حسبما أكد موكله

أّكد وكيل أعمال اللاعب المغربي أشرف حكيمي أن موكله سيعود إلى ريال مدريد مجدداً برغم تألقه مع بروسيا دورتموند الألماني ولكن مستقبله سيكون مع المرينجي.

حيث صّرح قائلاً: مبدئياً، اتفقنا على إعارته لمدة عامين ولكن علينا أن نتقبل أنه سيعود إلى ريال مدريد مرة آخرى، نحن شاكرين جداً لبروسيا دورتموند على منحه الفرصة ليتطور.