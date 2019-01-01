بعد أن لعبا سوياً في تشيلسي

يرغب الحارس البلجيكي تيبو كورتوا في أن يجتمع بهازارد في فريق واحد مرة آخرى بعد أن لعبا جنباً إلى جنب في فريق تشيلسي الإنجليزي في السنوات القليلة الماضية.

وبحسب تصريحات كورتوا لإحدى البرامج التلفزيونية ونقلاً عن صحيفة ماركا فأن تيبو أبدى رغبته في اللعب مع هازارد مجدداً ليس لأنه لاعب رائع فحسب ولكن لأنه صديقه أيضاً.

يُذكر أن هازارد كان قد صرح في وقت سابق لراديو مونتي كارلو أنه اتخذ قراره بخصوص مستقبله مع تشيلسي.