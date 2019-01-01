اقترب فريق شيفيلد يونايتد الذي تأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، من استعارة الحارس هندرسون مرة آخرى بعد أن تألق معهم في الموسم الماضي.

طبقاً لمصادر دايلي ميل فإن هندرسون سيجدد عقده ومن ثم سينضم إلى شيفيلد مرة آخرى ليكتسب خبرات كبيرة باللعب في الدوري الأقوى في العالم.