مانشستر يونايتد يبدي اهتمامه بضم نيريس
انضم مانشستر يونايتد لقائمة الأندية المهتمة بالتعاقد مع البرازيلي "نيريس" لاعب أياكس الهولندي، بعد الموسم الماضي الذي قدم فيه أداءاً رائعاً مع فريقه في الدوري ودوري أبطال أوروبا.
طبقاً لمصادر "سكاي ألمانيا" فإن اليونايتد يصارع أتلتيكو مدريد على ضم اللاعب، ولكن لم يقدم أي عرض رسمي حتى الآن.
لوكاكو يفضل الانضمام للإنتر عن يوفنتوس
لوكاكو يفضل النيراتزوري
يفضل روميلو لوكاكو الانتقال لصفوف الإنتر على حساب يوفنتوس، بعد أن أبدى رغبته بالرحيل عن مانشستر يونايتد في الصيف الحالي حسبما صرح وكيل أعماله.
أشارت مصادر سكاي سبورتس أن المهاجم البلجيكي معجب بمشروع أنطونيو كونتي مع النيراتزوري، ويبدو مقنعاً له أكثر من البيانكونيري.
بحسب تصريحات كابالدي أن كوليبالي سعيد في نابولي
قال الصحفي الإيطالي أوريليو كابالدي أن خاليدو كوليبالي لاعب نابولي لا يفكر في الانتقال في فترة الانتقالات الحالية رغم اهتمام مانشستر يونايتد باللاعب.
وأضاف قائلاً لصحيفة "Transfer Window Podcast" أن كوليبالي لاعب لديه الكثير من الطموح، ولكنه أعتاد أن يعيش في مدينة نابولي، بالطبع مانشستر يونايتد اسم كبير وجذاب للغاية، ولكنني أعتقد الآن أن هدف كوليبالي هو الفوز بلقب إيطالي مع الأزوري، لذلك سيبقى على الأقل للموسم المقبل.
بوجبا ضمن قائمة مانشستر يونايتد التي ستخوض الكأس الدولية للأبطال
سولشاير متمسك ببوجبا حتى الآن
تم اختيار بول بوجبا ضمن القائمة التي ستسافر إلى أستراليا وآسيا لخوض معسكرات الإعداد والمبارايات التحضيرية لمانشستر يونايتد والتي من بينها الكأس الدولية للأبطال.
كان هناك أكثر من تصريح بأن اللاعب سيغادر صفوف الشياطين الحُمر في الانتقالات الصيفية الحالية، ولكن إدراجة في القائمة المكونة من 28 لاعب توحي بأن سولشاير المدير الفني للريد ديفيلز متمسك باللاعب ويأمل في الحفاظ على خدماته لموسم 2019-20.
ريال مدريد يقدم أول عرض رسمي لمانشستر يونايتد لضم بوجبا
الريال يبدأ تحركاته لضم بوجبا
بدأ ريال مدريد تحركاته من أجل التعاقد مع بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد، وبحسب أخر التقارير فإن الملكي تقدم بأول عرض رسمي لضم النجم الفرنسي.
أشارت مصادر صحيفة ليكيب أن المرينجي تقدم بعرض قيمته 80 مليون يورو، في انتظار الرد من إدارة الشياطين الحُمر.
يوفنتوس ينضم لقائمة المهتمين بالبلجيكي لوكاكو
صراع إيطالي على ضم لوكاكو
انضم يوفنتوس لقائمة الأندية المهتمة بالتعاقد مع البلجيكي روميلو لوكاكو خاصةً مع عدم ممانعة مانشستر يونايتد ببيع البلجيكي هذا الصيف.
أبدى البيانكونيري اهتمامه باللاعب في الساعات الأخيرة طبقاً لمصادر سكاي سبورتس لينضم للإنتر الذي يفاوض الشياطين الحمر منذ فترة على التعاقد مع اللاعب.
مانشستر يونايتد يرغب بالتخلص من بول بوجبا
اليونايتد لا يريد الفرنسي في الفريق
يبدو أن مانشستر يونايتد غير سعيد أبداً بمحاولات اللاعب ووكيل أعماله للرحيل عن صفوف الفريق في الصيف الحالي، لذا بدأ يفكر في بيعه جدياً والتخلص منه.
أشارت مصادر سكاي سبورتس أن اليونايتد وبرغم ما يظهروه أمام الإعلام أن بوجبا ليس للبيع ولكنه يرغبون ببيعه إذا وجد عرض مناسب ومُغري للتفريط فيه.
مانشستر يونايتد مستعد لتقديم عرض جديد لماجواير
اليونايتد مصممين على ضم مدافع ليستر
لم يفقد مانشستر يونايتد الأمل في التعاقد مع هاري ماجواير مدافع ليستر سيتي، بعد أن رفض الثعالب العرض الأول للفريق والذي كانت تقدر قيمته بحوالي 70 مليون جنيه إسترليني.
يواجه اليونايتد منافسة شرسة مع السيتي على ضم اللاعب الذي يريد فيه ليستر 90 مليون جنيه إسترليني لبيعه، وطبقاً لمصادر تايمز فإن الشياطين الحمر سيقدموا عرض جديد للاعب.
مانشستر يونايتد يجهز عرضه لضم لونجستاف من نيوكاسل
يستعد مانشستر يونايتد لتقديم عرض رسمي أول لنيوكاسل من أجل التعاقد مع لاعب الوسط الموهوب "لونجستاف" الذي لا يمانع المكبايس ببيعه ولكن بالسعر المناسب من وجهة نظر الإدارة.
أشارت مصادر سكاي سبورتس أن الشياطين الحُمر مستعدين لاختبار رغبة جيوش المدينة في الحفاظ على لاعبهم، ومن المتوقع ألا يتم التفريط فيه بأقل من 50 مليون جنيه إسترليني.
رسمياً.. بيريرا يجدد عقده مع مانشستر يونايتد
أعلن مانشستر يونايتد رسمياً عن تمديد عقد البرازيلي الموهوب "أندريس بيريرا" ليستمر داخل صفوف الشياطين الحمر لعدة سنوات آخرى، على أمل أن يثبت قدراته الكبيرة مع النادي.
جدد بيريرا عقده حتى عام 2023 مع وجود خيار بالتجديد لعام إضافي، وعبر اللاعب عن سعادته الكبيرة بتلك الخطوة ممتناً لسولشار بالثقة الكبيرة فيه وفي بقية المواهب الشابة.
مانشستر يونايتد على وشك تجديد عقد توانزيبي
اقترب المدافع الشاب "أكسل توانزيبي" من تجديد عقده مع مانشستر يونايتد، بسبب ثقة النرويجي سولشار في الصغار ورغبته في الاعتماد عليهم في الفترة المٌقبلة بشكل كبير.
بحسب مصادر "دايلي ميل" فإن اللاعب سيجدد عقده قبل السفر مع الفريق لبدء الجولة التحضيرية للموسم الجديد، والتي سيحصل فيها على فرصته لعل وعسى يدخل حسابات المدرب في الموسم المقبل.
رسمياً.. هيريرا ينضم لباريس سان جيرمان
انضم الإسباني "أندير هيريرا" لاعب مانشستر يونايتد السابق بصفة رسمية إلى صفوف باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الشياطين الحُمر.
ووقع هيريرا على عقد مع الفريق الفرنسي لمدة خمس سنوات حتى عام 2024، وعبر اللاعب عن سعادته بتلك الخطوة والعيش في باريس التي وصفها بأنها أجمل مدينة في العالم على الإطلاق.
مانشستر يونايتد يتواصل مع أتلتيكو مدريد لضم ساؤول
بدأ مانشستر يونايتد اتصالاته مع أتلتيكو مدريد من أجل الاستفسار عن لاعب الوسط ساؤول من أجل إظهار الاهتمام والرغبة في ضم اللاعب، في حال رحيل بوجبا هذا الصيف.
طبقاً لمصادر صحيفة آس فإن الشياطين الحمر يضعوا اللاعب كبديل لبوجبا، وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقده 150 مليون يورو.
الإنتر يضغط من أجل ضم روميلو لوكاكو
النيراتزوري يسعى خلف لوكاكو
واصل الإنتر الضغط على إدارة مانشستر يونايتد من أجل التوقيع مع المهاجم البلجيكي "روميلو لوكاكو" الذي أبدى رغبته في الانتقال للدوري الإيطالي.
طبقاً لمصادر سكاي سبورتس فإن النيراتزوري سيحتمعوا مع وكلاء اللاعب من أجل استكمال المفاوضات بين الطرفين.
بوجبا يفضل يوفنتوس على ريال مدريد
النجم الفرنسي يرغب في العودة للبيانكونيري
قالت الجازيتا ديلو سبورت أن بول بوجبا يفضل العودة ليوفنتوس في سوق انتقالات الصيف الحالي، وذلك على الرغم من اهتمام ريال مدريد القوي بضمه.
وكان النجم الفرنسي قد أعلن في وقتٍ سابق عن عزمه ترك مانشستر يونايتد في الميركاتو الجاري بعد أن وصلت الأمور بينه وبين الشياطين الحمر لطريقٍ مسدود، وبالرغم من إعجاب مدرب الملكي زيم الدين زيدان به، لا يرى أي وجهة له إلا تورينو.
دارميان على خارطة يوفنتوس والإنتر
أشارت تقارير إيطالية إلى أن الإنتر دخل على الخط مع يوفنتوس الراغب في ضم ظهير مانشستر يونايتد ماتيو دارميان في سوق انتقالات الصيف الحالي.
وبحسب الصحفي الشهير جيانلوكا دي مارزيو، فإن أنطونيو كونتي هو أحد المعجبين بمدافع الشياطين الحمر، وسيقوم بالتحرك نحوه إذا نجح النيراتزوري في التخلص من دالبرت في الأسابيع القليلة القادمة.
ولن تكون مسألة ضم صاحب الـ29 عاماً صعبةً على البيانكونيري أو الثعابين، فالمقابل المادي الذي قد يطلب فيه هو 10 مليون يورو.
بايلي يريد البقاء في مانشستر يونايتد
أشارت تقارير نشرتها ليكيب أن إيريك بايلي حريص على البقاء مع مانشستر يونايتد، وذلك على الرغم من الأخبار التي ربطته بالانضمام للدوري الفرنسي وتحديداً بليون في سوق انتقالات الصيف الحالي.
وقضى المدافع الإيفواري 3 مواسم في الأولد ترافورد، خاض خلالهم 74 مباراة في جميع المسابقات، ولا يعتبر الأسد الفرنسي هو الوحيد المهتم بالتعاقد معه، فهناك أخبار أيضاً تشير إلى أن آرسنال يفكر في التحرك نحو اللاعب.
مانشستر يقرر الإسراع في مفاوضات لونجستاف
قرر مانشستر يونايتد الإسراع في مفاوضات "لونجستاف" تمهيداً لضم اللاعب مع بداية الجولة التحضيرية للفريق، حتى يكون جاهزاً تماماً للموسم المقبل ويعتاد على أسلوب سولشار.
أكدت تقارير موقع "مانشستر إيفيننج نيوز" بأن اليونايتد من المتوقع له التحرك لضم اللاعب الشاب هذا الأسبوع، ليتواجد في جولات الفريق الصيفية.
مانشستر يونايتد يقدم عرض جديد لدي خيا
يواصل مانشستر سيتي سعيه لتجديد عقد الإسباني "دي خيا" حارس مرمى الفريق، من أجل الحفاظ عليه لأطول فترة ممكنة داخل أسوار أولد ترافولد وإبعاده عن قطبي الليجا.
طبقاً لمصادر بي بي سي فإن اليونايتد قدم عرض مٌحسن من أجل إقناع دي خيا بالتجديد، حيث تم عرض راتب يصل إلى 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً.
مانشستر يونايتد يرفض مفاوضات ريال مدريد لضم بوجبا
اليونايتد يرفض بيع بوجبا للريال
يرفض مانشستر يونايتد الدخول في مفاوضات مع ريال مدريد من أجل الفرنسي بول بوجبا، والذي يعد من أولويات زين الدين زيدان هذا الصيف، منذ تأزم العلاقة بين الناديين بسبب فاكس دي خيا.
أشارت مصادر صحيفة "ماركا" بأن الشياطين الحُمر أخبروا إدارة المرينجي أن بوجبا ليس للبيع تحت أي ثمن، ليقطعوا الطريق على الرغبة المتبادلة بين الطرفين بإتمام الصفقة.
ساؤول ينضم لقائمة المطلوبين لدعم خط الوسط
يواصل مانشستر يونايتد سعيه لضم لاعب وسط حتى مع بقاء بول بوجبا حتى الآن، وقد ظهرت عدة أسماء على لائحة المطلوبين من قبل إدارة الفريق، كان أخرها الإسباني ساؤول.
ذكرت صحيفة تليغراف أن لاعب الروخيبلانكوس من المطلوبين من قبل سولشار للتعاقد معه، جنباً إلى جنب البرتغالي "برونو فيرنانديز" نجم وسط سبورتينج لشبونة.script src="//player.performgroup.com/eplayer.js#6866ed11a006a7cc0daea2ee1a.1d6hniw5o93zc1mo7eaia1ewrp$dfchid=E52B3F9552304B22B5C2C6817E8A6F3" async>
إهتمام من قِبل مانشستر يونايتد بعيسى ديوب لاعب وست هام
صرحت صحيفة "L'Equipe" الفرنسية أن مانشستر يونايتد يُبدي أهتمام واضح باللاعب عيسى ديوب مدافع وست هام الإنجليزي.
وأضافت الصحيفة أن الشياطين الحُمر يسعون خلال الأيام القادمة للدخول في المفاوضات من أجل الحصول على خدمات اللاعب في فترة الانتقالات الحالية.
ريال بيتيس يُتيح جيوفاني لو سيلسو للبيع بمبلغ 70 مليون
بحسب ما أفادت به تقارير خاصة بصحيفة "Marca" فإن ريال بيتيس مستعداً لبيع اللاعب جيوفاني لو سيلسو بمبلغ لا يقل عن 70 مليون جنية إسترليني.
وقد أثيرت الكثير من الأقاويل بشأن لاعب خط الوسط صاحب الـ23 وعاماً، والتي كانت من أهمها هو إهتمام مانشستر يونايتد وتوتنهام باللاعب وأقتراب دخولهم في مفاوضات لضم الأرجنتيني.
ليستر سيتي يرفض عرض مانشستر يونايتد في ضم هاري ماجواير
70 مليون لم تكن كافية لإغراء ليستر سيتي
أفادت بعض التقارير الخاصة بـ"Sky Sports" أن ليستر سيتي قد رفض عرض مانشستر يونايتد البالغ 70 مليون جنية إسترليني لضم اللاعب هاري ماجواير.
بعدما تنبأت بعض الصحف الإنجليزية أن الصفقة قريبة من أن تتم للشياطين الحُمر بعد أن قدموا عرضاً اكبر من عرض مانشستر سيتي الذي كان يطمح أيضاً لضم المدافع الإنجليزي.
زيدان مُصر على ضم الفرنسي بول بوجبا
مدرب الريال يضع بوجبا كأولوية
يصر الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بأي شكل من الأشكال على التعاقد مع بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد بعد أن أبدى رغبته بالرحيل عن أولد ترافولد.
طبقاً لمصادر برنامج "تشيرينجيتو" فإن زيدان اجتمع مع بيريز من أجل إخباره برغبته القوية في ضم بوجبا مصراً على أنه إحدى أولوياته هذا الصيف.
مانشستر يونايتد يجهز عرضه لموهبة نيوكاسل
ينوي مانشستر يونايتد اختبار رغبة نيوكاسل يونايتد في الحفاظ على لاعبه الشاب "لونجستاف" والذي يجذب انتباه الشياطين الحمر بعد تألقه مع جيوش المدينة في الموسم الماضي.
حيث أشارت مصادر بي بي سي أن اليونايتد يستعد لتقديم عرض رسمي للمكبايس من أجل مواصلة دعم الفريق باللاعبين الصغار، على غرار دانييل جيمس وآرون بيساكا.
خلاف في الشروط بين توتنهام وندومبيلي لاعب ليون الذي أراده سولشار
أفادت بعض التقارير أن مانشستر يونايتد يملك الفرصة مرة آخرى للتعاقد مع تانغي ندومبيلي لاعب ليون، فعلى الرغم من أنه تم الاتفاق بالفعل على عقد انتقال اللاعب لصفوف توتنهام وأقتراب الصفقة من أن تتم، إلا أن صحيفة "Get Football News France" قد نشرت أن اللاعب الفرنسي لم يوافق على الشروط الموجودة بالعقد الشخصي له مع النادي والذي يتضمن راتبه مع السبيرز.
وأضافت التقارير أنه يمكن أن يتم فتح الباب مرة آخرى لمانشستر يونايتد على الرغم من أن الأمر سيكون صعباً خاصة لوجود اللاعب بول بوجبا الذي لم ينتقل حتى الآن ويلعب في نفس مركزه.
سولشار يطلب من إد وودوارد أن يُوفر فائض في الخزينة
أفادت بعض التقارير أن سولشار المدير الفني لمانشستر يونايتد قد طلب من الرئيس التنفيذي إد وودوارد أن ينتهي من أعمال النادي هذا الأسبوع حتى يتمكن من ضم لاعبون جدد قبل إنتهاء الميركاتو.
وذكرت صحيفة "The Daily Star" بعض التقارير التي أوضحت أن المدرب يُريد فائض في الخزينة لتقديم عرض بقيمة 20 مليون جنية إسترليني للاعب سين لونصتاف لاعب نيوكاسيل، والذي كان قد تلقى عرضاً بالفعل من الشياطين الحُمر بقيمة 15 مليون جنية إسترليني ولكن تم رفضه.
وأضاف التقرير أنه أيضاً لتوفير مبلغ كافي لباقي الصفقات التي يريد مدرب الريد ديفيلز الدخول بها وأشار للاعبين برونو فرنانديز وكريسيتيان إريكسن.
مانشستر يونايتد يجدد عقد راشفورد
الإنجليزي الدولي يمدد عقده ويصبح واحداً من الأعلى أجراً في الفريق
نشرت الديلي تيليغراف تقريراً يشير إلى أن ماركوس راشفورد قام بالتوقيع على عقدٍ جديد مع مانشستر يونايتد يمتد لأربع سنوات.
وبحسب العقد الجديد سيتقاضى الإنجليزي الدولي 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، ليصبح بذلك قريباً من صاحب الأجر الأعلى في الفريق أليكسيس سانشيز، والذي يتقاضى 500 ألف جنيهاً استرلينياً.
ليفربول يتحرك لإعادة كوتينيو
البرازيلي الدولي لا يرغب في الانضمام لمانشستر يونايتد
يستعد ليفربول للتواصل مع فيليبي كوتينيو لاستعادته من برشلونة في سوق انتقالات الصيف الحالي، وذلك بعد خروجه منذ فترة وجيزة لم تتجاوز العام ونصف.
ونقلت صحيفة الديلي ميرور عن كوتينج 10 أن اللاعب البرازيلي قال أنه لا يريد الانضمام لمانشستر يونايتد، احتراماً لمشاعر جماهير فريقه السابق والعداء التاريخي بينهم وبين جماهير الشياطين الحمر.
ويعاني صاحب الـ27 عاماً من تراجع في المستوى منذ وصوله للكامب نو، على الرغم من أن صفقة انتقاله كانت قياسية وكلفت خزائن الكتلان 142 مليون جنيه إسترليني.
اهتمام مفاجئ من مانشستر يونايتد بالفرنسي ندومبيلي
أبرز مانشستر يونايتد اهتماماً مفاجئاً بضم الفرنسي ندومبيليه لاعب وسط ليون، على الرغم أن اللاعب في مفاوضات متقدمة مع توتنهام هوتسبيرز في الفترة الأخيرة.
أشارت مصادر صحيفة ليكيب أن اليونايتد قد يتدخل في الصفقة خاصةً مع عدم توصل الفريق اللندني لإتفاق مع اللاعب على الشروط الشخصية، وذلك لتعويض الرحيل المحتمل لبوجبا.
مازال بوجبا يريد الرحيل عن مانشستر يونايتد
بوجبا ينتظر التحدث مع سوليشار لإتخاذ القرار
أفادت بعض التقارير بأن اللاعب بول بوجبا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد ينتظر إنتهاء الأجازة الصيفية للتحدث مع المدرب أوله جونار سولشار للسماح له بالمغادرة في سوق الانتقالات الحالي.
يأمل لاعب خط الوسط الدولي في إقناع المدرب لإلغاء قرار عقوبة الانتقال التي أقرها نائب الرئيس التنفيذي إد وودورد.
يُذكر أن يوفنتوس وريال مدريد مهتمان بالاعب الذي بحسب ما أفادت به صحيفة "The Sun" بأن مانشستر يونايتد لن يسمح بمغادرة اللاعب بأقل من 120 مليون جنية إسترليني.
مانشستر يونايتد يُتابع جون ماكجين لاعب آستون فيلا
الأسكتلندي الشاب مطلوب من قِبل الشياطين الحُمر
ذكرت صحيفة "The Sun" أن مانشستر يونايتد يسعى لضم لاعب خط الوسط اللاعب جون ماكجين.
وأضاف التقرير بأن نادي آستون فيلا لن يتخلوا عن اللاعب بسهولة ويسعون للحصول على ملبغ 50 مليون جنية إسترليني للتخلي عن اللاعب الذي أشتروه مبلبغ 3 ملايين جنيه إسترليني فقط منذ عام.
كان اللاعب الاسكتلندي قد سجل في آخر مباراة خاضها مع فريقه وأدى أدائه المتميز في الموسم الماضي إلى لفت نظر الشياطين الحُمر.
مانشستر يونايتد يسعى لضم الدنماركي جاكوب برون لارسين
لاعب بوروسيا دورتموند صاحب الـ20 عاماً هدفاً للشياطين الحُمر
أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "the Sun" بأن مانشستر يونايتد يسعى للحصول على خدمات لاعب بروسيا دورتموند اللاعب جاكوب برون لارسن .
وأضافت الصحيفة أن هناك صراع على ضم اللاعب من قِبل ليفربول وآرسنال أيضاً، حيث قدم لاعب الجناح موسم جيد في الدوري الألماني المنقضي، وقد خاض اللاعب صاحب الـ20 عاماً 30 مباراة مع فريقه وتم استدعائه أيضاً ليشارك مع منتخب الدنمارك لأول مرة.
مانشستر يونايتد يخسر سباق ضم دي ليخت
بحسب ما أفادت به صحيفة "Tuttosport" أن اللاعب ماتيس دي ليخت سيتم إعلان انتقاله رسمياً يوم الاثنين كلاعب في فريق يوفنتوس.
كان هناك صراع كبير بين كلً من مانشستر يونايتد، باريس سان جيرمان وبرشلونة مع بطل الدوري الإيطالي على ضم قائد أياكس في سوق الانتقالات الحالي، لكن البيانكونيري استطاع أن يُحقق الفوز في السباق بتوقيعه مع اللاعب الهولندي وإتمام الصفقة بقيمة 70 مليون جنيه إسترليني.