مقابل التعاقد مع؟

يحاول ريال مدريد استغلال السعر الكبير للاعب جاريث بيل الذي يعاني بشدة من الإصابات، من أجل استغلاله في ضم مهاجم ذو اسم كبير.

وبحسب مصادر دون بالون، فأن الملكي يفكر في عرض بيل على توتنهام بالإضافة إلى مائة مليون آخرين من أجل التعاقد مع هاري كين.