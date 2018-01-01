البلجيكي يطمح لشيئاً ما مع البلوز

على الرغم أنه صرح مراراً وتكراراً بأمنيته للعب لريال مدريد، ولكن هازارد في نفس الوقت لا يمانع بالبقاء مع فريقه الحالي تشيلسي معبراً عن سعادته بالتواجد معهم.

وفي تصريحات جديدة له أبرز البلجيكي رغبته بأن يكون من أساطير الفريق، وذلك عقب وصوله للهدف رقم مائة مع النادي وذلك في المباراة الأخيرة للبلوز في الدوري ضد واتفورد.