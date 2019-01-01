فالنسيا يتنافس مع يوفنتوس على ضم دارميان
انضم فريق فالنسيا الإسباني لقائمة المهتمين بالحصول على خدمات الإيطالي ماتيو دارميان، خاصةً مع اقتراب التعاقد مع آرون بيساكا لاعب كريستال بالاس.
طبقاً لما ذكرته مصادر إيه إس بي إن، فإن الخفافيش سيتنافسوا مع يوفنتوس على ضم اللاعب، حيث يرغب البيانكونيري في الرحيل المنتظر لجواو كانسيلو.
مانشستر يونايتد على وشك ضم آرون بيساكا
لاعب كريستال بالاس يقترب من اليونايتد
اقترب مانشستر يونايتد من التوقيع مع "آرون بيساكا" لاعب كريستال بالاس بعد أن أشارت التقارير الأخيرة إلى أن الإتفاق قريب بين الطرفين، وأنها مجرد مسألة وقت حتى ينضم رسمياً.
طبقاً لمصادر صحيفة تايمز فأن الشياطين الحمر على وشك ضم اللاعب ومن المتوقع أن يخضع للفحص الطبي بمجرد عودته من مشاركته مع منتخب إنجلترا في يورو تحت 21 عاماً.
لوكاكو يبلغ مانشستر يونايتد بعزمه الرحيل
هل أصبح الطريق بين المهاجم البلجيكي والشياطين الحمر مسدوداً؟
بحسب أخبار مانشستر المسائية، أبلغ روميلو لوكاكو إدارة مانشستر يونايتد أنه يرغب في الرحيل في سوق انتقالات الصيف الحالي، وذلك تزامناً مع وصول وكيل أعماله فيديريكو باستوريلو لميلانو للتفاوض مع الإنتر.
وأبلغ المهاجم البلجيكي إدارة الشياطين الحمر بعزمه الرحيل بعد شعوره بعدم أهميته بالنسبة للمدرب أوله جونار سولشار، وجدير بالذكر أن الفريق الإنجليزي لا يمانع بيع نجم إيفرتون السابق، لكنه لن يضحي بمبلغ بعيد عن 75 مليون جنيه إسترليني، وهو المبلغ الذي جاء به من التوفيز.
مانشستر يونايتد لم يتوصل لإتفاق مع كريستال بالاس لضم بيساكا
ولكنه قريب!
أشارت مصادر بي بي سي أن الإتفاق بين مانشستر يونايتد وكريستال بالاس من أجل ضم بيساكا لازال بعيداً، ولكن المفاوضات بين الطرفين مستمرة حتى الآن.
يسعى اليونايتد للتوقيع مع بيساكا من أجل دعم مركز الظهير الأيمن ولكنه لازال يختلف على السعر الذي يرغب البالاس بالحصول عليه من أجل التفريط فيه، ولكن من المتوقع الوصول إلى حل مرضي لكل الأطراف قريباً.
أسطورة تشيلي يحث أليكسيز سانشيز على الرحيل من اليونايتد
صرح أسطورة تشيلي إيفان زامورانو بأن أليكسيس سانشيز يحتاج إلى أن يبحث عن خوض المباريات سواء في مانشستر يونايتد أو في أي مكان آخر، إشارة لعدم حصول اللاعب على فرصته في المشاركة في المباريات مع الشياطين الحُمر.
وكان اللاعب سانشيز قد انتقل إلى الريد ديفيلز في يناير 2018 قادماً من آرسنال، ولكنه قد عاني كثيراً من أجل المشاركة في مباريات فريقه الجديد دون جدوى، حيث شارك في 9 مباريات فقط طوال الموسم الماضي ولم يُسجل سوى هدفاً واحداً.
استطاع اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً أن يُسجل هدفين حتى الآن في بطولة كوبا أمريكا المُقامة في البرازيل، إلا أن زامورانو يعتقد أن هذا ليس مستوى اللاعب فعلياً بسبب قلة مشاركاته مع ناديه.
مانشستر يونايتد يُطارد الشاب الصغير لريال سرقسطة
ذكرت تقارير عديدة في إنجلترا أن مانشستر يونايتد يحاول التعاقد مع اللاعب الشاب ماتيو ميجيا ناشئ فريق ريال سرقسطة صاحب الـ16 عاماً.
ولكن الصحفي سايمون بيش صرح بأن الشياطين الحُمر لم يتوصلوا حتى الآن إلى أتفاق حقيقي سواء مع النادي أو مع اللاعب.
جاري نيفيل يُحبز رحيل بوجبا
صرح جاري نيفيل أن مانشستر يونايتد لا يحتاج للتمسك باللاعب بول بوجبا في ظل إصراره على الرحيل، بعد أن تمت محاولات عديدة لإقناع اللاعب بالبقاء للموسم القادم دون جدوى.
وأضاف أن اللاعب بالفعل يملك عروضاً من كلً من ريال مدريد ويوفنتوس، ولا داعي لإجبار اللاعب على البقاء في صفوف الشياطين الحُمر.
سولشار يوصي بمواصلة الضغط من أجل فيرنانديز
يسعى النرويجي "سولشار" لإتمام التعاقد الثاني لمانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الحالي، بعد أن نجح في ضم دانييل جيمس قادماً من صفوف سوانزي سيتي بحوالي 15 مليون جنيه إسترليني.
طبقاً لمصادر صحيفة تليغراف، فأن المدير الفني للشياطين الحُمر أوصى إدارة الفريق بإتخاذ خطوات إيجابية للتعاقد مع برونو فيرنانديز لاعب سبورتينج لشبونة.
مانشستر يونايتد يبحث عن ضم لاعب وسط جديد
يواصل مانشستر يونايتد بحثه عن ضم لاعب وسط جديد، تحسباً لرحيل بول بوجبا الذي أعلن في وقت لاحق عن رغبته بخوض تحدي جديد بدايةً من الموسم المُقبل.
طبقاً لمصادر صحيفة مانشستر إيفيننج نيوز، فأن الشياطين الحمر لديهم بعض الأسماء من أجل التحرك لإحداها في الفترة المقبلة وهُم لونجستاف لاعب نيوكاسل يونايتد، رابيو الذي انتهى عقده مع باريس سان جيرمان، يوري تيليمانس لاعب ليستر سيتي الموسم الماضي، وديكلان رايس مفاجأة وست هام يونايتد
يوفنتوس يجدد اهتمامه بضم دارميان
جدد فري يوفنتوس اهتمامه بالإيطالي "ماتيو دراميان" المُهمش من طرف مانشستر يونايتد من أجل التوقيع معه وإعادته إلى الدوري الإيطالي مرة آخرى.
طبقاً لمصادر صحيفة تليغراف، فأن البيانكونيري يرغب بالتعاقد مع اللاعب من أجل تعويض الرحيل المنتظر لجواو كانسيلو غلى مانشستر سيتي.
مانشستر يونايتد يضع حداً أدنى لانتقال لوكاكو إلى الإنتر
وأضافت الجريدة بأن الشياطين الحُمر لا يُحبذون التخلي عن النجم البلجيكي ولكنهم قد يتراجعوا عن قرارهم في التمسك باللاعب في ظل المحاولات المستمرة من الإنتر لضم اللاعب.
مانشستر يونايتد سيتحرك من أجل سانشو إذا رحل بوجبا
ادعت الديلي ستار أن مانشستر يونايتد سيعود لاهتمامه بمهاجم بوروسيا دورتموند جادون سانشو، وذلك في حالة رحيل بول بوجبا المرتقب.
ويرتبط بطل كأس العالم 2018 مع فرنسا بالانتقال لريال مدريد، وفي حالة رحيلة سينقض الشياطين الحُمر على الشاب الإنجليزي وستكون لديهم فرصة كبيرة في ضمه بالتأكيد.
مانشستر يونايتد يتحرك للتجديد مع راشفورد
سوف يستغل مانشستر يونايتد بنداً متواجد في عقد ماركوس راشفورد يقضي بتجديده تلقائياً لمدة موسم، وذلك للإبقاء على اللاعب في صفوف الفريق في حالة فشل المفاوضات.
وبحسب صحيفة صن فإن المهاجم طلب زيادة راتبه الأسبوعي إلى 350 ألف جنيهاً إسترلينياً، وهو ما يمثل حوالي ضعف راتبه الحالي البالغ 180 ألف جنيهاً إسترلينياً.
جدير بالذكر أن الشاب الإنجليزي يحظى باهتمام عملاقي الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد.
بيبي يرغب في اللعب بالدوري الإنجليزي
بحسب لا فو دو نورد فإن نيكولاس بيبي أقرب للإنضمام لمانشستر يونايتد أو ليفربول، بالرغم من استعداد أتلتيكو مدريد ضمه مقابل 80 مليون جنيه إسترليني من أجل ضمه.
وأضاف التقرير أن الإيفواري الدولي يفضل الإنضمام للدوري الإنجليزي على البقاء في الفرنسي أو الاتجاه للإسباني، وهذا ما صرح به بنفسه، وجدير بالذكر أن باريس سان جيرمان سيكون فرس رهانٍ قوي في السباق على نجم ليل في حالة خروج نيمار المرتقب في سوق الانتقالات الحالي.
بيساكا يستعد للكشف الطبي قبل الانضمام لمانشستر يونايتد
الشياطين الحمر يغلقون الصفقة مقابل 55 مليون جنيه إسترليني
سيخضع آرون وان بيساكا للكشف الطبي تمهيداً لانتقاله لمانشستر يونايتد هذا الأسبوع، وذلك مقابل 55 مليون جنيه إسترليني بحسب التقارير الواردة من إنجلترا.
وبحسب مصادر جول، فإن الظهير الأيمن لكريستال بالاس سينضم لأولد ترافورد مباشرةً بعد العودة من كأس أوروبا للشباب تحت 21 عاماً، والتي تقام هذا الصيف في إيطاليا.
مانشستر يونايتد يخطط لخطف جوهرة ريال سرقسطة
قالت صحيفة صن أن مانشستر يونايتد يسعى للتوقيع مع نجم ريال سرقسطة الشاب ماتيو ميجيا مقابل 600 ألف جنيهاً استرلينياً، وذلك محاولةً من الشياطين الحمر لتدعيم فريقهم للمستقبل.
يلعب صاحب الـ16 عاماً في الطرف، وهو هداف فريقه في الموسم المنقضي على أرضه، ويسعى المدرب النرويجي أوله جونار سولشار إلى ضمه تدعيماً لهذا المركز الذي عانى منه الفريق في الموسم الماضي، وتماشياً مع فلسفته بضخ دماء جديدة شابة في الفريق.
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وكان المدرب أوله سولشار مدرب الشياطين الحُمر يرغب في ضم اللاعب لتدعيم صفوف فريقه قبل انطلاق الموسم القادم، ولكن بعد المبالغة من قبل الميرنجي فسيسعى المدرب للتخلي عن اللاعب والبحث عن البديل.
مانشستر يونايتد يُحدد موعد الفحص الطبي لبيساكا
صرحت صحيفة "ديلي ستار" أن مانشستر يونايتد قد حدد بالفعل موعداً لإجراء الفحص الطبي مع الظهير الأيسر لنادي كريستال بالاس اللاعب آرون بيساكا.
وبحسب ما أفادت بأن المبلغ المُقدم يُعد مرتفعاً للغاية، حيث ستتم الصفقة بمبلغ 50 مليون جنيه إسترليني للاعب الشاب صاحب الـ21 عام، وأضافت أن الصفة تُعتبر تمت بالفعل وأن اللاعب بنسبة كبيرة سينتقل إلى صفوف الشياطين الحُمر، وأنه من المتوقع أن يتم الانتقال في غضون أسبوع.
مانشستر يونايتد يدرس مبادلة لوكاكو بإيكاردي
هل ينهي الشياطين الحمر مسلسل التخلص من لوكاكو بصفقة تبادلية مع الإنتر ينضم بموجبها إيكاردي
على ما يبدو أن صفقة انتقال لوكاكو للإنتر تعيش مراحلها الأخيرة، فمانشستر يونايتد انفتح على فكرة إبرام صفقة تبادلية مع النيراتزوري يضم بموجبها إيكاردي ويرحل المهاجم البلجيكي، وذلك بحسب تقرير نشرته صحيفة إكسبريس.
لا يمانع صاحب الـ26 عاماً فكرة الانضمام للدوري الإيطالي في سوق انتقالات الصيف الحالي، خاصةً مع خروج مشاكل على السطح بينه وبين أوله جونار سولشار.
بعد تحطم حلمه بالانضمام لريال مدريد، إيريكسين مرشح للذهاب لمانشستر يونايتد
متوسط الميدان الدنماركي يبحث عن مغامرة جديدة خارج توتنهام هذا الصيف
بعد أن كان إيريكسين قريباً من الانضمام لريال مدريد مطلع هذا الشهر، انقلبت الأمور رأساً على عقب وتعقد كل شئ بدخول بوجبا على الخط، وبدأ الدنماركي في التفكير في أندية أخرى أهمها يوفنتوس ومانشستر يونايتد.
أشعل الملكي سوق انتقالات الصيف الحالي بضم هازارد من تشيلسي، فانتشرت الأخبار أن نجم أياكس الماضي هو الضربة التالية، لكنه بقي وقلت حظوظه في اللعب للبلانكوس، وجدير بالذكر أن إدارة السبيرز حددت سعر صانع ألعابها بـ100 مليون جنيه إسترليني.
المفاوضات مع برونو فيرنانديز مستمرة
وتصل لمراحل متقدمة
وصلت المفاوضات مع البرتغالي "برونو فيرنانديز" لاعب سبورتينج لشبونة إلى مراحل متقدمة بعد أن أبدى الشياطين الحُمر استعدادهم لتصعيد اهتمامهم باللاعب.
طبقاً لصحيفة آبولا البرتغالية، فأن مسئولي اليونايتد تقابلوا مع وكيل أعمال اللاعب هذا الأسبوع من أجل التوصل إلى إتفاق لانضمام اللاعب إلى أولد ترافولد، في صراع مع السيتي وليفربول على الحصول على توقيع اللاعب.
الإنتر ينتظر بيع إيكاردي للانقضاض على لوكاكو
كونتي مصمم على روميلو
يرغب المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي بالتعاقد مع البلجيكي "روميلو لوكاكو" مهاجم مانشستر يونايتد، ولكنه سيضطر أولاً لبيع الأرجنتيني ماورو إيكاردي من أجل تمويل الصفقة.
طبقاً لمصادر صحيفة جارديان، فأن النيراتزوري سيستخدم مبلغ إيكاردي للتوقيع مع لوكاكو، ولكن عليه أن يجد أي فريق يرغب بدفع 60 مليون من أجل مهاجم سامبدوريا السابق.
مانشستر يونايتد يبدأ مفاوضات تجديد عقد الإسباني دي خيا
هناك ثقة بإقناعه على البقاء
يسعى مانشستر يونايتد للإبقاء على دي خيا داخل صفوف الفريق لأطول فترة ممكنة، من خلال إقناعه بتجديد عقده والاستمرار مع الشياطين الحُمر.
طبقاً لمصادر صحيفة ذا صن، فأن اليونايتد على استعداد لتقديم راتب كبير للحارس الإسباني يصل إلى 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً من أجل أن يجدد عقده.
رغبة بالتخلص من التشيلي أليكسس سانشيز
والاستماع لكافة العروض
أبدى مانشستر يونايتد رغبته في التخلص من التشيلي أليكسس سانشيز بعد المستويات السيئة التي ظهر بها منذ انضمامه للفريق قادماً من آرسنال بالإضافة لغيابه عن أغلب المباريات للإصابة.
طبقاً لمصادر ميرور فأن اليونايتد متشوق للاستماع إلى أي عرض رسمي لبيعه، مع وجود استفسارات من أندية الصين وأمريكا الجنوبية، حيث يرغب النادي بالتخلص من رواتبه العالية.
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مانشستر يونايتد مهتم بالتعاقد مع بروكس
هل يفرط بورنموث فيه؟
واصل مانشستر يونايتد اهتمامه بضم أبرز المواهب الإنجليزية، وبعد التعاقد مع دانييل جيمس قادماً من صفوف سوانزي سيتي، أبدى اليونايتد رغبته بضم إنجليزي آخر واعد هو بروكس لاعب بورنموث.
طبقاً لمصادر صحيفة ذا صن، فأن الشياطين الحمر جادين في التعاقد مع اللاعب، ولكن طلبات الكرز لن تقل عن 50 مليون جنيه إسترليني، وأضافت أيضاً بأن بروكس من مشجعي مانشستر يونايتد، فهل يساعد ذلك على إتمام الصفقة بسهولة؟
ديكلان رايس على ردار الشياطين الحُمر
في صراع مع السيتي على ضمه
أفادت تقارير بأن اللاعب الأمريكي ديكلان رايس لاعب وست هام الإنجليزي كان من بين اللاعبين التي يسعى مانشستر يونايتد لضمهم في سوق الانتقالات الحالي، ولكن بحسب ما أوضحته بعض التقارير أن اللاعب كان متردداً من التسرع في اتخاذ قراره حيث أن انتقاله للشياطين الحُمر تُعد خطوة كبيرة في مشواره الكروي.
ولكن بحسب ما ذكرته "الإندبندنت" أن المدافع الشاب صاحب الـ20 عاماً قد صرح قائلاً بأن الوقت قد حان للانتقال إلى اليونايتد.
انفراجة في مفاوضات مانشستر يونايتد مع بيساكا
الاتفاق قريب
تواصلت المفاوضات بين مانشستر يونايتد وكريستال بالاس من أجل الظهير الأيمن "بيساكا" الذي يشارك حالياً مع منتخب إنجلترا في يورو تحت 21 عاماً، وكانت بدايته غير موفقة بالمرة بتسببه في خسارة الفريق أمام فرنسا بعد تسجيله لهدف في مرماه.
بحسب مصادر موقع دايلي ريكورد فأن الشياطين الحمر اقتربوا من التوصل لإتفاق مع البالاس سينتقل اللاعب بموجبه لأولد ترافولد بحوالي 55 مليون جنيه إسترليني.
رسمياً.. مانشستر يونايتد يجدد عقد خوان ماتا
حتى عام 2021
أعلن مانشستر يونايتد عن تجديد عقد لاعبه الإسباني "خوان ماتا" حتى عام 2021، ليستمر جناح فالنسيا السابق مع الشياطين الحمر برغم بعض التقارير التي تنبأت بعودته إلى إسبانيا هذا الصيف.
وعبر اللاعب على حسابه الشخصي بإنستغرام عن سعادته بتجديد التزامه مع اليونايتد مشيراً إلى أنه اتخذ وافق على البقاء بسبب الأوقات العصيبة التي يمر بها النادي.