بدأ مانشستر يونايتد بالبحث عن بديل عن بوجبا الذي يصر على الرحيل عن صفوف الشياطين الحُمر هذا الصيف، ويبدو أنه وجد ضالته في الدوري الإنجليزي الممتاز.

أشارت مصادر "راديو مونتي كارلو" بإن اليونايتد استفسر عن إمكانية التعاقد مع باكايوكو لاعب تشيلسي وسط اهتمام من آرسنال وباريس سان جيرمان.