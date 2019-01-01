بيرناردو سيلفا يدخل دائرة اهتمامات ريال مدريد
بديل منتظر لإيسكو؟
أبدى فريق ريال مدريد استعداده للتحرك لضم البرتغالي بيرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي والذي يقدم موسماً مميزاً مع الفريق الإنجليزي.
وبحسب صحيفة ميرور فأن الفريق الإسباني يرغب بالتعاقد مع سيلفا في الصيف، ولكن السيتي لن يفرط فيه بسهولة لأن بيب جوارديولا يرى أنه خليفة ديفيد سيلفا.
مبابي منفتح على الانضمام لريال مدريد
هل يكون هو بديل رونالدو؟
لا يمانع الفرنسي كيليان مبابي من الانتقال إلى صفوف ريال مدريد في المستقبل القريب، بحسب بعض التقارير الصادرة من إنجلترا.
حيث أفادت مصادر صنداي ميرور أن مهاجم باريس سان جيرمان منفتح على الفكرة خاصةً وأنه من محبي الفريق الإسباني منذ نعومة أظافره.
يُذكر أن باريس سان جيرمان قد يضطر لبيع واحد من نجومه في الصيف المقبل بسبب قواعد اللعب النظيف
ريال مدريد الأوفر حظاً لضم ميليتاو
في الصيف المقبل
يعتبر ريال مدريد هو الأوفر حظاً للتعاقد مع البرازيلي ميليتاو مدافع ريال مدريد والذي يجذب انتباه عدة أندية مثل مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.
وبحسب صحيفة جلوبو سبورت فأن الملكي هو الأقرب للتعاقد مع اللاعب في الصيف، بسبب حاجة المرينجي لتقوية دفاعه بسبب المعاناة مع الإصابات وعدم وجود بديل للثنائي راموس وفاران.
لونين مطلوب من فريق ويسكا
على سبيل الإعارة
أبدى فريق ويسكا متذيل ترتيب الدوري الإسباني رغبته بالتعاقد مع لاعب ريال مدريد لونين من أجل تدعيم صفوفه والبقاء في دوري الدرجة الأولى.
وبحسب تقارير صحيفة ماركا فأن فريق ويسكا استفسر رسمياً عن إمكانية استعارة الأوكراني حتى نهاية الموسم، خاصةً وأن فترته مع فريق ليجانيس لم تفي بالغرض ولم يتطور فيها بالشكل المطلوب.
اليونايتد يحاول الحفاظ على راشفورد
من اهتمام ريال مدريد به
يحاول مانشستر يونايتد الحفاظ على مهاجمه الإنجليزي راشفورد، خاصةً وأن ريال مدريد مهتم بالتوقيع معه إن أُتيحت الفرصة.
وبحسب بعض المصادر الإنجليزية فأن الشياطين الحمر سيحاولوا الإبقاء على اللاعب من خلال مضاعفة راتبه الحالي وتجديد عقده.
ميليتاو أولوية قصوى في الصيف
لتدعيم الدفاع
أبدى فريق ريال مدريد اهتماماً كبيراً للغاية بموهبة بورتو ميليتاو تمهيداً لضمه في الصيف المقبل من أجل دعم خط الدفاع.
ويسعى الملكي لحل أزمته الدفاعية التي يعاني منها بوضوح في الموسم الحالي بتجديد دماء الفريق وبحسب الصحف الإسبانية فأن المرينجي وجد ضالته في ميليتاو.
رسمياً.. كيكو كاسيا ينضم لليدز يونايتد
بصفة نهائية
أعلن فريق ليدز يونايتد يوم أمس الخميس عن التوقيع رسمياً مع الحارس الإسباني كيكو كاسيا قادماً من صفوف ريال مدريد.
وانضم كاسيا بعقد مدته أربع سنوات ونصف في صفقة مجانية، وأبدى اللاعب سعادته بالانضمام لفريق تاريخي مثل ليدز والعمل تحت قيادة مدرب مثل بيلسا.
آرسنال يرغب بضم خاميس رودريجيز
بعد انتهاء إعارته
يرغب فريق آرسنال بتعويض الرحيل المتوقع للألماني مسعود أوزيل الذي لا يعيش فترة سعيدة مع المدرب أوناي إيمري وذلك بضم صانع ألعاب جديد.
وبحسب صحيفة بيلد فأن الفريق اللندني يستهدف التعاقد مع الكولومبي خاميس رودريجيز وذلك فور انتهاء إعارته مع البافاري.