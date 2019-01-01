مدافع ليستر يقترب من اليونايتد

اقترب المدافع الدولي الإنجليزي "هاري ماجواير" من الانضمام لصفوف مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الحالية، بعد أن أشارت أخر التقارير إلى أن رغبة اللاعب ستحسم الأمر.

أشارت مصادر صحيفة دايلي ميل بأن ماجواير أخبر إدارة ليستر سيتي بأنه يريد المغادرة، ويعتبر اليونايتد الأقرب للتوقيع معه في صفقة قد تكلف حوالي 75 مليون جنيه إسترليني.