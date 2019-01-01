هل هذا مؤشر لاقترابه من الريال؟

بدأ فريق توتنهام بالبحث عن بديل للدانماركي إريكسن والذي من المتوقع رحيله عن صفوف الفريق في الصيف المقبل وبالأخص إن لم يفز بأي لقب مع السبيرز.

وبحسب بعض المصادر الإنحليزية فأن الفريق اللندني أبدى اهتمامه بضم دي يونج لاعب وسط أياكس، مما يؤكد استسلام توتنهام لرغبة اللاعب بالرحيل، ويعتبر الملكي هو الأوفر حظاً للتعاقد معه.