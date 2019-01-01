قام البرتغالي كريستيانو رونالدو بتوجيه النصيحة للأرجنتيني "ديبالا" زميله في يوفنتوس بقبول عرض مانشستر يونايتد الذي يسعى إلى ضمه في مبادلة مع لوكاكو، حيث يرغب البيانكونيري بضمه في الميركاتو الحالي.

أشارت مصادر دايلي ميل أن الدون استخدم تطبيق واتساب من أجل محادثة ديبالا وإقناعه بالانضمام للفريق الإنجليزي، مؤكداً له أنه أصبح بطلاً عندما انضم للشياطين الحمر في عام 2004.