستمرة في محاولة ضم اللاعب.
بوجبا يفضل العودة ليوفنتوس عن الانضمام لريال مدريد
بوجبا يريد اللعب مجدداً للبيانكونيري
قد يبدو ريال مدريد في وضع أفضل للتعاقد مع بول بوجبا، لأنه أكثر جدية من يوفنتوس في التعاقد مع لاعب وسط، ولكن طبقاً لأخر التقارير فإن اللاعب يفضل العودة للبيانكونيري.
أشارت مصادر سكاي سبورتس أن بوجبا يريد إما الريال أو يوفنتوس، ولكنه يفضل الرجوع مجدداً لتورينو، ومع ذلك يظل الملكي هو المفضل للتوقيع مع اللاعب.
يوفنتوس يحول أنظاره إلى روميلو لوكاكو
حول يوفنتوس أنظاره إلى روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد في الساعات الأخيرة، بعد أن علم بأن الفريق الإنجليزي لا يمانع ببيع مهاجمه البلجيكي هذا الصيف.
أشارت مصادر سكاي سبورتس بأن البيانكونيري يفكروا جدياً في التحرك لضم لوكاكو ولكنهم سيواجهوا منافسة شرسة من الإنتر الذي تواصل مع إدارة اليونايتد مؤخراً من أجل ضم اللاعب.
وكيل أعمال كانسيلو يعرضه على برشلونة!
قام البرتغالي خورخي مينديز وكيل أعمال جواو كانسيلو بعرض موكله على فريق برشلونة في الساعات الأخيرة، في محاولة لاستغلال حاجة العملاق الكتالوني لضم ظهير أيمن بسبب عدم الاقتناع بسيميدو.
حيث أشارت مصادر راديو "راك" بأن اللاعب تم عرضه على إدارة البلوجرانا في انتظار ردهم، كما أن هناك مفاوضات من مانشستر سيتي لضمه أيضاً.
رسمياً.. يوفنتوس يعلن عن التعاقد مع ميريح ديميرال
أعلن يوفنتوس بصفة رسمية عن التعاقد مع التركي "ميريح ديميرال" مدافع ساسولو في صفقة كلفت خزائن البيانكونيري حوالي 18 مليون يورو.
يعتبر ديميرال الذي انضم بعقد مدته خمس سنوات هو الصفقة الخامسة للسيدة العجوز هذا الصيف بعد كل من بوفون، رامسي، رابيو ولوكا بيلجريني.
روما مهتم بالتعاقد مع الأرجنتيني جونزالو هيجواين
وفقاً لصحيفة "Calcio Mercato" الإيطالية فأن روما مهتم بالتعاقد مع جونزالو هيجواين مهاجم يوفنتوس.
وكان يأمل البيانكونيري في بيع المهاجم الأرجنتيني خلال فترة الانتقالات الحالية قبل إنطلاق الموسم الجديد وبعد أن تقرر عدم ملائمته لخطط المدرب الجديد ماوريزيو ساري.
روما يواصل محاولاته من أجل ضم هيجواين
واصل روما محاولاته مع جونزالو هيجواين من أجل إقناعه بالقدوم لنادي العاصمة الإيطالية، وهي مهمة لن تكون سهلة إطلاقاً لأن البيبيتا يفضل البقاء مع يوفنتوس عن الانضمام للذئاب.
أشارت مصادر سكاي سبورتس بأن المدير الرياضي الجديد للجيالوروسي "بيتراكي" قام بالتواصل بشكل شخصي مع الأرجنتيني من أجل إشعاره بجدية روما في التعاقد معه.
يوفنتوس سيستمع للعروض المقدمة للاعبه مانكوسو
يستعد يوفنتوس لتقييم العروض التي ستأتي من أجل بيع اللاعب "ليونارد مانكوسو" الذي أُعير إلى بيسكارا في الموسم الماضي، وقدم موسماً رائعاً حيث نجح في تسجيل 19 هدف في 35 مباراة.
طبقاً لمصادر سكاي سبورتس فإن البيانكونيري اجتمعوا مع وكلاء أعمال اللاعب لتقييم وضعه داخل الفرق، مع وجود اهتمام من إمبولي بالتعاقد معه.
يوفنتوس يتقدم بعرض رسمي أول لدي ليخت
يوفنتوس يتحرك رسمياً لضم المدافع الهولندي
بدأ يوفنتوس تحركاته الرسمية سعياً للتعاقد مع الهولندي "دي ليخت" مدافع أياكس وذلك بعد مفاوضات طويلة بين الطرفين في الآونة الأخيرة، ووسط صراع من أندية آخرى على ضمه أبرزها السيتي وبرشلونة.
طبقاً لمصادر سكاي سبورتس فأن العرض الأول للبيانكونيري عبارة عن 55 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين آخرى كمتغيرات، ومن المتوقع ألا يلقى قبول العملاق الهولندي.
رسمياً.. بوفون يعود ليوفنتوس مرة آخرى
الأسطورة بوفون يعود لبيته مجدداً
أعلن يوفنتوس رسمياً عن التعاقد مجدداً مع الأسطورة "جيانلويجي بوفون" لمدة عام، ليعود اللاعب إلى بيته مرة آخرى بعد أن شارك مع باريس سان جيرمان في الموسم الماضي.
جاء انضمام بوفون للبيانكونيري بعد أن انتهى عقده مع الفريق الفرنسي، ومن المتوقع أن يتواجد على دكة البدلاء ليكون احتياطياً للبولندي تشيزني.
جيانلويجي بوفون على وشك العودة مجدداً لصفوف يوفنتوس
أسطورة البيانكونيري يعود للفريق بعد عام من رحيله
اقتربت عودة بوفون للبيانكونيري أكثر من أي وقت مضى، حيث من المقرر أن يصل اللاعب إلى عيادات النادي في الساعات القليلة المُقبلة من أجل الخضوع للفحص الطبي.
سينضم بوفون للسيدة العجوز مرة آخرى مجاناً بعد أن انتهى عقده مع باريس سان جيرمان، ومن المتوقع أن يكون احتياطياً لتشيزني في الموسم المُقبل.
صراع برتغالي على ضم ماتيا بيرين
يتنازع عملاقا كرة القدم البرتغالية وهما بورتو وبنفيكا على التعاقد مع الإيطالي "ماتيا بيرين" حارس مرمى يوفنتوس خاصةً مع اقتراب عودة بوفون مما سيعني قلة مشاركاته في الموسم المُقبل.
طبقاً لمصادر سكاي سبورتس فإن بورتو وبنفيكا مهتمان بماتيا بيرين ولكن حارس جنوى السابق يرغب في البقاء داخل إيطاليا.
كالياري يرغب باستعارة بيلجريني
أبدى فريق كالياري رغبته باستعارة الوافد الجديد "لوكا بيلجريني" بين صفوفه حتى نهاية الموسم، بعد أن أنضم للبيانكونيري قادماً من فريق روما.
كان بيلجريني قد انضم للسيدة العجوز في صفقة مبادلة مع سبينازولا بالإضافة إلى دفع مبلغ قدره 9 مليون يورو للذئاب، وبحسب سكاي سبورتس فأن ساري سيقيم اللاعب في تحضيرات الموسم قبل أن يقرر إعارته من عدمها.
مانشستر سيتي يجدد اهتمامه بضم بونوتشي
أعاد السيتي اهتمامه بالمدافع الإيطالي "ليوناردو بونوتشي" لاعب يوفنتوس، خاصةً وأن البيانكونيري لا يمانع ببيعه ولكن بشرط حصوله على عرض مناسب، لتمويل صفقة دي ليخت في المقابل.
طبقاً لمصادر "كورييري ديلو سبورت" فإن السيتي سيحاول مجدداً مع بونوتشي حيث يسعى السماوي لضم مدافع جديد، ويبدو أن ليستر سيتي مصمم على الحصول على 90 مليون جنيه إسترليني للتفريط في ماجواير.
روما مهتم بضم هيجواين من يوفنتوس
الأرجنتيني مطلوب من قبل الذئاب
يرغب فريق روما بالتعاقد مع الأرجنتيني جونزالو هيجواين الذي خرج من حسابات فريقه تماماً، وذلك بعد انتهاء إعارة اللاعب مع تشيلسي الإنجليزي.
أشارت مصادر سكاي سبورتس أن البيانكونيري لا يمانع برحيل مهاجمه إلى العاصمة الإيطالية، ولكن الصفقة متوقفة على موافقة اللاعب على تلك الخطوة.
رسمياً.. آرون رامسي لاعباً ليوفنتوس
أصبح الويلزي "آرون رامسي" لاعباً في صفوف يوفنتوس بشكل رسمي، بعد أن انتهى عقده مع آرسنال بحلول 1 يوليو، وكان قد توصل إلى إتفاق في وقت سابق مع البيانكونيري على أن ينضم مجاناً.
خضع اللاعب للفحص الطبي اليوم في عيادات الفريق، ومن المتوقع أن ينضم للتدريبات بدايةً من يوم غد، وسيحصل على راتب إسبوعي يصل إلى 400 ألف جنيه إسترليني.
جونزالو هيجوان يعود مرة آخرى إلى يوفنتوس
أفادت بعض التقارير أن نادي تشيلسي أكد أن جونزالو هيجواين قد ترك النادي عائداً إلى صفوف يوفنتوس مرة آخرى، وأضاف التقرير أن البلوز لم يُمددوا الإعارة مع اللاعب أو يُفعلوا بند الشراء الدائم.
وكانت هُناك بعض الإشاعات السابقة التي أدعت بأن اللاعب الذي أنتقل إلى تشيلسي على سبيل الإعارة قد وقع بالفعل عقد انتقال دائم مع الفريق الإنجليزي.
الدحيل يرغب بضم لاعب آخر من يوفنتوس
بعد التعاقد مع المغربي "مهدي بنعطية" في الموسم الماضي، أبدى فريق الدحيل القطري اهتمامه بضم لاعب آخر من صفوف يوفنتوس وهو الفرنسي ماتويدي.
طبقاً لمصادر موقع فوت 365 فأن الدحيل تواصلوا مع ماتويدي من أجل جس نبض اللاعب الذي يتبقى في عقده 12 شهراً فقط، ولكن يبدو أن رغبته هي البقاء في صفوف البيانكونيري.
يوفنتوس يسعى لبيع سامي خضيرة وماتويدي في الميركاتو الحالي
أفادت بعض التقارير الخاصة بـ"Tuttosport" أن يوفنتوس يسعى لبيع اثنين من لاعبي خط الوسط، وهما الألماني سامي خضيرة والفرنسي بليز ماتويدي في سوق الانتقالات الحالي.
خاصة بعد إنتهاء صفقة أدريان رابيو الذي سينضم للبيانكونيري في صفقة مجانية بعد إنتهاء عقده مع باريس سان جريمان.
باريس يرغب بالتعاقد مع بونوتشي
يحاول باريس سان جيرمان استغلال اقتراب يوفنتوس من التعاقد مع دي ليخت من أجل الانقضاض على أحد أبرز مدافعيه وهو الإيطالي ليوناردو بونوتشي.
طبقاً لمصادر النسخة الإيطالية من موقع جول، فأن الفريق الفرنسي بدأ محادثاته مع البيانكونيري من أجل التعاقد مع بونوتشي ولكن المحادثات لا تزال في بدايتها.
لوكا بيلجريني يجري الفحص الطبي في يوفنتوس
لوكا بيلجريني يقترب للانضمام لصفوف السيدة العجوز
أكد نادي يوفنتوس وصول "لوكا بيلجريني" لاعب روما السابق إلى مقر النادي من أجل إجراء الفحص الطبي تمهيداً ليكون لاعباً جديداً في صفوف البيانكونيري.
سينضم لوكا للسيدة العجوز في مبادلة مع روما، على أن يذهب سبينازولا للجهة المُقابلة ويتم دفع مبلغ إضافي يصل إلى 9 مليون يورو.
لاعب بيرنلي الشاب حاز على اهتمام يوفنتوس
بحسب ما جاء من "Lancashire Live" بأن لاعب بيرنلي دوايت ماكنيل قد حاز على اهتمام يوفنتوس.
وقدم اللاعب أداءاً جيداً مع منتخب إنجلترا في كأس العالم تحت 21 عاماً، وتُشير التقارير أن البيانكونيري أصبح يراقب اللاعب عن كثب.
جدد اللاعب صاحب الـ19 عاماً عقده مع بيرنلي في يناير الماضي ليستمر ضمن صفوف النادي حتى عام 2023.
ماتيس دي ليخت يقترب ليُعلن رسمياً كلاعباً في صفوف يوفنتوس
انتصر يوفنتوس في صراع الفرق الكبرى لضم دي ليخت
بحسب ما أفادت به صحيفة "Tuttosport" أن اللاعب ماتيس دي ليخت سيتم إعلان انتقاله رسمياً يوم الاثنين كلاعب في فريق يوفنتوس.
كان هناك صراع كبير بين كلً من مانشستر يونايتد، باريس سان جيرمان وبرشلونة مع بطل الدوري الإيطالي على ضم قائد أياكس في سوق الانتقالات الحالي، لكن البيانكونيري استطاع أن يُحقق الفوز في السباق بتوقيعه مع اللاعب الهولندي وإتمام الصفقة بقيمة 70 مليون جنيه إسترليني.