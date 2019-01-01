يُخطط برشلونة لضم المدافع السويدي فيكتور ليندلوف لاعب مانشستر يونايتد بعد أن أضطر النادي الكتالوني إلى تغيير أهدافة خاصة بعد إبتعاد صفقة ماتيس دي ليخت من إيديهم بشكل كبير.

وقد صرحت صحيفة إل موندو ديبورتيفو أن البلاوجرانا أصبحوا مهتمين بالمدافع السويدي ويأملون في بدء التفاوض في خلال أسبوع.

فيكتور ليندلوف الذي أصبح الخيار الأول لمانشستر يونايتد في الموسم الماضي قد أنضم إلى الشياطين الحُمر في 2017 قادماً من بنفيكا مقابل 31 مليون جينة إسترليني.