والخطة سرية!

يبدو أن ريال مدريد سيستجيب لرغبات هازارد بالانضمام إلى صفوفه، ولكنه يعد خطة ما من أجل تسهيل التوقيع معه.

وبحسب مصادر ديفينسا سنترال فأن الملكي لديه خطة سرية من أجل الإتيان بالبلجيكي إلى سانتياجو برنابيو.

يُذكر أن نجم تشيلسي سبق وقد صرح مراراً وتكراراً برغبته في الانتقال إلى صفوف المرينجي.