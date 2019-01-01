يواصل مانشستر يونايتد سعيه لضم لاعب وسط حتى مع بقاء بول بوجبا حتى الآن، وقد ظهرت عدة أسماء على لائحة المطلوبين من قبل إدارة الفريق، كان أخرها الإسباني ساؤول.

ذكرت صحيفة تليغراف أن لاعب الروخيبلانكوس من المطلوبين من قبل سولشار للتعاقد معه، جنباً إلى جنب البرتغالي "برونو فيرنانديز" نجم وسط سبورتينج لشبونة.

script src="//player.performgroup.com/eplayer.js#6866ed11a006a7cc0daea2ee1a.1d6hniw5o93zc1mo7eaia1ewrp$dfchid=E52B3F9552304B22B5C2C6817E8A6F3" async>