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أخبار انتقالات ريال مدريد | عرض رسمي في الطريق لديبالا، وبالاك ينصح هازارد بتحديد مصيره

تعرف على آخر أخبار سوق الانتقالات لريال مدريد في شتاء 2019، حول محاولة الملكي لترميم صفوفه بقوة من أجل تعويض البداية السيئة للموسم الحالي

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عرض رسمي في الطريق للأرجنتيني ديبالا

2019-01-23T20:17:40Z

بحسب بعض التقارير

يرغب ريال مدريد في إيجاد بديل لكريستيانو رونالدو منذ رحيله إلى يوفنتوس بسبب الفراغ الكبير الذي تركه الأسطورة البرتغالية، ولكن يبدو أن بديله قد يكون من الفريق الجديد للدون.

حيث أشارت مصادر صحيفة دايلي ميل إلى أن الملكي مستعد لتقديم عرض رسمي للبيانكونيري من أجل التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني، ولكن ذلك لن يحدث سوى في الصيف المُقبل.

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بالاك ينصح هازارد بتحديد مصيره

2019-01-23T20:14:56Z

ما بين البقاء والرحيل

وجه اللاعب الألماني المعتزل بالاك نصيحة ثمينة للبلجيكي هازارد لاعب تشيلسي يطلب فيها تحديد مصيره بنفسه ما بين البقاء في إنجلترا أو الرحيل إلى إسبانيا.

وكان هازارد قد صرح أكثر من مرة بحلمه بالانضمام لريال مدريد ولكن بسبب عدم وجود عروض رسمية من الملكي كان يقول بأنه سعيد بالاستمرار مع تشيلسي، وأشار بالاك إلى أن التشتت ليس في مصلحة اللاعب أو فريقه.

مارسيلو يفكر جدياً في الرحيل

2019-01-22T20:11:57Z

ومزاملة رونالدو من جديد

يفكر البرازيلي مارسيلو جدياً في الرحيل عن صفوف ريال مدريد بسبب سوء المعاملة التي يتلقاها من قبل المدرب سولاري بعد أن بات جليس الدكة في الفترة الأخيرة.

وبحسب ما ذكرته مصادر ميدياست فأن مارسيلو يرغب بالرحيل ومزاملة كريستيانو رونالدو في فريق يوفنتوس مرة آخرى خاصةً وأن العلاقة بينهما كانت رائعة جداً.

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خاميس مطلوب في آرسنال

2019-01-22T20:07:37Z

والصفقة قد تتم

يرغب فريق آرسنال باستعارة الكولومبي خاميس رودريجيز لاعب ريال مدريد والمنضم حالياً لفريق بايرن ميونخ على سبيل الإعارة أيضاً.

وبحسب تقارير صحيفة إندبندنت فأن الفريقان منفتحان على حدوث الصفقة خاصةً وأن الجانرز لا يمكنهم إنفاق الأموال في سوق الانتقالات الحالي حسبما صرح أوناي إيمري.

هازارد يتحدث مجدداً عن حلمه

2019-01-21T20:58:27Z

بالانضمام للملكي

لم يمل البلجيكي إيدين هازارد عن الحديث عن حلمه المتواصل بالانضمام لريال مدريد، بعد أن صرح بذلك مجدداً لإحدى الصحف الفرنسية.

وفي حديث له مع فرينش فوتبول قال نجم تشيلسي أنه كان يرغب بالرحيل في الصيف الماضي، وأنه كان مصمم على ذلك عقب نهاية كاس العالم قبل أن ينتهي الأمر به بالاستمرار مع البلوز.

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بورنموث يرغب بضم خافي سانشيز

2019-01-21T20:56:43Z

بصفة نهائية

يرغب فريق بورنموث التعاقد مع مدافع الرديف خافي سانشيز، وبحسب أخر التقارير فأن الفريق الإنجليزي يرغب بالتحرك قريباً للتوقيع معه.

وبحسب ميرور الأيرلندية فأن الفريق الملقب بالكرز يفكر في تقديم عرض رسمي لضمه بسبب الموهبة الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب الواعد.

بيرناردو سيلفا يدخل دائرة اهتمامات ريال مدريد

2019-01-20T20:16:37Z

بديل منتظر لإيسكو؟

أبدى فريق ريال مدريد استعداده للتحرك لضم البرتغالي بيرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي والذي يقدم موسماً مميزاً مع الفريق الإنجليزي.

وبحسب صحيفة ميرور فأن الفريق الإسباني يرغب بالتعاقد مع سيلفا في الصيف، ولكن السيتي لن يفرط فيه بسهولة لأن بيب جوارديولا يرى أنه خليفة ديفيد سيلفا.

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مبابي منفتح على الانضمام لريال مدريد

2019-01-20T20:08:29Z

هل يكون هو بديل رونالدو؟

لا يمانع الفرنسي كيليان مبابي من الانتقال إلى صفوف ريال مدريد في المستقبل القريب، بحسب بعض التقارير الصادرة من إنجلترا.

حيث أفادت مصادر صنداي ميرور أن مهاجم باريس سان جيرمان منفتح على الفكرة خاصةً وأنه من محبي الفريق الإسباني منذ نعومة أظافره.

يُذكر أن باريس سان جيرمان قد يضطر لبيع واحد من نجومه في الصيف المقبل بسبب قواعد اللعب النظيف