يبدو أن سوق انتقالات مانشستر يونايتد لن يتوقف عند ضم ماجواير وديبالا فقط في حال وافق على مبادلته مع لوكاكو، حيث يسعى العملاق الإنجليزي خلف لاعب آخر وهو الجناح البرازيلي الموهوب نيريس.

أشارت مصادر إيه إس بي إن أن الشياطين الحمر تقدموا بعرض رسمي لأياكس من أجل ضم اللاعب بقيمة 50 مليون يورو، ولكن الفريق الهولندي يشترط الحصول على 70 مليون من أجل التفريط فيه.