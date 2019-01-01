ومزاملة رونالدو مجدداً

قام والد خاميس رودريجيز بتوجيه نصيحة لابنه بعدم العودة إلى ريال مدريد مجدداً ومحاولة الرحيل عن الفريق في حال لم يفعل بايرن ميونخ خيار شراءه بعد انتهاء إعارته.

وأشار ويلسون "والد خاميس" في تصريحات نقلتها صحيفة آس أن يوفنتوس سيكون خياراً جيداً لابنه، لأنه صديق جيد لرونالدو وبسبب ذلك يتمنى أن يجتمعا معاً.