اليونايتد مصممين على ضم مدافع ليستر

لم يفقد مانشستر يونايتد الأمل في التعاقد مع هاري ماجواير مدافع ليستر سيتي، بعد أن رفض الثعالب العرض الأول للفريق والذي كانت تقدر قيمته بحوالي 70 مليون جنيه إسترليني.

يواجه اليونايتد منافسة شرسة مع السيتي على ضم اللاعب الذي يريد فيه ليستر 90 مليون جنيه إسترليني لبيعه، وطبقاً لمصادر تايمز فإن الشياطين الحمر سيقدموا عرض جديد للاعب.