كشفت صحيفة دايلي ميل عن سبب تراجع مانشستر يونايتد عن ضم برونو فيرنانديس، بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من الانضمام للشياطين الحمر في هذا الصيف.

يعود السبب إلى فقدان البرتغالي المتكرر للكرة وهو ما يجعله غير مناسب لأسلوب النرويجي سولشار، الذي يفضل الاستحواذ لذا فهناك مخاوف حول قرارات اللاعب عندما تكون الكرة بين قدميه.