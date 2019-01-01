المفاوضات مع بالاسيوس مستمرة
وتصل لمراحل متقدمة!
يبدو أن صفقات يناير بالنسبة لريال مدريد لن تكون عبارة عن دياز فقط، بعد أن وصلت المفاوضات مع بالاسيوس لاعب ريفر بليت إلى مراحل متقدمة للغاية.
هذا ما أفادت به مصادر صحيفة ماركا والتي أشارت إلى أن الإعلان عن الإتفاق بين الطرفين قد يتم خلال أيام، ولكن اللاعب لن ينضم للفريق سوى في الصيف.
دياز على وشك الانتقال لريال مدريد
في غضون ساعات
أصبح اللاعب الإسباني براهيم دياز لاعب مانشستر سيتي على بعد ساعات قليلة من الانتقال إلى صفوف ريال مدريد.
وبحسب ما أفادت مصادر سكاي سبورتس فأن الصفقة قد يتم الإعلان عنها رسمياً في غضون يومين.
يُذكر أن دياز كان قد رفض تجديد عقده مع السيتي لصعوبة حصوله على الفرصة مع الفريق الأول تحت قيادة بيب جوارديولا.
انضمام بوليسيتش لتشيلسي يزيد تكنهات رحيل هازارد
هل هناك علاقة بينهما؟
تسبب انضمام الأمريكي بوليسيتش إلى فريق تشيلسي في ازدياد التكهنات حول رحيل هازارد عن الفريق في أقرب فرصة ممكنة.
وبرغم وجود ويليان وبيدرو ولكن الفريق اللندني قام بضم جناح آخر وهو بوليسيتش الذي يمكنه اللعب على الطرفين الأيمن والأيسر بنفس الجودة والكفاءة مما شجع البعض على التوقع بأنه بديل مباشر لهازارد خاصةً وأن لاعب دورتموند سينضم في الصيف المُقبل.
إيمري ينفي شائعات كيلور نافاس
عكس ما أُثير
قام أوناي إيمري مدرب آرسنال بنفي كل الشائعات التي أُثيرت حول اهتمام فريقه بضم كيلور نافاس.
حيث صّرح الإسباني بأنه لم يتحدث أبداً عن الحارس الكوستاريكي، وأن كل تلك الأخبار بخصوصه عارية تماماً من الصحة.
إيسكو قد يستمر مع الفريق حتى إشعار آخر
بحسب تصريحات مدربه
على الرغم أنه لم يشارك كثيراً منذ مجئ سولاري وتعيينه مديراً فنياً للفريق، ولكن الأرجنتيني لا يرغب في التفريط بإيسكو.
حيث صرح سولاري مؤخراً بأنه لا يرغب في بيع اللاعب، ويتمنى استمراره حتى نهاية الموسم لأنه يمنحهم السعادة - على حد تعبيره -.
يُذكر أن إيسكو لم يبدأ أي مباراة في الدوري كأساسي منذ رحيل لوبتيجي وتعيين سولاري.
آرسنال مهتم بضم الكوستاريكي نافاس
هل يضم إيمري حارس جديد بعد لينو؟
أبدى فريق آرسنال اهتمامه بضم نافاس حارس ريال مدريد، خاصةً وأن الأخير يعاني من التعرض للتهميش بشكل كبير منذ التعاقد مع كورتوا.
وبحسب صحيفة دايلي ريكورد فأن الجانرز تقدموا بعرض رسمي قيمته 14 مليون جنيه إسترليني من أجل الحصول على خدمات اللاعب.
يُذكر أن إيمري كان قد ضم الألماني لينو من باير ليفركوزن، فهل يضم حارس مرمى جديد في فترة قصيرة على غرار ما فعله بيب في السيتي؟
بيل يتدخل في صفقة رامسي
لإقناعه بالانضمام للريال
مع اقتراب رحيله عن آرسنال خاصةً وأن عقده سينتهي في الصيف المقبل، انضم فريق ريال مدريد لصراع المهتمين بالتعاقد مع الويلزي.
وبحسب صحيفة توتو سبورت الإيطالية فأن جاريث بيل تدخل في الصفقة من أجل إقناع مواطنه بالتوقيع الملكي، خاصةً مع الاهتمام الكبير من قبل عدة أندية كبيرة.
يُذكر أن رامسي يجذب انتباه فرق عملاقة مثل يوفنتوس، بايرن ميونخ وبرشلونة.
راشفورد يرفض محاولات الريال لضمه
ما الذي يدور في عقل راشفورد؟
على الرغم أن رفض ريال مدريد يبدو جنونياً ولكنه واقعي بالنسبة لمهاجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد، حسبما تشير أخر التقارير.
وطبقاًَ لصحيفة مانشستر إيفيننج نيوزنقلاً عن ذا صن فأن المهاجم الواعد سيرفض أي محاولات من الريال للتوقيع معه، وأضافت أن اللاعب عدل عن قراره بعد رحيل مورينيو والتعاقد مع سولشار لتدريب الفريق.