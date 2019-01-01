عرض رسمي في الطريق للأرجنتيني ديبالا
بحسب بعض التقارير
يرغب ريال مدريد في إيجاد بديل لكريستيانو رونالدو منذ رحيله إلى يوفنتوس بسبب الفراغ الكبير الذي تركه الأسطورة البرتغالية، ولكن يبدو أن بديله قد يكون من الفريق الجديد للدون.
حيث أشارت مصادر صحيفة دايلي ميل إلى أن الملكي مستعد لتقديم عرض رسمي للبيانكونيري من أجل التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني، ولكن ذلك لن يحدث سوى في الصيف المُقبل.
بالاك ينصح هازارد بتحديد مصيره
ما بين البقاء والرحيل
وجه اللاعب الألماني المعتزل بالاك نصيحة ثمينة للبلجيكي هازارد لاعب تشيلسي يطلب فيها تحديد مصيره بنفسه ما بين البقاء في إنجلترا أو الرحيل إلى إسبانيا.
وكان هازارد قد صرح أكثر من مرة بحلمه بالانضمام لريال مدريد ولكن بسبب عدم وجود عروض رسمية من الملكي كان يقول بأنه سعيد بالاستمرار مع تشيلسي، وأشار بالاك إلى أن التشتت ليس في مصلحة اللاعب أو فريقه.
مارسيلو يفكر جدياً في الرحيل
ومزاملة رونالدو من جديد
يفكر البرازيلي مارسيلو جدياً في الرحيل عن صفوف ريال مدريد بسبب سوء المعاملة التي يتلقاها من قبل المدرب سولاري بعد أن بات جليس الدكة في الفترة الأخيرة.
وبحسب ما ذكرته مصادر ميدياست فأن مارسيلو يرغب بالرحيل ومزاملة كريستيانو رونالدو في فريق يوفنتوس مرة آخرى خاصةً وأن العلاقة بينهما كانت رائعة جداً.
خاميس مطلوب في آرسنال
والصفقة قد تتم
يرغب فريق آرسنال باستعارة الكولومبي خاميس رودريجيز لاعب ريال مدريد والمنضم حالياً لفريق بايرن ميونخ على سبيل الإعارة أيضاً.
وبحسب تقارير صحيفة إندبندنت فأن الفريقان منفتحان على حدوث الصفقة خاصةً وأن الجانرز لا يمكنهم إنفاق الأموال في سوق الانتقالات الحالي حسبما صرح أوناي إيمري.
هازارد يتحدث مجدداً عن حلمه
بالانضمام للملكي
لم يمل البلجيكي إيدين هازارد عن الحديث عن حلمه المتواصل بالانضمام لريال مدريد، بعد أن صرح بذلك مجدداً لإحدى الصحف الفرنسية.
وفي حديث له مع فرينش فوتبول قال نجم تشيلسي أنه كان يرغب بالرحيل في الصيف الماضي، وأنه كان مصمم على ذلك عقب نهاية كاس العالم قبل أن ينتهي الأمر به بالاستمرار مع البلوز.
بورنموث يرغب بضم خافي سانشيز
بصفة نهائية
يرغب فريق بورنموث التعاقد مع مدافع الرديف خافي سانشيز، وبحسب أخر التقارير فأن الفريق الإنجليزي يرغب بالتحرك قريباً للتوقيع معه.
وبحسب ميرور الأيرلندية فأن الفريق الملقب بالكرز يفكر في تقديم عرض رسمي لضمه بسبب الموهبة الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب الواعد.
بيرناردو سيلفا يدخل دائرة اهتمامات ريال مدريد
بديل منتظر لإيسكو؟
أبدى فريق ريال مدريد استعداده للتحرك لضم البرتغالي بيرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي والذي يقدم موسماً مميزاً مع الفريق الإنجليزي.
وبحسب صحيفة ميرور فأن الفريق الإسباني يرغب بالتعاقد مع سيلفا في الصيف، ولكن السيتي لن يفرط فيه بسهولة لأن بيب جوارديولا يرى أنه خليفة ديفيد سيلفا.
مبابي منفتح على الانضمام لريال مدريد
هل يكون هو بديل رونالدو؟
لا يمانع الفرنسي كيليان مبابي من الانتقال إلى صفوف ريال مدريد في المستقبل القريب، بحسب بعض التقارير الصادرة من إنجلترا.
حيث أفادت مصادر صنداي ميرور أن مهاجم باريس سان جيرمان منفتح على الفكرة خاصةً وأنه من محبي الفريق الإسباني منذ نعومة أظافره.
يُذكر أن باريس سان جيرمان قد يضطر لبيع واحد من نجومه في الصيف المقبل بسبب قواعد اللعب النظيف