هل يكون هو بديل رونالدو؟

لا يمانع الفرنسي كيليان مبابي من الانتقال إلى صفوف ريال مدريد في المستقبل القريب، بحسب بعض التقارير الصادرة من إنجلترا.

حيث أفادت مصادر صنداي ميرور أن مهاجم باريس سان جيرمان منفتح على الفكرة خاصةً وأنه من محبي الفريق الإسباني منذ نعومة أظافره.

يُذكر أن باريس سان جيرمان قد يضطر لبيع واحد من نجومه في الصيف المقبل بسبب قواعد اللعب النظيف