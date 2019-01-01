يواصل مانشستر يونايتد بحثه عن ضم لاعب وسط جديد، تحسباً لرحيل بول بوجبا الذي أعلن في وقت لاحق عن رغبته بخوض تحدي جديد بدايةً من الموسم المُقبل.

طبقاً لمصادر صحيفة مانشستر إيفيننج نيوز، فأن الشياطين الحمر لديهم بعض الأسماء من أجل التحرك لإحداها في الفترة المقبلة وهُم لونجستاف لاعب نيوكاسل يونايتد، رابيو الذي انتهى عقده مع باريس سان جيرمان، يوري تيليمانس لاعب ليستر سيتي الموسم الماضي، وديكلان رايس مفاجأة وست هام يونايتد