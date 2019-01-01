ديباي يغازل ريال مدريد
بالإضافة إلى آخرين
لا يبدو الهولندي ديباي سعيداً ببقائه في الدوري الفرنسي مع فريق ليون، حيث يحلم جناح مانشستر يونايتد السابق بالانضمام إلى فريق كبير من أجل تعويض إخفاقه السابق مع الشياطين الحُمر.
وحدد اللاعب العديد من الأندية التي يرغب باللعب لها ومن بينها ريال مدريد، خاصةً وأن المرينجي لم يتعاقد مع بديل لكريستيانو رونالدو حتى الآن وكان قد تم تشبيهه باللاعب البرتغالي في عز تألقه مع أيندهوفن.
ريال مدريد يجد بديل كريم بنزيما
في الدوري الألماني
يرغب ريال مدريد بصورة عاجلة بإيجاد بديل للمهاجم الفرنسي كريم بنزيما بعد تكرار إصابات دياز وعدم وجود لاعب احتياطي في مركز المهاجم الصريح.
وبحسب صحيفة إكسبريس فأن الملكي وجد ضالته في الصربي يوفيتش لاعب إينتراخت فرانكفورت خاصةً مع المستويات الرائعة التي يقدمها اللاعب في الدوري الألماني هذا الموسم.
ماني يتحدث عن اهتمام ريال بضمه
نافياً كل ما أُشيع مسبقاً
نفي ساديو ماني لاعب ليفربول كل ما أُشيع مسبقاً عن اقترابه من ريال مدريد في الصيف الماضي، عندما خرجت بعض التقارير تفيد بأن اللاعب كان على قائمة المطلوبين من قبل زين الدين زيدان.
حيث صّرح السنغالي في تصريحاته لصحيفة ليفربول إيكو أنه لم ينوي أبداً مفارقة الريدز لذا قام بتجديد عقده مع الفريق مثل الثنائي الهجومي صلاح وفيرمينو.
ريال مدريد يصارع على ضم إريكسن
مع أبرز الأندية الإنجليزية
دخل ريال مدريد في صراع مع أبرز الأندية الإنجليزية على ضم كريستيان إريكسن لاعب توتنهام، والذي يرغب بالرحيل عن فريقه في الصيف المقبل.
وبحسب صحيفة إكسبريس فأن الملكي من أبرز المهتمين بالتعاقد مع صانع الألعاب الدانماركي ولكنه يواجه منافسة شديدة من مانشستر يونايتد وتشيلسي.
يُذكر أن بوكيتينو كان قد ألمح برحيل اللاعب في الصيف بسبب رغبته في الانضمام إلى فريق جديد.
عرض رسمي في الطريق للأرجنتيني ديبالا
بحسب بعض التقارير
يرغب ريال مدريد في إيجاد بديل لكريستيانو رونالدو منذ رحيله إلى يوفنتوس بسبب الفراغ الكبير الذي تركه الأسطورة البرتغالية، ولكن يبدو أن بديله قد يكون من الفريق الجديد للدون.
حيث أشارت مصادر صحيفة دايلي ميل إلى أن الملكي مستعد لتقديم عرض رسمي للبيانكونيري من أجل التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني، ولكن ذلك لن يحدث سوى في الصيف المُقبل.
بالاك ينصح هازارد بتحديد مصيره
ما بين البقاء والرحيل
وجه اللاعب الألماني المعتزل بالاك نصيحة ثمينة للبلجيكي هازارد لاعب تشيلسي يطلب فيها تحديد مصيره بنفسه ما بين البقاء في إنجلترا أو الرحيل إلى إسبانيا.
وكان هازارد قد صرح أكثر من مرة بحلمه بالانضمام لريال مدريد ولكن بسبب عدم وجود عروض رسمية من الملكي كان يقول بأنه سعيد بالاستمرار مع تشيلسي، وأشار بالاك إلى أن التشتت ليس في مصلحة اللاعب أو فريقه.
مارسيلو يفكر جدياً في الرحيل
ومزاملة رونالدو من جديد
يفكر البرازيلي مارسيلو جدياً في الرحيل عن صفوف ريال مدريد بسبب سوء المعاملة التي يتلقاها من قبل المدرب سولاري بعد أن بات جليس الدكة في الفترة الأخيرة.
وبحسب ما ذكرته مصادر ميدياست فأن مارسيلو يرغب بالرحيل ومزاملة كريستيانو رونالدو في فريق يوفنتوس مرة آخرى خاصةً وأن العلاقة بينهما كانت رائعة جداً.
خاميس مطلوب في آرسنال
والصفقة قد تتم
يرغب فريق آرسنال باستعارة الكولومبي خاميس رودريجيز لاعب ريال مدريد والمنضم حالياً لفريق بايرن ميونخ على سبيل الإعارة أيضاً.
وبحسب تقارير صحيفة إندبندنت فأن الفريقان منفتحان على حدوث الصفقة خاصةً وأن الجانرز لا يمكنهم إنفاق الأموال في سوق الانتقالات الحالي حسبما صرح أوناي إيمري.