بعد التعاقد مع المغربي "مهدي بنعطية" في الموسم الماضي، أبدى فريق الدحيل القطري اهتمامه بضم لاعب آخر من صفوف يوفنتوس وهو الفرنسي ماتويدي.

طبقاً لمصادر موقع فوت 365 فأن الدحيل تواصلوا مع ماتويدي من أجل جس نبض اللاعب الذي يتبقى في عقده 12 شهراً فقط، ولكن يبدو أن رغبته هي البقاء في صفوف البيانكونيري.