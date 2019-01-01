مدونة حية

أخبار انتقالات ريال مدريد | دياز يتحدث عن انضمامه للريال، واستفسار عن إريكسن

تعرف على آخر أخبار سوق الانتقالات لريال مدريد في شتاء 2019، حول محاولة الملكي لترميم صفوفه بقوة من أجل تعويض البداية السيئة للموسم الحالي

محدث
التعليقات()
Getty Images

دياز يتحدث عن انضمامه للريال

2019-01-08T13:28:35Z

بكل فخر وسعادة

عبر الإسباني براهيم دياز لاعب ريال مدريد الجديد عن بالغ سعادته بالانضمام لصفوف ريال مدريد قادماً من مانشستر سيتي، واصفاً انضمامه للميرنجي بالحلم.

وأضاف دياز أن الخيارات الثلاثة الأولى له كانت ريال مدريد ثم ريال مدريد ثم ريال مدريد، خاصةً مع اهتمام أندية آخرى بضمه ومنها يوفنتوس.

يُذكر أن دياز انضم لصفوف ريال مدريد في صفقة كلفت الفريق ما يزيد عن 20 مليون يورو بالإضافات.

Getty Images

ريال مدريد يستفسر عن إريكسن

2019-01-08T13:26:10Z

بديل مودريتش الجديد من توتنهام أيضاً؟

بدأ ريال مدريد تحركاته من أجل التوقيع مع كريستيان إريكسن نجم وسط توتنهام، سعياً لضمه في الصيف المُقبل.

وبحسب مصادر صحيفة إندبندنت فأن اللاعب الدانماركي مطلوب بقوة من قبل الميرنجي، وقد يكلف خزائن الفريق الإسباني ما يقرب من 100 مليون جنيه إسترليني.

يُذكر أن بوكيتينو كان قد سبق وصرح أنه لا يضمن بقاء إريكسن مع الفريق.

ريال مدريد يخطط لضم هازارد

2019-01-05T21:26:12Z

والخطة سرية!

يبدو أن ريال مدريد سيستجيب لرغبات هازارد بالانضمام إلى صفوفه، ولكنه يعد خطة ما من أجل تسهيل التوقيع معه.

وبحسب مصادر ديفينسا سنترال فأن الملكي لديه خطة سرية من أجل الإتيان بالبلجيكي إلى سانتياجو برنابيو.

يُذكر أن نجم تشيلسي سبق وقد صرح مراراً وتكراراً برغبته في الانتقال إلى صفوف المرينجي.

Getty Images

الإعلان عن ضم دياز يقترب

2019-01-05T21:22:34Z

قد يكون اليوم

حسم ريال مدريد صفقة التوقيع مع براهيم دياز بشكل نهائي ولم يتبقَ سوى الإعلان الرسمي عن التوقيع مع اللاعب.

وبحسب أغلب المصادر الإسبانية فأن الملكي قد يعلن عن التعاقد معه اليوم الأثنين.

يُذكر أن دياز سينضم للمرينجي مقابل 17 مليون يورو بالإضافة لسبعة مليون كمتغيرات.

المفاوضات مع بالاسيوس مستمرة

2019-01-04T20:22:26Z

وتصل لمراحل متقدمة!

يبدو أن صفقات يناير بالنسبة لريال مدريد لن تكون عبارة عن دياز فقط، بعد أن وصلت المفاوضات مع بالاسيوس لاعب ريفر بليت إلى مراحل متقدمة للغاية.

هذا ما أفادت به مصادر صحيفة ماركا والتي أشارت إلى أن الإعلان عن الإتفاق بين الطرفين قد يتم خلال أيام، ولكن اللاعب لن ينضم للفريق سوى في الصيف.

Getty Images

دياز على وشك الانتقال لريال مدريد

2019-01-04T20:21:02Z

في غضون ساعات

أصبح اللاعب الإسباني براهيم دياز لاعب مانشستر سيتي على بعد ساعات قليلة من الانتقال إلى صفوف ريال مدريد.

وبحسب ما أفادت مصادر سكاي سبورتس فأن الصفقة قد يتم الإعلان عنها رسمياً في غضون يومين.

يُذكر أن دياز كان قد رفض تجديد عقده مع السيتي لصعوبة حصوله على الفرصة مع الفريق الأول تحت قيادة بيب جوارديولا.

انضمام بوليسيتش لتشيلسي يزيد تكنهات رحيل هازارد

2019-01-03T22:24:23Z

هل هناك علاقة بينهما؟

تسبب انضمام الأمريكي بوليسيتش إلى فريق تشيلسي في ازدياد التكهنات حول رحيل هازارد عن الفريق في أقرب فرصة ممكنة.

وبرغم وجود ويليان وبيدرو ولكن الفريق اللندني قام بضم جناح آخر وهو بوليسيتش الذي يمكنه اللعب على الطرفين الأيمن والأيسر بنفس الجودة والكفاءة مما شجع البعض على التوقع بأنه بديل مباشر لهازارد خاصةً وأن لاعب دورتموند سينضم في الصيف المُقبل.

Getty Images

إيمري ينفي شائعات كيلور نافاس

2019-01-03T22:22:35Z

عكس ما أُثير

قام أوناي إيمري مدرب آرسنال بنفي كل الشائعات التي أُثيرت حول اهتمام فريقه بضم كيلور نافاس.

حيث صّرح الإسباني بأنه لم يتحدث أبداً عن الحارس الكوستاريكي، وأن كل تلك الأخبار بخصوصه عارية تماماً من الصحة.