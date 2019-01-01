أكد ماروتا المدير الرياضي لفريق الإنتر أن ناديه قدم عرضاً مهماً لمانشستر يونايتد من أجل التعاقد مع البلجيكي لوكاكو، في صراع مع يوفنتوس على ضم اللاعب في سوق الانتقالات الحالي.

أضاف ماروتا أن الشياطين الحمر يطلبوا مبلغاً كبيراً للتخلي عن لاعب تشيلسي السابق وأنه لا يعلم ما سيحدث في الأيام القليلة المقبلة لأن عالم كرة القدم -على حد تعبيره- غريب.