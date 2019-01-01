بوجبا ينتظر التحدث مع سوليشار لإتخاذ القرار

أفادت بعض التقارير بأن اللاعب بول بوجبا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد ينتظر إنتهاء الأجازة الصيفية للتحدث مع المدرب أوله جونار سولشار للسماح له بالمغادرة في سوق الانتقالات الحالي.

يأمل لاعب خط الوسط الدولي في إقناع المدرب لإلغاء قرار عقوبة الانتقال التي أقرها نائب الرئيس التنفيذي إد وودورد.

يُذكر أن يوفنتوس وريال مدريد مهتمان بالاعب الذي بحسب ما أفادت به صحيفة "The Sun" بأن مانشستر يونايتد لن يسمح بمغادرة اللاعب بأقل من 120 مليون جنية إسترليني.