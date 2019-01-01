أصبح الويلزي "آرون رامسي" لاعباً في صفوف يوفنتوس بشكل رسمي، بعد أن انتهى عقده مع آرسنال بحلول 1 يوليو، وكان قد توصل إلى إتفاق في وقت سابق مع البيانكونيري على أن ينضم مجاناً.

خضع اللاعب للفحص الطبي اليوم في عيادات الفريق، ومن المتوقع أن ينضم للتدريبات بدايةً من يوم غد، وسيحصل على راتب إسبوعي يصل إلى 400 ألف جنيه إسترليني.