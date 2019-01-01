أفادت بعض التقارير أن سولشار المدير الفني لمانشستر يونايتد قد طلب من الرئيس التنفيذي إد وودوارد أن ينتهي من أعمال النادي هذا الأسبوع حتى يتمكن من ضم لاعبون جدد قبل إنتهاء الميركاتو.

وذكرت صحيفة "The Daily Star" بعض التقارير التي أوضحت أن المدرب يُريد فائض في الخزينة لتقديم عرض بقيمة 20 مليون جنية إسترليني للاعب سين لونصتاف لاعب نيوكاسيل، والذي كان قد تلقى عرضاً بالفعل من الشياطين الحُمر بقيمة 15 مليون جنية إسترليني ولكن تم رفضه.

وأضاف التقرير أنه أيضاً لتوفير مبلغ كافي لباقي الصفقات التي يريد مدرب الريد ديفيلز الدخول بها وأشار للاعبين برونو فرنانديز وكريسيتيان إريكسن.