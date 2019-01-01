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أخبار انتقالات ريال مدريد | إريكسن يتحدث عن مستقبله، وصراع مع اليونايتد على كوليبالي

تعرف على آخر أخبار سوق الانتقالات لريال مدريد في شتاء 2019، حول محاولة الملكي لترميم صفوفه بقوة من أجل تعويض البداية السيئة للموسم الحالي

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إريكسن يتحدث عن مستقبله

2019-01-09T22:43:24Z

ويلمح بالرحيل

تحدث الدانماركي كريستيان إريكسن عن مستقبله مع توتنهام، وأفصح عن رغبته وظهر من تصريحاته أنه يريد الرحيل.

حيث صّرح لاعب أياكس السابق بأن مسئولي السبيرز يعلموا ما يريده بالتحديد، وسط اهتمام شديد من ريال بضم اللاعب.

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صراع مع اليونايتد على ضم كوليبالي

2019-01-09T22:41:38Z

من يظفر بالمدافع السنغالي؟

يواجه ريال مدريد منافسة شرسة مع مانشستر يونايتد من أجل ضم السنغالي كوليبالي مدافع نابولي، والذي يقدم مستويات مذهلة للغاية مع البارتينوبي.

وبحسب مصادر  صحيفة ذا صن، فأن الملكي مستعد لتقديم عرض ضخم يصل إلى 90 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب، ولكنه يواجه صراعاً مع اليونايتد.

الإنتر يحدد شروطه من أجل إيكاردي

2019-01-08T22:30:30Z

ومن بينهم مودريتش

وضع فريق الإنتر شروطه لريال مدريد في حال أراد الملكي التعاقد مع الأرجنتيني إيكاردي الذي يرغب الفريق الإسباني بالتعاقد معه.

وبحسب مصادر صحيفة كورييري ديلو سبورت فأن الفريق الإيطالي سيشترط مبادلة إيكاردي مع مودريتش وكروس معاً وليس كروس فقط كما يرغب بيريز رئيس ريال مدريد.

يُذكر أن النيراتزوري ومن جهة آخرى يحاول تجديد عقد مهاجمه وزيادة راتبه.

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تشيلسي يفكر في كريم بنزيما

2019-01-08T22:27:43Z

لتعويض الرحيل المرتقب لموراتا

أبدى فريق تشيلسي اهتماهه بمهاجم ريال مدريد كريم بنزيما من أجل تعويض الرحيل المرتقب لألفارو موراتا.

وبحسب مصادر صحيفة ميرور فأن البلوز يرغبوا بتعويض مهاجم ريال مدريد السابق بمهاجم الملكي الحالي.

دياز يتحدث عن انضمامه للريال

2019-01-08T13:28:35Z

بكل فخر وسعادة

عبر الإسباني براهيم دياز لاعب ريال مدريد الجديد عن بالغ سعادته بالانضمام لصفوف ريال مدريد قادماً من مانشستر سيتي، واصفاً انضمامه للميرنجي بالحلم.

وأضاف دياز أن الخيارات الثلاثة الأولى له كانت ريال مدريد ثم ريال مدريد ثم ريال مدريد، خاصةً مع اهتمام أندية آخرى بضمه ومنها يوفنتوس.

يُذكر أن دياز انضم لصفوف ريال مدريد في صفقة كلفت الفريق ما يزيد عن 20 مليون يورو بالإضافات.

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ريال مدريد يستفسر عن إريكسن

2019-01-08T13:26:10Z

بديل مودريتش الجديد من توتنهام أيضاً؟

بدأ ريال مدريد تحركاته من أجل التوقيع مع كريستيان إريكسن نجم وسط توتنهام، سعياً لضمه في الصيف المُقبل.

وبحسب مصادر صحيفة إندبندنت فأن اللاعب الدانماركي مطلوب بقوة من قبل الميرنجي، وقد يكلف خزائن الفريق الإسباني ما يقرب من 100 مليون جنيه إسترليني.

يُذكر أن بوكيتينو كان قد سبق وصرح أنه لا يضمن بقاء إريكسن مع الفريق.

ريال مدريد يخطط لضم هازارد

2019-01-05T21:26:12Z

والخطة سرية!

يبدو أن ريال مدريد سيستجيب لرغبات هازارد بالانضمام إلى صفوفه، ولكنه يعد خطة ما من أجل تسهيل التوقيع معه.

وبحسب مصادر ديفينسا سنترال فأن الملكي لديه خطة سرية من أجل الإتيان بالبلجيكي إلى سانتياجو برنابيو.

يُذكر أن نجم تشيلسي سبق وقد صرح مراراً وتكراراً برغبته في الانتقال إلى صفوف المرينجي.

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الإعلان عن ضم دياز يقترب

2019-01-05T21:22:34Z

قد يكون اليوم

حسم ريال مدريد صفقة التوقيع مع براهيم دياز بشكل نهائي ولم يتبقَ سوى الإعلان الرسمي عن التوقيع مع اللاعب.

وبحسب أغلب المصادر الإسبانية فأن الملكي قد يعلن عن التعاقد معه اليوم الأثنين.

يُذكر أن دياز سينضم للمرينجي مقابل 17 مليون يورو بالإضافة لسبعة مليون كمتغيرات.