يسعى نيوكاسل يونايتد للتعاقد مع المدافع الإنجليزي الواعد "توانزيبي" لاعب مانشستر يونايتد، خاصة مع سعي الفريق للتعاقد مع لاعب جديد في الخط الخلفي وهو هاري ماجواير.

أشارت مصادر دايلي ميل أن بيع توانزيبي للمكبايس متوقف على التعاقد مع مدافع ليستر سيتي، الذي أكدت بعض التقارير أن الصفقة قريبة من الإتمام قبل غلق سوق الانتقالات الحالي.