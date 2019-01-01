واصل مانشستر يونايتد بحثه عن ضم لاعبي وسط، من أجل تعويض الرحيل المحتمل لبول بوجبا، وارتبط بالعديد من النجوم كان أخرهم هو ماريو ليمينا لاعب ساوثامبتون.

أشارت المصادر المقربة من النادي، أن الشياطين الحمر استفسروا عن لاعب القديسين وسط منافسة مع ارسنال على ضمه.