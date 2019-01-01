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أخبار انتقالات مانشستر يونايتد | سانشيز يجري الكشف الطبي الآخير، وسولشاير يُعلق على شائعات رحيله

تعرف على آخر أخبار سوق الانتقالات لمانشستر يونايتد اليوم 19 أغسطس 2019، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المحتمل انضمامهم لكتيبة سولشار في الميركاتو؟

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Getty Images

سولشار يرد على شائعات اقتراب سانشيز من الإنتر

2019-08-19T22:15:27Z

قام سولشار بالرد على شائعات أليكسس سانشيز، الذي تصر التقارير الإيطالية على اقترابه من الرحيل عن مانشستر يونايتد والانضمام للإنتر قبل غلق سوق الانتقالات في بقية الدوريات الأوروبية.

عندما تم سؤال النرويجي عنما يٌشاع عن سانشيز قال بأنه ليس لديه أي أخبار لإعلانها، وأضاف بأن سوق الانتقالات لم ينتهِ بعد، لكنه في الوقت الحالي لاعباً لمانشستر يونايتد.

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أليكسيس سانشيز يجري الكشف الطبي قبل انتقاله للإنتر

2019-08-19T15:58:05Z

أفادت تقارير صحفية أن اللاعب ألكسيس سانشيز لاعب مانشستر يونايتد سيجري الكشف الطبي في إيطاليا يوم الثلاثاء قبل انتقاله إلى الإنتر.

سيوقع النيراتزوري عقد إعارة للنجم التشيلي لمدة عام مع إمكانية الشراء بقيمة 14 مليون جنية استرليني في نهاية الموسم.

تمكن سانشيز من تسجيل ثلاث أهداف فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انتقاله من أرسنال إلى الشياطين الحُمر في يناير 2018.

سانشيز يستعد لإجراء الفحص الطبي مع الإنتر

2019-08-19T15:38:34Z

اقترب التشيلي أليكسس سانشيز من الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد هذا الصيف، على الرغم من تلميحات سولشاير بالإبقاء على اللاعب بسبب عدم تعويض لوكاكو.

أشار مصادر سكاي سبورت أن سانشيز سينضم للإنتر على سبيل الإعارة مع وجود خيار للشراء مقابل 15 مليون يورو في الصيف المقبل.

ماركوس روخو يطالب إدارة ناديه بالسماح له بالرحيل

2019-08-18T21:30:17Z

يضغط الأرجنتيني ماركوس روخو على إدارة نادي مانشستر يونايتد من أجل السماح له بالرحيل، قبل أيام قليلة من غلق سوق الانتقالات في باقي الدوريات الكبرى.

يتمنى روخو من إدارة فريقه الموافقة على عرض فناربخشة التركي الذي يسعى لضمه على سبيل الإعارة، خاصةً بعد أن خرج اللاعب من حسابات سولشاير هذا الموسم.

الكشف عن سبب تراجع مانشستر يونايتد عن ضم فيرنانديس

2019-08-16T19:34:32Z

كشفت صحيفة دايلي ميل عن سبب تراجع مانشستر يونايتد عن ضم برونو فيرنانديس، بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من الانضمام للشياطين الحمر في هذا الصيف.

يعود السبب إلى فقدان البرتغالي المتكرر للكرة وهو ما يجعله غير مناسب لأسلوب النرويجي سولشار، الذي يفضل الاستحواذ لذا فهناك مخاوف حول قرارات اللاعب عندما تكون الكرة بين قدميه.

سانشيز يرغب بالرحيل عن مانشستر يونايتد قبل غلق السوق

2019-08-15T21:09:06Z

يرغب التشيلي أليكسس سانشيز بالرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد، خاصةً بعد أن ساءت العلاقة بين اللاعب والمدير الفني سولشار في الفترة الأخيرة.

أشارت مصادر تايمز أن سانشيز يريد مغادرة الفريق قبل 2 سبتمبر المقبل الذي سيُغلق فيه سوق الانتقالات، بعد أن طالبه النرويجي بترك الفريق وإلا سيتدرب مع الرديف.

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سولشار يحاول إرغام سانشيز على الرحيل قبل نهاية الميركاتو

2019-08-14T13:00:01Z

لم يعد التشيلي أليكسس سانشيز مرغوباً به في مانشستر يونايتد على الرغم من تصريحات سولشار بأنه ينتظر عودته، ويسعى النرويجي للتحلص منه سريعاً.

أشارت مصادر صحيفة ذا صن أن سولشار هدد ساشيز بالزج به مع فريق الرديف في حال رفض المغادرة قبل غلق سوق الانتقالات الحالي، مع اهتمام روما بضم اللاعب.

سولشار يعترف باهتمام روما لضم سانشيز

2019-08-11T20:48:18Z

اعترف "سولشار" المدير الفني لمانشستر يونايتد باهتمام روما بالتعاقد مع التشيلي أليكسس سانشيز، الذي يواجه مصيراً مجهولاً في أولد ترافولد بعد أن فشل في إثبات نفسه منذ مجيئه.

جاء ذلك في تصريحات النرويجي عقب مباراة تشيلسي في أولى لقاءات الشياطين الحمر بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أكد أن الجيالوروسي حاولوا التعاقد مع سانشيز.

رسمياً.. مانشستر يونايتد يتعاقد مع مجبري من موناكو

2019-08-11T14:07:04Z

أعلن مانشستر يونايتد اليوم الأحد عن تعاقده مع الفرنسي الموهوب"هانيبال مجبري" قادماً من صفوف موناكو، في صفقة مهمة لتدعيم أكاديمية الفريق.

انضم مجبري للشياطين الحمر مقابل 9 مليون جنيه إسترليني، ويعد من أبرز المواهب على الإطلاق بالنسبة للاعبي جيله وينتظره مستقبل مبهر.

مانشستر يونايتد يعرض سانشيز على روما

2019-08-09T14:04:00Z

يبدو أن مانشستر يونايتد لازال يسعى للتخلص من الشيلي سانشيز على الرغم من غلق سوق الانتقالات بإنجلترا، مما سيعني أن الفريق لن يكون قادراً على ضم بديل.

أشارت بعض المصادر المقربة من روما، أن الشياطين الحمر قاموا بعرض سانشيز على الجيالوروسي وأبدوا موافقتهم على دفع جزء كبير من راتبه.

رسمياً.. إنتر يعلن عن تعاقده مع البلجيكي لوكاكو من مانشستر يونايتد

2019-08-08T19:40:45Z

أعلن إنتر عن تعاقده مع البلجيكي لوكاكو قادماً من صفوف مانشستر يونايتد، بعد صراع قوي مع يوفنتوس على ضمه قبل أن ينسحب الأخير من الصفقة بسبب رفض ديبالا للمبادلة.

انضم لوكاكو للينراتزوري في عقد مدته خمس سنوات مقابل ما يقرب من 80 مليون يورو، بسبب الاصرار الشديد من كونتي للتعاقد معه.

الكشف عن سبب تعثر انتقال روخو إلى إيفرتون

2019-08-08T19:37:41Z

تم الكشف عن سبب تعثر صفقة انتقال الأرجنتيني ماركوس روخو إلى صفوف إيفرتون، على الرغم أن المفاوضات بين الطرفين كانت قوية في الساعات الأخيرة.

كشف مصادر سكاي سبورتس أن التوفيز فشلوا في ضم اللاعب لأنهم لم يرغبوا بضمه نهائياً ولكن على سبيل الإعارة، بعكس رغبة إدارة الشياطين الحمر الذين كانوا يريدوا التخلص منه نهائياً.

إيفرتون يحاول مجدداً مع روخو

2019-08-08T14:13:22Z

يسعى إيفرتون للتوقيع مع الأرجنتيني ماركوس روخو مدافع مانشستر يونايتد، وذلك قبل ساعات قليلة من غلق سوق الانتقالات بإنجلترا، خاصةً وأنه خارج حسابات سولشار.

أشارت مصادر سكاي سبورتس أن المفاوضات بين الطرفين مستمرة، مع اصرار التوفيز على ضم مدافع جديد قبل نهاية الميركاتو، بعد الفشل في شراء زوما بصفة نهائية.

تعثر مفاوضات انتقال ماندجوكيتش إلى مانشستر يونايتد

2019-08-08T14:08:35Z

تعثرت المفاوضات بين الكرواتي ماندجوكيش مهاجم يوفنتوس ومانشستر يونايتد، بعد أن فشل كلا الطرفين في التوصل إلى إتفاق لإتمام الصفقة بسبب مطالب البيانكونيري.

أشارت مصادر صحيفة تايمز أن السيدة العجوز اشترطوا الحصول على 14 مليون إسترليني من أجل التخلي عن اللاعب وهو ما قوبل بالرفض من قبل الشياطين الحُمر.

إنتر يتوصل لإتفاق مع مانشستر يونايتد حول قيمة لوكاكو

2019-08-07T19:55:04Z

إنتر يقترب من ضم لوكاكو

اقترب إنتر من التعاقد مع لوكاكو بعد أن توصل إلى إتفاق مانشستر يونايتد على قيمة اللاعب، الذي يستعد لإجراء الفحص الطبي والانضمام رسمياً في الساعات القليلة المقبلة.

أشارت مصادر سكاي سبورتس أن البلجيكي سينضم للنيراتزوري مقابل 75 مليون يورو بالإضافات، وسيتحصل على راتب كبير يصل إلى 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً.

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مانشستر يونايتد يقرر الانسحاب من صفقة إريكسن

2019-08-07T13:39:47Z

قرر مانشستر يونايتد الانسحاب من صفقة إريكسن بسبب المطالب المادية لتوتنهام، على الرغم من رغبة السبيرز في بيع اللاعب في الميركاتو الحالي قبل أن يتبقى في عقده عام واحد ويرحل بسعر أقل، 

أشارت مصادر صحيفة تايمز أن الشياطين الحمر رفضوا مطالب توتنهام التي كانت تقدر بقيمة 80 مليون جنيه إسترليني.

تقدم في مفاوضات الإنتر لضم لوكاكو

2019-08-07T13:36:30Z

شهدت مفاوضات مانشستر يونايتد والإنتر بعض التقدم في الساعات الأخيرة، وذلك قبل أيام قليلة من غلق سوق الانتقالات في إنجلترا خاصةً بعد انسحاب يوفنتوس بسبب رفض ديبالا لعرض المبادلة.

أشارت مصادر تليغراف أن مفاوضات النيراتزوري مع الشياطين الحُمر بها بعض المؤشرات الإيجابية، بعد أن قرر سولشار استبعاد اللاعب تماماً من حساباته.

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مانشستر يونايتد يخفق في ضم ديمبيلي في الميركاتو الحالي

2019-08-07T13:01:06Z

أفادت بعض التقارير أن المهاجم موسى ديمبيلي الذي تهتم إدارة مانشستر يونايتد بضمه لن يغادر فريق أولمبيك ليون في الميركاتو الحالي.

وقد صرح رئيس النادي الفرنسي جان ميشيل أولاس في حديثه محطة "HMRC" قائلاً "ديمبيلي سيكون معنا هذا الموسم، ولن تكون هناك مغادرات أخرى في الفريق.

لوكاكو يضغط على مانشستر يونايتد من أجل الرحيل

2019-08-07T12:51:20Z

بحسب تقرير نشر على أثليتيك، يشعر روميلو لوكاكو بعدم الأهمية في مانشستر يونايتد حتى أنه توقف عن الحديث مع أوله جونار سولشار.

وارتبط اسم البلجيكي الدولي بالانضمام بعملاقي الدوري الإيطالي يوفنتوس والإنتر في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وهو الآن يحاول الضغط بكل قوته على إدارة الشياطين الحمر لإجبارهم على رحيله قبل نهاية الميركاتو.

مانشستر يونايتد يبدأ التحرك نحو إيريكسين

2019-08-07T12:50:15Z

العرض الأول للشياطين الحمر قيمته 50 مليون جينه استرليني

أشارت صحيفة الإندبيندينت إلى أن مانشستر يونايتد دخل في مفاوضات مع توتنهام من أجل ضم كريستيان إيريكسين في سوق انتقالات الصيف الحالي، وأن العرض الأول للشياطين الحمر قيمته 50 مليون جنيهًا استرلينيًا.

ولا يمانع السبيرز في رحيل متوسط ميدانه في الميركاتو الحالي، خاصةً وأن عقده ممتد لموسم واحد آخر، وهو ما يعني أن الدنماركي قد يرحل دون حصول الديوك على أي مقابل مادي.

وبحسب التقرير فإن إدارة الفريق اللندني ستسعى للحصول على أكبر عائد ممكن من الصفقة، وأنها ستحاول الضغط على مانشستر يونايتد من أجل زيادة العرض المقدم، خاصةً وأن اللاعب ارتبط اسمه بقوة بريال مدريد.

مانشستر يونايتد يعلن رقم ماجواير

2019-08-07T12:49:22Z

المدافع الأغلى في التاريخ يحصل على رقم ريو فيردناند

إنتر ينفرد بسباق لوكاكو قبل أيام قليلة من غلق ميركاتو إنجلترا

2019-08-06T19:48:50Z

يبدو أن انهيار صفقة انتقال ديبالا إلى مانشستر يونايتد قد ألقت بظلالها على مفاوضات لوكاكو مع البيانكونيري، وزادت احتمالية انسحاب يوفنتوس من الصفقة بسبب اصرار اليونايتد للحصول على مبلغ كبير للتفريط في اللاعب.

أشارت مصادر سكاي سبورتس أن الإنتر أصبح هو الفريق الوحيد المهتم بالتعاقد مع البلجيكي في الوقت الراهن، ولكن الشياطين الحمر يصروا على الحصول على 83 مليون يورو مقابل بيعه.

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شكوك حول مصير بوجبا مع مانشستر يونايتد

2019-08-06T13:37:38Z

على الرغم من ثقة سولشار ببقاء بوجبا مع مانشستر يونايتد هذا الصيف، وتصريحاته عقب أخر مباراة ودية هذا الصيف والتي أكد فيها أن الفرنسي سيستمرولكن الشكوك تحوم حول مصيره مع اليونايتد في سوق الانتقالات الحالي.

أشارت مصادر تليغراف أن بوجبا قد يرحل قبل غلق سوق الانتقالات بإنجلترا ولكن بشرط أن يكون هناك عرضاً لا يقل عن 160 مليون جنيه إسترليني، خاصةً مع ظهور اهتمام بالدانماركي إريكسن.

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مانشستر يونايتد يتحرك بشكل مفاجئ لضم إريكسون قبل غلق السوق

2019-08-06T13:30:51Z

نشط مانشستر يونايتد بقوة مرة آخرى بعد التعاقد مع المدافع هاري ماجواير، ويبدو أن تدعيمات الفريق هذا الصيف لم تنتهِ بعد، حيث يسعى للتعاقد مع الدانماركي إريكسن قبل أيام قليلة من غلق سوق الانتقالات.

أشارت مصادر تليغراف أن الشياطين الحمر يضغطوا بقوة من أجل ضم نجم توتنهام، مما يشير إلى اقتراب خروج بوجبا بسبب حاجة الفريق للمال من أجل تدعيم صفقة الدانماركي، خاصةً وأن السبيرز وجد بديله في ريال بتيس وهو لو سيلسو.

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إدارة الإنتر تخبر إيكاردي بالبحث عن نادي أخر

2019-08-06T13:19:52Z

بحسب ما أفادت به صحيفة "La Gazzeta dello Sport" أن الإنتر لا ينوي استخدام اللاعب ماورو إيكاردي في الموسم القادم، وقد أطلق الضوء الأخضر للاعب من أجل البحث عن نادي جديد قبل إغلاق نافذة الانتقالات الحالية.

يشتهر أنطونيو كونتي مدرب النيراتزوري بأنه دائماً يسعى لضم الكثير من اللاعبين الجاهزين لتطبيق خطته التي تعتمد على طريقة (3-5-2)، ويعمل حالياً على إبرام صفقات مع كلً من إيدن دجيكو لاعب روما بالإضافة إلى روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد الذي مازال السعر الذي يطلبه الشياطين الحُمر لإتمام الصفقة هو العقبة الوحيدة في الصفقة.

وقد أقترح المدرب أن يتم الاستعانة بإيكاردي كبديل أقل تكلفة، ولكن إدارة الإنتر تصر على مغادرة الأرجنتيني من النادي.

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ريال مدريد تحاول للمرة الأخيرة الوصول لاتفاق بشأن بوجبا

2019-08-06T12:52:34Z

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "Marca" أن ريال مدريد يحاول للمرة الآخيرة أن يصل إلى اتفاق حقيقي لضم اللاعب بول بوجبا من مانشستر يونايتد.

ويُعد الدولي الفرنسي الذي يرتبط أسمه كثيراً بالانتقال إلى يوفنتوس من أكثر اللاعبين المهمين في الميركاتو الحالي من قِبل البلانكوس، ويحاول الملكي أن يصل لإتفاق مع إدارة الشياطين الحُمر لضم اللاعب في صفقة لا تزيد قيمتها عن 150 مليون يورو.

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حنبعل يجتاز الفحص الطبي مع مانشستر يونايتد بنجاح

2019-08-05T21:00:06Z

اجتاز الفرنسي "حنبعل" الفحص الطبي مع مانشستر يونايتد بنجاح، ومن المتوقع أن يُعلن عن الصفقة بشكل رسمي يوم غد الثلاثاء، لينضم رديف الفريق بدايةً من الموسم المقبل، مع إمكانية تصعيده للفريق الأول في أي وقت.

أشارت مصادر لو باريسيان أن حنبعل سينضم للشياطين الحمر مقابل 8 مليون جنيه إسترليني بالإضافات، ويعتبر اللاعب من أبرز مواهب الإمارة الفرنسية "موناكو" المتوقع لهم مستقبل كبير في السنوات القليلة القادمة.

رسمياً.. مانشستر يونايتد يعلن التعاقد مع هاري ماجواير

2019-08-05T14:03:35Z

رسمياً.. اليونايتد يضم ماجواير

أعلن مانشستر يونايتد تعاقده مع هاري ماجواير مدافع ليستر سيتي في صفقة قياسية للعملاق الإنجليزي، الذي جعل من لاعب الثعالب أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم حتى الآن، بعد أسابيع طويلة من المفاوضات بين الطرفين.

أنضم ماجواير للشياطين الحمر مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، في عقد مدته ست سنوات، وعبر كلا من اللاعب وسولشار عن سعادتهما بإتمام الصفقة من أجل أن يكون مستعداً للبداية القوية للموسم الجدديد في مواجهة تشيلسي بأولى الجولات.

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يوفنتوس يعرض ماتويدي وماندجوكيتش وديبالا من أجل بوجبا

2019-08-05T12:43:23Z

يعيش يوفنتوس صراعًا قويًا مع ريال مدريد على بوجبا منذ بداية سوق الانتقالات الصيفية الحالية، لكن على ما يبدو أن البيانكونيري بدأ التحرك بجدية من أجل حسم سباق إعادة نجمه السابق، حيث شوهد بعض أعضاء إدارته في لندن لإتمام الصفقة كما قالت صحيفة توتوسبورت.

وبحسب المصدر فإن بافيل نيدفيد وفابيو باراتيتشي دخلا بالفعل في مفاوضاتٍ مع وكيل أعمال الفرنسي مينو رايولا، وأن العرض هذه المرة الذي قد يُرسل لمانشستر يونايتد هو ضم بطل العالم 2018 مقابل التخلي عن ديبالا، ماندجوكيتش وبليز ماتويدي.

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مانشستر يونايتد يستعد للتحرك لضم برونو فيرنانديش

2019-08-04T20:11:00Z

يتأهب مانشستر يونايتد للتحرك من أجل ضم برونو فيرنانديش لاعب سبورتينج لشبونة وذلك قبل أيام قليلة من غلق سوق الانتقالات في إنجلترا، وذلك حسبما أشارت أخر المصادر البرتغالية اليوم الأحد.

أكدت تقارير صحيفة آبولا أن الشياطين الحمر يستعدوا لتقديم عرض رسمي للاعب يوم غد مقابل 70 مليون يورو، على أن يسافر اللاعب يوم الثلاثاء من أجل إجراء الفحص الطبي وإتمام الصفقة في أسرع وقت ممكن.

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مانشستر يونايتد يقرر الانسحاب من صفقة ديبالا

2019-08-04T20:07:21Z

قرر مانشستر يونايتد الانسحاب من صفقة الأرجنتيني ديبالا بسبب مماطلة اللاعب في الرد على عرض الفريق، مما اعتبره النادي عدم جدية في تمثيل الشياطين الحمر في الموسم المقبل وهو ما لا يتناسب مع أهدافهم في سوق الانتقالات.

أشارت مصادر لا جازيتا ديلو سبورت أن اليونايتد تقبل فكرة الابتعاد تماماً عن محاولة ضم ديبالا، والحصول على أكبر مبلغ مالي ممكن جراء بيع البلجيكي لوكاكو إلى يوفنتوس أو الإنتر في الأيام القليلة المقبلة.

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مانشستر يونايتد على وشك ضم موهبة موناكو

2019-08-04T13:52:18Z

اقترب مانشستر يونايتد من التعاقد مع "حنبعل" إحدى مواهب رديف موناكو في صفقة ستكلف الفريق الإنجليزي حوالي 10 ملايين، ومن المتوقع أن تُغلق قريباً بعد أن توصل كلا الطرفين إلى إتفاق لإتمامها هذا الأسبوع.

أشارت مصادر لو باريسيان أن حنبعل سيوقع مع اليونايتد بعد غد الثلاثاء، وكان اللاعب قد التقى بكلا من مارسيال وبوجبا وشجعاه على الانضمام للشياطين الحُمر، ومن المنتظر أن يوقع اللاعب على عقد لمدة خمس سنوات.

مانشستر يونايتد يقترب من التعاقد مع ماريو ماندجوكيتش

2019-08-04T13:48:56Z

اقترب مانشستر يونايتد من حسم صفقة الكرواتي ماريو ماندجوكيتش لاعب يوفنتوس الإيطالي، حيث أشارت أخر التقارير إلى توصل كلا الناديين إلى إتفاق لإتمام الصفقة مع تبقي أيام قليلة على غلق السوق في إنجلترا.

أكد مصادر صحيفة دايلي ميل أن اللاعب سينضم للشياطين الحمر في عقد مدته ثلاث سنوات، بعد أن تم إبلاغه أنه خارج خطط ساري، ويراه سولشار بديلاً مثالياً للبلجيكي لوكاكو.

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واين روني يحلم بالعودة مرة آخرى إلى الأولد ترافورد

2019-08-04T12:57:39Z

أفادت بعض التقارير الصحفية الخاصة بصحيفة "The Sun" أن واينروني يُخطط للعودة إلى مانشستر يونايتد كمدرب بمجرد إعتزاله عن لعب كرة القدم.

المهاجم الإنجليزي السابق للشياطين الحُمر يلعب حاليا في فريق دي سي يونايتد بالدوري الأمريكي، وينتهي عقده في 2020 ومازال يدرس خياراته ما بين الإعتزال أو إستكمال مشواره كلاعب لمده عام أخر.

وقد يعود اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً إلى ملعب أولد ترافورد في المستقبل كمدير فني، حيث يبدي اللاعب إهتمامه بأن يكون جزءاً من فريق مانشستر يونايتد.

أقرأ أيضاً.. تقارير | مانشستر يونايتد غير مهتم بماندجوكيتش

سولشار يؤكد بقاء بوجبا مع الفريق هذا الموسم

2019-08-03T20:35:47Z

بوجبا مستمر مع اليونايتد

أكد النرويجي "سولشار" المدير الفني لمانشستر يونايتد على ثقته في بقاء بوجبا مع الفريق في سوق الانتقالات الحالي، على الرغم أن اللاعب يحاول التمرد من أجل إرغام ناديه على التفريط فيه قبل غلق الميركاتو في إنجلترا.

صرح سولشار عقب أخر المباريات الودية لليونايتد ضد ميلان والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وقال: لا مجال للشك، بوجبا مستمر مع اليونايتد، خاصة مع ضيق الوقت للتعاقد مع بديل له مع تبقي أيام معدودة على نهاية السوق.

بوجبا يضغط للرحيل عن اليونايتد قبل غلق سوق الانتقالات

2019-08-03T13:30:58Z

يحاول بول بوجبا الضغط على إدارة مانشستر يونايتد لإرغامهم على رحيله عن الفريق قبل غلق سوق الانتقالات في إنجلترا يوم الخميس المقبل، مما اضطر سولشار لاستبعاده عن المباراة الودية الأخيرة.

أشارت مصادر دايلي ميل أن اللاعب غير مصاب كما أعلن الننادي عن تعرضه لإصابة في الظهر، وأنها حيلة منه من أجل إقناع ناديه ببيعه إلى ريال مدريد الذي يسعى لضمه بسبب إعجاب زيدان به.

مانشستر يونايتد يتقدم بعرض رسمي لضم نيريس

2019-08-02T20:13:38Z

يبدو أن سوق انتقالات مانشستر يونايتد لن يتوقف عند ضم ماجواير وديبالا فقط في حال وافق على مبادلته مع لوكاكو، حيث يسعى العملاق الإنجليزي خلف لاعب آخر وهو الجناح البرازيلي الموهوب نيريس.

أشارت مصادر إيه إس بي إن أن الشياطين الحمر تقدموا بعرض رسمي لأياكس من أجل ضم اللاعب بقيمة 50 مليون يورو، ولكن الفريق الهولندي يشترط الحصول على 70 مليون من أجل التفريط فيه.

مانشستر يونايتد يتوصل لإتفاق مع ليستر سيتي حول قيمة ماجواير

2019-08-02T20:10:44Z

اليونايتد يحسم صفقة ماجواير أخيراً

تمكن مانشستر يونايتد أخيراً من التوصل إلى إتفاق مع ليستر سيتي حول قيمة اللاعب هاري ماجواير، بعد أسابيع طويلة من المفاوضات بين الطرفين، ليقترب المدافع الدولي من التوقيع لليونايتد قبل غلق سوق الانتقالات.

أشارت مصادر سكاي سبورتس أن الشياطين الحمر وافقوا على دفع 80 مليون جنيه إسترليني، ومن المنتظر أن يجري اللاعب الفحص الطبي غداً قبل أن يوقع رسمياً وينضم لمعسكر الفريق استعداداً لانطلاق الموسم الجديد بعد أسبوع.

رونالدو ينصح ديبالا بالانضمام لمانشستر يونايتد

2019-08-02T13:26:38Z

قام البرتغالي كريستيانو رونالدو بتوجيه النصيحة للأرجنتيني "ديبالا" زميله في يوفنتوس بقبول عرض مانشستر يونايتد الذي يسعى إلى ضمه في مبادلة مع لوكاكو، حيث يرغب البيانكونيري بضمه في الميركاتو الحالي.

أشارت مصادر دايلي ميل أن الدون استخدم تطبيق واتساب من أجل محادثة ديبالا وإقناعه بالانضمام للفريق الإنجليزي، مؤكداً له أنه أصبح بطلاً عندما انضم للشياطين الحمر في عام 2004.

مانشستر يونايتد واثق في قدرته على ضم هاري ماجواير

2019-08-02T13:23:49Z

اليونايتد واثق من ضم ماجواير

أبدى مانشستر يونايتد ثقته في قدرته على التوقيع مع هاري ماجواير مدافع ليستر سيتي وذلك قبل غلق سوق الانتقالات في إنجلترا والمقرر له يوم الخميس المقبل، قبل بداية الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز بيوم واحد.

أشارت مصادر مانشستر إيفيننج نيوز ان مسئولي الشياطين الحمر واثقين من إتمام الصفقة خاصةً وأن المفاوضات شهدت تحسناً ملحوظاً منذ إصابة بايي، وفي حال ضمه سيقوم الفريق ببيع الثنائي ماركوس روخو وسمولينج.

ماجواير مُصر على الانضمام لمانشستر يونايتد هذا الصيف

2019-08-01T20:47:20Z

يصر الإنجليزي هاري ماجواير مدافع ليستر سيتي على الانضمام لصفوف مانشستر يونايتد هذا الصيف، مع تعنت إدارة الثعالب ورغبتها في الحصول على مبلغ معين من أجل التفريط في اللاعب في سوق الانتقالات الحالي.

أشارت مصادر صحيفة ميرور أن ماجواير يتمنى من ناديه قبول أخر عروض الشياطين الحمر الذي يقدر بحوالي 70 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى 10 مليون كعلاوت ، في حين أن ليستر يريد 90 مليون جنيه إسرليني و5 مليون كإضافات.

ديبالا يحدد شروطه وينتظر قرار ساري للرد على اليونايتد

2019-08-01T14:28:28Z

حدد ديبالا شروطه من أجل الموافقة على عرض مانشستر يونايتد بعد أن اجتمع وكيل أعماله مع مسئولي الفريق الإنجليزي، ولكنه أيضاً سينتظر قرار مدربه الحالي ماوريتسو ساري.

أشارت مصادر صحيفة ذا تايمز يريد راتب سنوي يصل إلى 10 ملايين "بعد الضرائب" من أجل الانتقال، ولكنه يريد التأكد أولاً من أنه خارج خطط ساري للموسم القادم.

يوفنتوس يعرض ماندجوكيتش على مانشستر يونايتد

2019-08-01T14:24:45Z

لم يكتفِ يوفنتوس بعرض ديبالا فقط على مانشستر يونايتد من أجل مبادلته مع لوكاكو، ولكنه قرر عرض لاعب آخر خوفاً من رفض الأرجنتيني لرفضه للذهاب إلى إنجلترا وهو ماريو ماندوجوكيتش، الذي يرغب ساري بالتخلص منه، وكان هناك اهتمام به من طرف دورتموند.

أشارت مصادر صحيفة ذا صن أن البيانكونيري عرضوا اللاعب الكرواتي على الشياطين الحُمر، ولكن النادي مصمم على ضم ديبالا في سوق الانتقالات الحالي إذا ما أراد التفريط في لوكاكو الذي اشتعل الصراع على ضمه بين يوفنتوس والإنتر.

مانشستر يونايتد يحدد موعداً نهائياً لليستر سيتي للرد على صفقة مجواير

2019-08-01T12:54:14Z

أفادت بعض التقارير الصحفية أن مانشستر يونايتد قد أعطى مهلة لنادي ليستر سيتي حتى يوم الاثنين القادم للرد بقرار بخصوص صفقة هاري ماجواير.

وكان الشياطين الحُمر قد تقدموا بعرضاً قيمته 80 مليون جنية استرليني من أجل ضم اللاعب، ولم يكن هذا هو العرض الأول فالريد ديفيلز بالفعل قد تقدموا بأكثر من عرض، ولكن ليتسر سيتي قد رفض جميع العروض ليعود النادي الأحمر مرة آخرى لتقديم عرضه الآخير والنهائي.

وأكدت تقارير خاصة بصحيفة "Talksport" أن مانشستر يونايتد قد حدد موعداً نهائياً للثعالب، وأن النادي سينتقل إلى أهداف وصفقات آخرى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول يوم الاثنين.

ماجواير يتحكم في مصير جاري كاهيل هذا الصيف

نيوكاسل يونايتد يرغب بالتعاقد مع توانزيبي

2019-07-31T13:58:23Z

يسعى نيوكاسل يونايتد للتعاقد مع المدافع الإنجليزي الواعد "توانزيبي" لاعب مانشستر يونايتد، خاصة مع سعي الفريق للتعاقد مع لاعب جديد في الخط الخلفي وهو هاري ماجواير.

أشارت مصادر دايلي ميل أن بيع توانزيبي للمكبايس متوقف على التعاقد مع مدافع ليستر سيتي، الذي أكدت بعض التقارير أن الصفقة قريبة من الإتمام قبل غلق سوق الانتقالات الحالي.

مانشستر يونايتد يتجه إلى صامويل أومتيتي بعد إبتعاد صفقة ماجواير

2019-07-31T13:43:33Z

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "Le10Sports" أن إدارة مانشستر يونايتد قد تحدثت مرة آخرى مع إدارة برشلونة حول صفقة المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي.

وكان الشياطين الحُمر قد حاولوا التعاقد مع هاري ماجواير في الميركاتو الحالي ولكن لم يتمكنوا حتى الآن من الوصول إلى أتفاق حقيقي مع لستر سيتي.

وأفادت صحيفة "Le10Sport" أنهم يفكرون الآن في أهداف آخرى بما في ذلك أومتيتي الذيي خاض 13 مباراة في الدوري الإسباني الموسم الماضي.

تصريح أوله سولشار يُعتم على صحة الأخبار المتداولة عن مانشستر يونايتد

2019-07-31T09:54:18Z

بدى المدرب أوله جونار سولشار مشدوداً عندما سئل عن هتمام النادي بباولو ديبالا في لقاء صحفي يوم الثلاثاء.

وقد أشارت بعض التقارير إلى أن مانشستر يونايتد ويوفنتوس يجريان محادثات بشأن صفقة مبادلة تشمل ديبالا وروميلو لوكاكو.

وقد قال مدرب الشياطين الحُمر "لست هنا للحديث عن أي شائعات أو تكهنات عن لاعبي الفريق الآخر، لكن بالطبع نحن نعمل على صفقة أو صفقتين كما قلت من قبل".

رفائيل فاران يُشيد ببوجبا زميلة في المنتخب ويرى أنه إضافة لريال مدريد

2019-07-31T09:53:47Z

صرح اللاعب رافائيل فاران لاعب الميرنجي أنه يعتقد أن زميله في المنتخب الفرنسي بول بوجبا سيكون إضافة رائعة إذا انضم إلى ريال مدريد.

كان قد تم ربط بوجبا ارتباطاً كبيراً بالانتقال إلى الملكي، ولكن يبدو أن إدارة مانشستر يونايتد لا ترغب برحيل اللاعب بسهولة.

مانشستر يونايتد يعود من جديد لطاولة المفاوضات من أجل ضم أومتيتي

2019-07-31T09:53:23Z

أفادت بعض التقارير الصحفية الخاصة بصحيفة "Le10Sport" أن إدارة مانشستر يونايتد قد عادت مرة آخرى لطاولة التفاوض مع برشلونة من أجل ضم المدافع صامويل أومتيتي.

كانت هناك الكثير من المحاولات من قِبل إدارة الشياطين الحُمر في الماضي لضم الدولي الفرنسي، ولكن لم تحقق أياً من هذه المفاوضات تقدماً مع اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً.

ولكن يُقال أن مانشستر يونايتد عاد مرة آخرى ليجري الآن محادفات مع أومتيتي مع إستعداد لدفع 50 مليون يورو لضم اللاعب.

مفاوضات مع ديبالا لإدخاله في صفقة لوكاكو

2019-07-30T20:20:49Z

بدأ مانشستر يونايتد محادثاته مع الأرجنتيني باولو ديبالا من أجل إقناعه بقبول مبادلته بالبلجيكي لوكاكو المطلوب بقوة في الدوري الإيطالي من قبل الإنتر ويوفنتوس، ويسعى البيانكونيري لاستغلال المبادلة للفوز بالصفقة.

أشارت مصادر سكاي سبورتس أن وكيل أعمال ديبالا تواجد في إنجلترا في الساعات القليلة المقبلة من إجراء بعض المحادثات مع مسئولي الشياطين الحمر.

مانشستر يونايتد يستعد لحسم صفقة برونو فيرنانديس

2019-07-30T14:05:59Z

أوشك مانشستر يونايتد على حسم صفقة برونو فيرنانديس نجم سبورتينج لشبونة، الذي لا يمانع فريقه برحيله في سوق الانتقالات الحالي ولكن بشرط وصول عرض لا يقل عن 60 مليون يورو.

أشارت مصادر سكاي سبورتس أن الإتفاق بين الطرفين وشيك، بعد أن ألمح اللاعب باقترابه من الرحيل وبكى في أخر مباراة ودية له مع فريقه البرتغالي.

مانشستر يونايتد يقترب من حسم صفقة ماجواير

2019-07-30T14:02:13Z

اليونايتد يقترب أخيراً من ضم ماجواير

اقترب مانشستر يونايتد أخيراً من التعاقد مع هاري ماجواير مدافع ليستر سيتي بعد أن أشارت أخر التقارير إلى توصل الطرفين إلى إتفاق أخيراً لإتمامها.

أشارت مصادر سكاي سبورتس أن اللاعب طلب من ناديه السماح له بمناقشة الشروط الشخصية مع الشياطين الحُمر وأنه غير مستعد للإعلان عن رغبته علناً.

شفاينشتايجر يُفضل إطلاق سراح بوجبا إذا أراد الرحيل

2019-07-30T12:53:41Z

صرح شفاينشتايجر الذي سبق له اللعب في مانشستر يونايتد قائلاً "يجب السماح لبول بوجبا بمغادرة أولد ترافورد إذا أراد ذلك".

وأصر اللاعب الدولي الألماني السابق على أنه يينبغي على النادي الاحتفاظ فقط باللاعبين الذين يلتزمون بنسبة 100% بإعادة الريد ديفيلز إلى النجاح مرة آخرى.

لاتسيو يدرس عرض مانشستر يونايتد في ضم اللاعب ميلينكوفيتش سافيتش

2019-07-30T12:53:04Z

أفادت بعض التقارير الصحفية أن نادي لاتسيو الإيطالي مازال يدرس العروض المقدمة من أكثر من فريق لضم اللاعب سيرجاي ميلينكوفيتش سافيتش، والذي يُعد مانشستر يونايتد من أكثر المهتمين بضم اللاعب.

تم توجيه اللاعب الصيربي بقوة إلى الأولد ترافورد، ويعترف كلاوديو لوتيتو رئيس الفريق الإيطالي بأن النادي سيبيع اللاعب بالفعل إذا حصل علىالسعر المناسب.

تم إقتراح صفقة ميلينكوفيتش سافيتش من قِبل إدارة مانشستر يونايتد كبديل محتمل لبول بوجبا الذي من الممكن رحيلة في سوق الانتقالات الحالي، كما قد ظهر أهتمام المدرب أوله سولشار بضم اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً.

مانشستر يونايتد يستمر في مراقبة وضع ديمبيلي

2019-07-29T20:11:20Z

استمر مانشستر يونايتد في مراقبة وضع الفرنسي موسى ديمبيلي لاعب ليون، تحسباً للتحرك لضمه بمجرد رحيل لوكاكو إلى الدوري الإيطالي وانضمامه إلى الإنتر أو يوفنتوس.

أشارت مصادر تيلي فوت أن اليونايتد في تواصل مستمر مع معسكر اللاعب، تمهيداً للانقضاض عليه في أي لحظة قبل غلق سوق الانتقالات.

Getty

عرض مُحسن من الإنتر لضم لوكاكو

2019-07-29T20:09:26Z

أكد ماروتا المدير الرياضي لفريق الإنتر أن ناديه قدم عرضاً مهماً لمانشستر يونايتد من أجل التعاقد مع البلجيكي لوكاكو، في صراع مع يوفنتوس على ضم اللاعب في سوق الانتقالات الحالي.

أضاف ماروتا أن الشياطين الحمر يطلبوا مبلغاً كبيراً للتخلي عن لاعب تشيلسي السابق وأنه لا يعلم ما سيحدث في الأيام القليلة المقبلة لأن عالم كرة القدم -على حد تعبيره- غريب.

مانشستر يونايتد يفكر في التعاقد مع وسام بن يدر

2019-07-29T13:56:40Z

يفكر مانشستر يونايتد في التعاقد مع الفرنسي"وسام بن يدر" مهاجم إشبيلية الإسباني، بعد أن قام الفريق الأندلسي بضم أكثر من مهاجم هذا الصيف وهما دبور ودي يونج، مما قد يسهل خروجه.

أشارت مصادر صحيفة ليكيب أن الشياطين الحمر يتنافسوا مع باريس سان جيرمان على ضم اللاعب، تحسباً لاحتمالية رحيل لوكاكو إلى إيطاليا وسط اهتمام قوي من الإنتر ويوفنتوس.

ديبالا لا يرغب بالانضمام لصفوف مانشستر يونايتد

2019-07-28T20:31:29Z

لم يبدي ديبالا اهتمامه بعرض يوفنتوس لضم لوكاكو من مانشستر يونايتد والذي تضمن مبادلة البلجيكي مع المهاجم الأرجنتيني على أن ينضم الأخير للعملاق الإنجليزي.

أشارت مصادر سكاي سبورتس أن ديبالا يرغب بالبقاء مع البيانكونيري هذا الموسم، خاصةً مع غياب الشياطين الحمر عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ريال مدريد يستعد للانقضاض على بوجبا بمجرد بيع بيل

2019-07-28T14:01:20Z

يتهيأ ريال مدريد للانقضاض على الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد، ولكن بعد بيع جاريث بيل المطلوب بقوة من عدة أندية صينية في سوق الانتقالات الحالي.

أشارت مصادر صحيفة ذا صن أن الملكي على استعداد لتقديم عرض رسمي بحوالي 150 مليون يورو من أجل ضم بوجبا ولكن بعد التفريط في الويلزي.

نيوكاسيل يؤكد مرة آخرى أنه لن يتخلى عن سين لونصتاف لصالح مانشستر يونايتد

2019-07-28T13:51:42Z

أفادت بعض التقارير الخاصة بـGoal أن ستيف بروس مدرب نيوكاسل يونايتد قد وجه تحذيراً جديداً لمانشستر يونايتد بشأن اللاعب الشاب سين لونصتاف.

يراقب الشياطين الحُمر لاعب خط الوسط صاحب الـ21 عاماً من مدة، ولكن مدرب الماكبيس الذي قد تسلم قيادة النادي حديثاً صرح قائلاً "إنه ليس للبيع".

وأضاف بروس "لا نريد أن نخسر أبداً أفضل اللاعبين الشباب لدينا، وأعتقد أننا أوضحنا من قبل أننا لن نفعل ذلك".

مانشستر يونايتد يقترب من ضم برونو فيرنانديز

2019-07-27T20:42:52Z

اقترب مانشستر يونايتد من حسم صفقة برونو فيرنانديز لاعب وسط سبورتينج لشبونة، بعد أن أشارت التقارير إلى توصل كلا الناديين إلى إتفاق حول قيمة الصفقة.

أكدت مصادر صحيفة ماركا أن فيرنانديز سيسافر إلى إنجلترا من أجل الخضوع للفحص الطبي بعد أن اتفق الناديين على قيمة 62 مليون يورو.

يوفنتوس يعرض مبادلة ديبالا مع لوكاكو!

2019-07-27T13:34:41Z

دخل يوفنتوس على الخط في صفقة لوكاكو، ويسعى البيانكونيري من أجل استغلال مماطلة الإنتر في مفاوضاته للانقضاض على اللاعب والتعاقد معه.

أشارت مصادر سكاي سبورتس أن السيدة العجوز عرضوا على مانشستر يونايتد مبادلة بين لوكاكو وديبالا الذي يثير إعجاب المدير الفني "سولشار".

إنتر يتقدم بعرض جديد لضم لوكاكو

2019-07-27T13:32:14Z

إنتر مصمم على ضم لوكاكو

تقدم إنتر بعرض جديد لمانشستر يونايتد من أجل ضم مهاجمه البلجيكي "لوكاكو" الذي سبق وأن أبدى إعجابه بمشروع أنطونيو كونتي مع النيراتزوري.

أشارت مصادر سكاي سبورتس أن الأفاعي تقدموا بعرض جديد قيمته 70 مليون يورو بالإضافة إلى 5 مليون كإضافات.

مانشستر يونايتد يتوصل لإتفاق لضم فيرنانديز من لشبونة

2019-07-26T20:42:49Z

bاقترب مانشستر يونايتد من التعاقد مع البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب سبورتينج لشبونة، بعد أن أشارت أخر التقارير إلى توصل كلا الناديين لإتمام الصفقة.

أفادت مصادر صحيفة كورييري ديلو سبورت أن الشياطين الحمر توصلوا لإتفاق لضم البرتغالي مقابل 70 مليون يورو وأنه سيسافر إلى إنجلترا من أجل إجراء الفحص الطبي والتوقيع.

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مانشستر يونايتد يفوت فرصة ضم جايي من إيفرتون

2019-07-26T13:26:05Z

فوت مانشستر يونايتد فرصة التوقيع مع السنغالي جايي لاعب وسط إيفرتون، بعد أن قرر الدخول في المفاوضات ولكن متأخراً بعد أن تواصل اللاعب مع باريس سان جيرمان منذ فترة طويلة.

أشارت مصادر صحيفة ليكيب أن الشياطين الحمر حاولوا مع اللاعب في توقيت متأخراً ولكنه لم يعدل عن قراره بالانضمام للفريق الفرنسي.

رسمياً.. هندرسون يعود لشيفيلد وينزداي على سبيل الإعارة

2019-07-26T13:24:27Z

انضم الحارس الواعد "دين هندرسون" إلى صفوف شيفيلد وينزادي مرة آخرى على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، بعد أن تألق معهم في دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي.

جدد هندرسون عقده قبل أن ينضم لصفوف الفريق العائد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مرة آخرى، حيث يعتمد عليه الشياطين الحمر ليكون بديلاً لدي خيا على المدى البعيد.

مانشستر يونايتد يرفض عرضاً لاستعارة فريد

2019-07-25T20:49:21Z

رفض مانشستر يونايتد عرضاً تركياً لاستعارة البرازيلي فريد لاعب وسط الفريق، وذلك بعد أن وجد اللاعب بعض الصعوبة في التأقلم بأول مواسمه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

أشارت مصادر صحيفة "جونيس" أن الشياطين الحمر رفضوا عرضاً من جالاطة سراي لاستعارة فريد، ولكن العملاق التركي سيحاول مجدداً وسيحاول إغرائه باللعب في دوري أبطل أوروبا.

سولشار يضغط لضم ماجواير في أقرب وقت

2019-07-25T17:06:46Z

طالب النرويجي "سولشار" المدير الفني لمانشستر يونايتد إدارة نادية بضرورة حسم صفقة ماجواير في أقرب وقت ممكن، مع بداية العد التنازلي لغلق سوق الانتقالات في إنجلترا.

أشارت مصادر سكاي سبورتس أن سولشار طلب من وادوارد الإسراع في المفاوضات من أجل التعاقد معه قبل نهاية الجولة التحضيرية استعداداً للموسم الجديد.

موسى ديمبيلي هو الخيار المقترح لمانشستر يونايتد في حال مغادرة لوكاكو

2019-07-25T13:11:34Z

بحسب ما أفادت به صحيفة "Sky Sports" أن مانشستر يونايتد يدرس إمكانية التعاقد مع موسى ديمبيلي في حال مغادرة روميلو لوكاكو صفوف الشياطين الحُمر.

استطاع الفرنسي صاحب الـ23 عاماً أن يُسجل 20 هدفاً من 45 مباراة خاضها مع فريق ليون الموسم الماضي بعد أن انتقل في السنة الماضية للفريق الفرنسي قادماً من سيلتيك.

ويأتي هذا بعدما أصبح أوله جونار مدرب الريد ديفيلز شبه واثقاً من مغادرة لوكاكو الذي يرتبط إرتباطاً وثيقاً مع الإنتر، رغم عدم إتمام الصفقة حتى الأن بسبب أن الفريق الإيطالي لم يفي بمتطلبات مانشستر يونايتد المادية بعد.

مانشستر يونايتد ينفي اهتمامه بضم بيبي

2019-07-24T20:36:48Z

نفى مانشستر يونايتد اهتمامه بالتعاقد مع بيبي لاعب ليل الفرنسي، خاصةً بعد أن أشارت بعض التقارير الفرنسية عن اقتراب الفريق الإنجليزي من ضم الجناح الإيفواري.

أشارت مصادر صحيفة ميرور أن مسئولي الشياطين الحمر غاضبين للغاية من استخدام اسم النادي من أجل زيادة أسعار اللاعبين، مؤكدة أن أخبار الاهتمام بضم بيبي غير صحيحة إطلاقاً.

مهلة أخيرة لإنتر لضم لوكاكو قبل غلق سوق الانتقالات

2019-07-24T13:56:45Z

منح مانشستر يونايتد مهلة أخيرة لإنتر من أجل التعاقد مع لوكاكو، إذا كان النيراتزوري جادين في رغبتهم بضم اللاعب وذلك قبل غلق سوق الانتقالات الذي بدأ العد التنازلي له.

طبقاً لصحيفة تايمز فإن إدارة الشياطين الحمر قررت منح الفريق الإيطالي بعض الوقت لتقديم العرض المناسب للتعاقد مع البلجيكي، حتى يتنسى لهم ضم بديل له قبل نهاية الميركاتو.

مانشستر يونايتد يرغب في ضم برونو فرنانديز وسط معارضة كايزر مدرب للصفقة

2019-07-24T12:41:19Z

أفادت بعض التقارير الخاصة بجول أن مارسيل كايزر مدرب سبورتينج لشبونة يريد الإبقاء على اللاعب برونو فرنانديز رغم محاولات مانشستر يونايتد المستمرة لضم اللاعب.

وتستمر إدارة التعاقدات في الشياطين الحُمر التفاوض على اللاعب ولكن حتى الأن لم يتفق الطرفين بعد على الرسوم النهائية للانتقال.

ولكن رغم ذلك فمازال كايزر يأمل في أن يتمسك سبورتينج لشبونة لاعبهم النجم، ويصر على أنه لا يمكن استبدال لاعب مثله وبجودته.

مانشستر يونايتد يستهدف ميلنكوفيتش سافيتش لتعويض بوجبا

2019-07-23T21:00:03Z

يخشى مانشستر يونايتد من رحيل نجم الفريق بول بوجبا في أي وقت في سوق الانتقالات الحالي، لذا بدأ يجهز من أجل تعويضه إذا ما أصر على قراره بخوض تجربة جديدة هذا الصيف.

أشارت مصادر صحيفة آس أن الشياطين الحمر وقع اختيارهم على الصربي لتعويض بوجبا، واقتربوا من التوصل إلى إتفاق مع لاتسيو لضمه مقابل 75 مليون يورو بالإضافة للحوافز.

مانشستر يونايتد واثق من إتمام صفقة برونو فيرنانديز

2019-07-23T14:01:39Z

يثق مانشستر يونايتد بقدرته على ضم البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب سبورتينج لشبونة، الذي أبدى رغبته بالرحيل عن فريقه في سوق الانتقالات الحالي بعد عرضه على الكثير من الأندية.

أشارت مصادر إندبندنت أن الشياطين الحمر واثقين من إتمام الصفقة التي لن يكون لها أي علاقة بمصير الفرنسي بول بوجبا الذي لا يرغب أي نادي بدفع المبلغ المطلوب لبيعه.

مانشستر يونايتد مهتم بضم ديبالا

2019-07-22T21:00:24Z

أبدى مانشستر يونايتد اهتمامه بضم الأرجنتيني ديبالا لاعب يوفنتوس الإيطالي، تحسباً لاحتمالية رحيل لوكاكو هذا الصيف إلى صفوف الإنتر الذي يسعى لضم البلجيكي.

أشارت مصادر دايلي ميل أن سولشار معجب للغاية بديبالا، وقد يتعاقد معه الشياطين الحمر في حال رحيل لوكاكو أو بوجبا الذي يرغب البيانكونيري بضمه وقد يتم مبادلتهم معاً.

مانشستر يونايتد لا ينوي التعاقد مع جاريث بيل

2019-07-22T13:24:08Z

لا ينوي مانشستر يونايتد التعاقد مع جاريث بيل لاعب ريال مدريد، على الرغم أنه متاح للبيع في سوق الانتقالات الحالي بتأكيد من مدربه زين الدين زيدان، الذي ألمح لاقترابه من الرحيل.

أشارت مصادر مانشستر إيفيننج نيوز أن الشياطين الحمر ليست لديهم أي رغبة للتعاقد مع الويلزي، بعد أن كان النادي مهتماً بضمه في السنوات القليلة الماضية.

مانشستر يونايتد يقترب من حسم صفقة ماجواير

2019-07-21T21:10:44Z

اليونايتد يقترب من ضم ماجواير

اقترب مانشستر يونايتد من التعاقد مع هاري ماجواير مدافع ليستر سيتي بعد أن توصل إلى إتفاق لضمه، حسبما أشارت أخر التقارير التي تفيد بأن الحُمر فازوا باللاعب بالفعل.

أشارت مصادر إندبندنت أن الشياطين الحمر اقتربوا من ضم ماجواير بعد أن اتفقوا مع الثعالب على دفع 80 مليون جنيه إسترليني، ومن المنتظر الإعلان الرسمي عن الصفقة قريباً.

لوكاكو مصمم على الرحيل من مانشستر يونايتد

2019-07-21T13:57:31Z

البلجيكي لا يريد البقاء مع اليونايتد

يصر البلجيكي "روميلو لوكاكو" على الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد هذا الصيف بسبب رغبته في الانتقال إلى الإنتر لاقتناعه بمشروع كونتي مع الفريق الإيطاليز

رفض الشياطين الحمر عرضين لضم مهاجم الفريق، ولكنه طبقاً لمصادر تيلغراف يأمل بأن يعود النيراتزوري بعرض محسن للتعاقد معه هذا الصيف.

مانشستر يونايتد يقترب من تقديم عرض حقيقي لبرونو فرنانديز

2019-07-21T13:41:02Z

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة أوجوجو البرتغالية أن مانشستر يونايتد بات قريباً من ضم برونو فرنانديز لاعب خط وسط سبورتنج لشبونة.

كان هناك إهتمام واضح من الشياطين الحُمر فور بدأ الميركاتو باللاعب البالغ من العمر 24 عاماً، ولكن لم يكن هناك عرضاً حقيقياً، ويعتقد مارسيل كايزر المدير الرياضي للفريق البرتغالي أن التخلي عن اللاعب يحتاج لإعادة النظر مرة آخرى في البديل، خاصة بعد أداء اللاعب الجيد في الموسم الماضي حيث سجل اللاعب 32 هدفاً وصنع 18 طوال الموسم الماضي في جميع المسابقات.

سولشار متمسك بمنح الفرصة لجرينوود

2019-07-20T20:44:13Z

رفض المدير الفني النرويجي "سولشار" أي فرصة للتفريط في لاعبه الشاب جرينوود صاحب الـ17 عاماً في سوق الانتقالات الحالي، بعد أن أظهر مستوى مميز للغاية في المباريات التحضيرية استعداداً للموسم المقبل.

صرح سولشار قائلاً: لم يخطر على بالي أبداً إعارة جرينوود، هو لاعب يجب الإبقاء علي وهو أفضل شئ له الآن.

Getty Images

مانشستر يونايتد يرفض عرضاً جديداً من إنتر لضم لوكاكو

2019-07-20T13:54:14Z

اليونايتد يرفض عرض جديد من إنتر للبلجيكي

رفض مانشستر يونايتد عرضاً جديداً من الإنتر لضم المهاجم البلجيكي لوكاكو، الذي استبعده سولشار نهائياً من حساباته في الجولة التحضيرية تمهيداً لبيعه هذا الصيف.

أشارت مصادر مانشستر إيفيننج نيوز أن الشياطين الحمر رفضوا عرضاً جديداً من النيراتزوري بقيمة 54 مليون جنيه إسترليني لبيع اللاعب، لأنها بعيدة تماماً عن مطالب الفريق المادية.

شيفيلد يقترب من إعارة هندرسون مرة آخرى

2019-07-19T21:00:03Z

اقترب فريق شيفيلد يونايتد الذي تأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، من استعارة الحارس هندرسون مرة آخرى بعد أن تألق معهم في الموسم الماضي.

طبقاً لمصادر دايلي ميل فإن هندرسون سيجدد عقده ومن ثم سينضم إلى شيفيلد مرة آخرى ليكتسب خبرات كبيرة باللعب في الدوري الأقوى في العالم.

كونتي معجب بالبلجيكي لوكاكو ويتمنى ضمه

2019-07-19T13:50:45Z

أبدى الإيطالي كونتي إعجابه بالبلجيكي لوكاكو لاعب مانشستر يونايتد والذي يحاول الإنتر ضمه في سوق الانتقالات الحالي، ولكن لازالت المسافة بعيدة بين الطرفين.

صرح كونتي قائلاً: أنا معجب بالبلجيكي لوكاكو وقد حاولت سابقاً جلبه لتشيلسي، في الواقع أنه لاعب لليونايتد وأنا اعتبره مهماً لتطورنا كفريق ولكن دعونا نرى ما يحدث.

سولشار مصمم على التعاقد مع لونجستاف

2019-07-18T20:03:03Z

أشارت مصادر سكاي سبورتس أن لونجستاف سيجتمع مع المدير الفني الجديد للفريق "ستيف بروس" من أجل مناقشة مستقبله، خاصةً مع وجود اهتمام قوي من مانشستر يونايتد بضم اللاعب.

طبقاً لنفس التقارير فأن اللاعب لا يمانع بالانتقال لليونايتد على الرغم من رغبته بتمثيل فريق مدينته الذي يشجعه منذ الصغر، ولكن سولشار معجب باللاعب ومصمم على التعاقد معه ولو في الموسم المقبل.

ماجواير مستاء من إدارة ليستر ويرحب باليونايتد

2019-07-18T14:01:48Z

ماجواير يريد الانضمامل لليونايتد

أبدى هاري ماجوير استياءه من إدارة ليستر سيتي بسبب تعنت النادي ورفضهم للعروض المقدمة للتعاقد مع المدافع الإنجليزي الدولي وخاصةً من قطبي مدينة مانشستر.

طبقاً لمصادر سكاي سبورتس فإن ماجواير يريد اللعب للشياطين الحمر والسير على خطى فيديتش وفيرديناند، ويشعر بإحباط بسبب موقف فريقه من العروض المقدمة.

Getty Images

الإنتر يسعى لتقديم عرض جديد لضم لوكاكو لمدة 5 سنوات

2019-07-18T13:33:04Z

وفقاً لتقارير خاصة بصحيفة "Sky Sports" التي أفادت بأن الإنتر في طريقه لتقديم عرض بقيمة 41 مليون جنية استرليني لضم المهاجم روميلو من مانشستر يونايتد بعقد يمتد لمدة 5 سنوات، في محاولة لإغراء اللاعب أكثر في الانضمام إلى النيراتزوري.

وأشارت الصحيفة إلى أن غياب البلجيكي عن مباراة الشياطين الحُمر الودية ضد ليدز يونايتد في إستعدادات الفريق للموسم الجديد تُعد أولى علامات رحيل اللاعب عن ملعب الأولد ترافورد، ولكن رغم ذلك مازال هناك الكثير من العقبات في الصفقة بين الفريقين بسبب الرسوم، خاصة وأن الريد ديفيلز يريد التخلي عن اللاعب بمبلغ لا يقل عن 79 مليون جنية استرليني.

مانشستر يونايتد يسعى لضم أوباميانج من أرسنال

2019-07-18T13:22:43Z

وفقاً لما نُشر في موقع"FCInternews.it" الإيطالي فمانشستر يونايتد قد قدم عرضاً لأوباميانج لاعب أرسنال.

وتُشير التقارير إلى أن الجانرز يحاولون مقاومة أي محاولات من منافسهم الإنجليزي للتوقيع مع اللاعب، ولكن الشياطين الحُمر بالفعل قد قدموا عرضاً كبيراً للجابوني بقيمة 62 مليون جنية استرليني.

وأضافت التقارير أن إحتمالية إبرام صفقة المهاجم لوكاكو ليتجه رسمياً إلى الإنتر باتت أكيدة إذا تم الإنتهاء من صفقة أوباميانج ليتثنى لهم تسديد هذه الرسوم المرتفعة التي في عقد الجابوني.

مانشستر يونايتد يستعد لتقديم عرض لفيرنانديز

2019-07-17T20:50:44Z

يستعد مانشستر يونايتد لتقديم عرض رسمي للتعاقد مع البرتغالي "برونو فيرنانديز"  لاعب وسط سبورتينج لشبونة حسبما أشارت أخر الأخبار الصادرة من إنجلترا.

أشارت تقارير دايلي ستار أن وكيل أعمال اللاعب أخبر مسئولي لشبونة بأن الشياطين الحمر سيتقدموا بعرض رسمي قريباً، ومن المتوقع ألا يتم بيع اللاعب بأقل من 60 مليون يورو.

محادثات مانشستر يونايتد مع ليستر من أجل ماجواير مستمرة

2019-07-17T13:53:36Z

مانشستر يواصل مفاوضاته لضم ماجواير

واصل مانشستر يونايتد مفاوضاته مع ليستر سيتي من أجل التعاقد مع هاري ماجواير مدافع الفريق، مع اصرار الثعالب على الحصول مبلغ أكبر من أجل التفريط فيه.

أشارت مصادر "مانشستر إيفيننج نيوز" أن ليستر سيتي رفضوا عرضاً قيمته 70 مليون جنيه إسترليني، وأن اليونايتد مستعدين لجعله أغلى مدافع في التاريخ بقيمة 90 مليون.

دي خيا يقترب من تجديد عقده مانشستر يونايتد

2019-07-16T20:57:01Z

اقترب الحارس الإسباني "دي خيا" من تجديد عقده مع مانشستر يونايتد بعد مفاوضات طويلة بين الطرفين في الآونة الأخيرة، لكن يبدو أنها ستُكلل بالنجاح أخيراً.

أشارت مصادر صحيفة ذا صن أن دي خيا سيحصل على 91 مليون جنيه إسترليني في عقده الجديد الذي سيمتد لخمس سنوات إضافية، وأنه سيوقع عليه بمجرد عودته إلى مانشستر بعد نهاية تحضيرات الموسم الجديد.

عرض رسمي جديد في الطريق للبلجيكي لوكاكو

2019-07-16T14:23:33Z

الإنتر يستعد لتقديم عرض رسمي للوكاكو

يستعد الإنتر لتقديم عرض رسمي جديد للبلجيكي لوكاكو، والذي يصر النيراتزوري على ضمه والتعاقد معه في سوق الانتقالات الحالي بطلب من كونتي.

أشارت مصادر سكاي سبورتس أن النادي الإيطالي سيتقدم بعرض قيمته 60 مليون جنيه إسترليني بعيداً عن الإضافات، في انتظار رد إدارة الشياطين الحُمر.

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برشلونة لا يُغري السويدي ليندلوف

2019-07-16T14:20:18Z

أصر السويدي "ليندلوف" مدافع مانشستر يونايتد بأنه سعيد في الفريق ولا يفكر أبداً في الرحيل، حتى وإن كان برشلونة هو الذي يهتم بالتعاقد معه في سوق الانتقالات الحالية.

أبرزت صحيفة ميرور تصريحات اللاعب الذي قال فيها أنه مسرور بالبقاء مع الشياطين الحمر ولا يفكر في الرحيل إطلاقاً، على الرغم من وجود اهتمام من العملاق الكتالوني.

بوجبا يتجه للبقاء مع مانشستر يونايتد لموسم آخر

2019-07-15T17:58:56Z

بوجبا قد يبقى مع اليونايتد

يتجه الفرنسي بول بوجبا للبقاء مع مانشستر يونايتد لعام إضافي في أولد ترافورد، بسبب عدم جدية الأندية المهتمة بالتعاقد معه في سوق الانتقالات الحالي.

طبقاً لمصادر جارديان فإن بوجبا أقرب للبقاء من الرحيل لأن ريال مدريد يقيم اللاعب بحوالي 120 مليون جنيه استرليني، بينما يريد اليونايتد حوالي 170 مليون جنيه استرليني للتفريط فيه.

سولشار يحتاج إلى لاعب خط وسط بإمكانيات براين روبسون

2019-07-15T13:56:49Z

أفادت بعض الصحف بأن أوله جونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد مازال يشعر أن الفريق يحتاج إلى ضم لاعب خط وسط بإمكانيات براين روبسون الاسطورة السابقة للشياطين الحُمر قبل الإنطلاق للموسم الجديد.

وأضاف رئيس الشياطين الحمر عن خطط الانتقال الخاصة به قائلاً أنه من الواضح أن التوقيت مشكلة، لكننا نعمل كما قلت سابقاً، وبالبطبع نحن متفائلون.

تقارير: اليوم الفحص الطبي لضم ماجواير

2019-07-15T13:31:01Z

ماجواير يستعد للفحص الطبي

أشارت مصادر "ذا صن" بأن اليوم هو الفحص الطبي للمدافع الإنجليزي "هاري ماجواير" لاعب ليستر سيتي، الذي اقترب فريقه من ضم بديله في الأيام المقبلة.

أكدت تقارير الصحيفة بأن الصفقة ستتم مقابل 80 مليون جنيه إسترليني عبارة عن 60 مليون بالإضافة إلى 20 مليون آخرين كإضافات.

مانشستر يونايتد يتوصل لإتفاق مع ليستر سيتي لضم ماجواير

2019-07-14T14:44:36Z

اليونايتد على وشك ضم ماجواير

اقترب مانشستر يونايتد كثيراً من التعاقد رسمياً مع هاري ماجواير بعد أن توصل إلى إتفاق رسمي مع الثعالب لضم اللاعب في سوق الانتقالات الحالية بعد صراع كبير مع مانشستر سيتي.

أشارت مصادر صحيفة ذا صن بأن اليونايتد اتفقوا مع ليستر على دفع 80 مليون جنيه استرليني عبارة عن 60 مليون بعيداً عن الإضافات.

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الرئيس التنفيذي للإنتر متفائل ويثق في قدرتهم على ضم لوكاكو من مانشستر يونايتد

2019-07-14T13:13:32Z

صرح جوزيبي ماروتا الرئيس التنفيذي للإنتر أنه متفائل بشأن كل شئ خاص بصفقة روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد.

وكانت قد بدأت المحادثات بالفعل بين الناديين وأظهر المهاجم البلجيكي رغبة في الانتقال في سوق الانتقالات الحالي ومغادرة ملعب الأولد ترافورد.

والتقى مسؤولي النيراتزوري بمسؤلي الشياطين الحُمر حيث حددوا مبلغ 83 مليون يورو لضم اللاعب.

هاري ماجواير يقترب من مانشستر يونايتد

2019-07-13T20:25:40Z

مدافع ليستر يقترب من اليونايتد

اقترب المدافع الدولي الإنجليزي "هاري ماجواير" من الانضمام لصفوف مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الحالية، بعد أن أشارت أخر التقارير إلى أن رغبة اللاعب ستحسم الأمر.

أشارت مصادر صحيفة دايلي ميل بأن ماجواير أخبر إدارة ليستر سيتي بأنه يريد المغادرة، ويعتبر اليونايتد الأقرب للتوقيع معه في صفقة قد تكلف حوالي 75 مليون جنيه إسترليني.

لوكاكو قد يبقى مع مانشستر يونايتد هذا الصيف

2019-07-13T13:45:27Z

البلجيكي قد يستمر مع اليونايتد

على الرغم من التكهنات برحيله عن صفوف مانشستر يونايتد ولكن لوكاكو قد يستمر هذا الصيف على أقل تقدير في حال فشلت مفاوضاته مع الإنتر.

أشارت مصادر "إيفيننج ستاندراد" أن البلجيكي تقبل إمكانية البقاء مع الشياطين الحُمر لموسم آخر، خاصةً وأن عرض النيراتزوري لم يكن مقنعاً حيث رفض الفريق الإنجليزي رحيله بصيغة الإعارة.

بنوا بدياشيلي لاعب موناكو الصغير بديلاً لهاري ماجواير

2019-07-13T12:35:55Z

بحسب ما أفادت به تقارير خاصة بصحيفة "L'Equipe" بأن مانشستر يونايتد يحدد بنوا بدياشيلي لاعب موناكو بديلاً لهاري ماجواير.

يعد مجواير مدافع ليستر سيتي هو الهدف الأساسي للشياطين الحُمر، ولكن إذا أستمرت المبالغة في الشروط من قِبل نادي ليستر فسيكون الخيار الأفضل هو محاولة ضم بدياشيلي.

بنوا بدياشيلي صاحب الـ18 عاماً قد شارك في 20 مباراة مع موناكو في دوري الدرجة الأولى الفرنسي الموسم الماضي، ويُقدر اللاعب بقيمة 35 مليون يورو.

مانشستر يونايتد يفكر في ضم ميلنكوفيتش سافيتش

2019-07-12T20:55:18Z

يفكر مانشستر يونايتد جدياً في التعاقد مع ميلنكوفيتش سافيتش لاعب لاتسيو وذلك تحسباً لاحتمالية رحيل بول بوجبا في أي وقت الصيف الحالي مع اهتمام ريال مدريد ويوفنتوس بضمه.

أشارت مصادر سكاي سبورتس أن الشياطين الحمر مهتمين بضم النجم الصربي ويرغبوا في تقديم عرض رسمي بقيمة 80 مليون يورو.

مفاوضات الإنتر مع لوكاكو تستمر ووجهات النظر تقترب!

2019-07-12T13:33:01Z

الإنتر يقترب أكثر من لوكاكو

استمرت مفاوضات الإنتر مع مانشستر يونايتد لضم لوكاكو بعد أن سافر المدير الرياضي للنيراتزوري إلى إنجلترا من أجل حسم الصفقة للفريق الإيطالي في أقرب وقت ممكن.

أشارت مصادر سكاي سبورتس أن 13.5 مليون يورو هم من يفصلوا الناديين عن الإتفاق على قيمة بيعه، ولكن من المتوقع أن يتوصلا لحل مرضي لكل الأطراف في الفترة المقبلة.

بوجبا قد يستمر مع مانشستر يونايتد هذا الصيف

2019-07-11T13:59:06Z

الفرنسي لا يرغب بالرحيل!

على الرغم مما أُثير في الفترة الأخيرة، ولكن بول بوجبا قد يستمر في صفوف مانشستر يونايتد هذا الصيف بعد أن أشارت أخر التقارير أنه لا يرغب بالرحيل.

أكدت تقارير "إيه إس بي إن" أن الفرنسي يريد ضمانات بأن الفريق يسير في الطريق الصحيح من أجل الاطمئنان على مستقبل النادي.

روميلو لوكاكو يتوق للانتقال للإنتر

2019-07-11T13:55:21Z

البلجيكي مصر على الرحيل

يتوق البلجيكي روميلو لوكاكو للانتقال لصفوف الإنتر في أقرب وقت ممكن، بسبب اقتناع اللاعب بمشروع النيراتزوري بقيادة أنطونيو كونتي.

أشارت مصادر صحيفة تليغراف أن لوكاكو ينتظر الانضمام لصفوف الفريق الإيطالي، بعد أن شعر بتهميش له في الموسم الماضي عندما اعتمد على الثلاثي مارسيال، لينجارد وراشفورد في الخط الأمامي.

مانشستر يونايتد يسعى لتقديم عرض لضم ميلينكوفيتش سافيتش لاعب لاتسيو

2019-07-11T12:45:15Z

ذكرت صحيفة "Sky" بعض التقارير التي أكدت أن مانشستر يونايتد يقترب من تقديم عرضاً بقيمة 72 مليون جنية إسترليني للحصول على خدمات لاعب خط وسط لاتسيو الإيطالي اللاعب سيرجاي ميلينكوفيتش سافيتش.

وبحسب ما ورد من أن النادي الإيطالي يُقدر قيمة اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً بمبلغ 90 مليون جنية إسترليني ولن يقبل بأقل من ذلك.

قد يحتاج المدرب أولي جونار سولشاير إلى تعزيز خط الوسط بشكل قوي إذا غادر بالفعل بول بوجبا صفوف الشياطين الحُمر في الميركاتو الحالي.

غياب روميلو لوكاكو عن الحصة التدريبية الصباحية لمانشستر يونايتد

2019-07-11T12:38:36Z

غاب اللاعب روميلو لوكاكو عن الحصة التدريبية الصباحية لمانشستر يونايتد اليوم الخميس في ملبورن، وتم ربط الغياب من قِبل الصحف برغبة اللاعب في الانتقال في الميركاتو الصيفي الحالي وإعتراض  على تمسك إدارة النادي به.

ولكن أكدت إدارة الشياطين الحُمر أن المهاجم البلجيكي كان يقوم ببعض التدريبات التأهيلية جنباً بجنب مع أنتوني مارسيال في الصالة الرياضية.

نيوكاسل يرفض بيع لونجستاف لمانشستر يونايتد

2019-07-10T20:50:22Z

لا يرغب نيوكاسل بالتخلي عن لاعبه الموهوب "لونجستاف" الذي يلقى اهتماماً كبيراً من جانب مانشستر يونايتد بعد أن تألق في الموسم الماضي رفقة المكبايس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

أشارت مصادر سكاي سبورتس أن جيوش المدينة يرفضوا بيع اللاعب بعد أن استفسر الشياطين الحُمر عن إمكانية ضمه.

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مانشستر يونايتد ينضم لقائمة المهتمين بضم "نيكولاس بيبي"

2019-07-10T13:44:56Z

انضم مانشستر يونايتد لقائمة المهتمين بالتعاقد مع الإيفواري "نيكولاس بيبي" لاعب ليل الفرنسي، والذي جذب انتباه عدة أندية آخرى مثل ليفربول وآرسنال الإنجليزيين.

أشارت مصادر صحيفة ستاندرد أيضاً إلى أن الشياطين الحُمر أبدوا اهتمامهم بضم لاعب آخر وهو موسى ديمبيلي مهاجم ليون، خاصةً مع اقتراب لوكاكو من الإنتر.

الإنتر يستعد لتصعيد مفاوضاته مع اليونايتد لضم لوكاكو

2019-07-10T13:42:29Z

النيراتزوري يواصل مفاوضاته لضم لوكاكو

يستعد الإنتر لتصعيد مفاوضاته لضم البلجيكي "روميلو لوكاكو" مهاجم مانشسستر يونايتد، ومواصلة المفاوضات لضم اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أشارت مصادر سكاي سبورتس أن ممثلي النيراتزوري سيسافروا إلى إنجلترا من أجل حسم الصفقة في الساعات المُقبلة.

برشلونة يسعى لضم فيكتور ليندلوف مدافع مانشستر يونايتد

2019-07-10T12:24:52Z

يُخطط برشلونة لضم المدافع السويدي فيكتور ليندلوف لاعب مانشستر يونايتد بعد أن أضطر النادي الكتالوني إلى تغيير أهدافة خاصة بعد إبتعاد صفقة ماتيس دي ليخت من إيديهم بشكل كبير.

وقد صرحت صحيفة إل موندو ديبورتيفو أن البلاوجرانا أصبحوا مهتمين بالمدافع السويدي ويأملون في بدء التفاوض في خلال أسبوع.

فيكتور ليندلوف الذي أصبح الخيار الأول لمانشستر يونايتد في الموسم الماضي قد أنضم إلى الشياطين الحُمر في 2017 قادماً من بنفيكا مقابل 31 مليون جينة إسترليني.

سولشاير يُصرح بأن بوجبا ولوكاكو لم يتلقوا عروضاً حقيقية حتى الآن

2019-07-10T12:12:32Z

صرح أولى جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد أن نجوم الفريق مثل بول بوجبا وروميلو لوكاكو لم يتلقوا أي عروض مقنعة حقيقية حتى الآن.

وكان قد أرتبط أسم اللاعب الفرنسي بوجبا ارتباطا وثيقاً بكلً من ريال مدريد ويوفنتوس الذين يسعون لضم اللاعب، في حين أن المهاجم البلجيكي لوكاكو هو هدف لإدارة الإنتر.

سولشاير يأمل في تجديد عقد دي خيا هذا العام

2019-07-10T12:00:16Z

أفادت بعض التقارير ان أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد يأمل في أن يتم تجديد عقد دافيد دي خيا حارس مرمى الفريق.

حيث لم يتبقى في عقد الحارس الإسباني سوى عام واحد فقط، وتحاول إدارة النادي التفاوض مع اللاعب لتوقيع عقد جديد في الوقت الحالي، وقد صرح المدرب بأنه متفائل بأن إدارة الشياطين الحُمر قادرة على إقناع اللاعب بالتجديد.

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مانشستر يونايتد يُجدد عقد راشفورد لمدة 4 سنوات

2019-07-10T11:56:11Z

أفادت بعض التقارير بأن مانشستر يونايتد قد جدد عقد اللاعب ماركوس راشفورد لمدة 4 سنوات وبمبلغ قدرة 200 ألف جنية إسترليني في الإسبوع.

وقد أفادت بعض الصعف بأن اللاعب قد صرح بأنه لم يتم التفاوض بشكل مبالغ حيث أن الاتفاق تم سريعاً ودون أي مشكلة.

ساوثامبتون يسمح لمانشستر يونايتد بالتفاوض مع ليمينا

2019-07-09T20:54:29Z

من المقرر أن يبدأ مانشستر يونايتد مفاوضاته مع ليمينا في الأسبوع المقبل، بعد أن وافق ساوثامبتون على أن يتحدث الشياطين الحمر مع لاعبهم من أجل بدء المفاوضات بشكل رسمي.

أشارت مصادر صحيفة "تايمز" بأن إدارة الساوث منحوا اليونايتد الإذن للتحدث مع ليمينا، والذي من المتوقع أن يكون بديل بوجبا الذي يرغب بالرحيل هذا الصيف.

مانشستر يونايتد يستفسر عن ضم ليمينا

2019-07-09T13:57:30Z

واصل مانشستر يونايتد بحثه عن ضم لاعبي وسط، من أجل تعويض الرحيل المحتمل لبول بوجبا، وارتبط بالعديد من النجوم كان أخرهم هو ماريو ليمينا لاعب ساوثامبتون.

أشارت المصادر المقربة من النادي، أن الشياطين الحمر استفسروا عن لاعب القديسين وسط منافسة مع ارسنال على ضمه.

مانشستر يونايتد يبدي اهتمامه بضم باكايوكو

2019-07-08T20:41:46Z

بدأ مانشستر يونايتد بالبحث عن بديل عن بوجبا الذي يصر على الرحيل عن صفوف الشياطين الحُمر هذا الصيف، ويبدو أنه وجد ضالته في الدوري الإنجليزي الممتاز.

أشارت مصادر "راديو مونتي كارلو" بإن اليونايتد استفسر عن إمكانية التعاقد مع باكايوكو لاعب تشيلسي وسط اهتمام من آرسنال وباريس سان جيرمان.

رسمياً.. كيران أوهارا ينضم لنادي بورتون ألبيون

2019-07-08T20:37:47Z

انضم " كيران أوهارا" حارس رديف مانشستر يونايتد لصفوف فريق بورتون ألبيون الذي يشارك في دوري الدرجة الأولى الإنجليزية وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

يطمح أوهارا لاكتساب المزيد من الخبرات، من أجل أن تتم إعارته إلى دوري أفضل في الموسم المُقبل كخطوة تصعيدية تقربه أكثر من الفريق الأول في قادم المواعيد.

مانشستر يونايتد يسعى لضم ميلينكوفيتش سافيتش ليكون بديل بوجبا

2019-07-08T12:22:38Z

بحسب ما أفادت به صحيفة "Corriere Dello Sport" بأن مانشستر يونايتد يطارد لاعب خط وسط لاتسيو الإيطالي اللاعب الصيربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

وترى إدارة الشياطين الحُمر أن اللاعب سيسد فراغ بول بوجبا الذي مازال مُصراً على الرحيل حتى الآن.

وكانت قد أفادت بعض التقارير بأن باريس سان جيرمان مهتم أيضاً باللاعب ميلينكوفيتش سافيتش الذي قدم أداءاً جيداً وساعد فريقه في الفوز بكأس إيطاليا الموسم الماضي.

ديفيد نيريس يُصرح أن مستقبله مع أياكس

2019-07-08T12:16:09Z

في ظل التصريحات والتقارير الكثيرة التي أشارت بمغادرة المهاجم البرازيلي ديفيد نيريس في سوق الانتقالات الحالي، وفي ظل إهتمام أكثر من نادي باللاعب مثل مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد وإيفرتون بعد الأداء الرائع الذي قدمه اللاعب الموسم الماضي.

أفادت بعض التقرير بتصريحات اللاعب عقب فوز البرازيل ببطولة كوبا أمريكا على حساب بيرو بنتيجة (3-1)، حيث صرح إلى "Algemeen Dagblad" وقال بأن الوقت الحالي هو يحتفل بالانتصار وأنه سيتوجب عليه العودة إلى أياكس في 28 من يوليو الحالي، وأضاف قائلاً أن مستقبله مع أياكس.

مانشستر يونايتد يبدي اهتمامه بضم نيريس

2019-07-07T20:57:15Z

انضم مانشستر يونايتد لقائمة الأندية المهتمة بالتعاقد مع البرازيلي "نيريس" لاعب أياكس الهولندي، بعد الموسم الماضي الذي قدم فيه أداءاً رائعاً مع فريقه في الدوري ودوري أبطال أوروبا.

طبقاً لمصادر "سكاي ألمانيا" فإن اليونايتد يصارع أتلتيكو مدريد على ضم اللاعب، ولكن لم يقدم أي عرض رسمي حتى الآن.

لوكاكو يفضل الانضمام للإنتر عن يوفنتوس

2019-07-07T13:43:44Z

لوكاكو يفضل النيراتزوري

يفضل روميلو لوكاكو الانتقال لصفوف الإنتر على حساب يوفنتوس، بعد أن أبدى رغبته بالرحيل عن مانشستر يونايتد في الصيف الحالي حسبما صرح وكيل أعماله.

أشارت مصادر سكاي سبورتس أن المهاجم البلجيكي معجب بمشروع أنطونيو كونتي مع النيراتزوري، ويبدو مقنعاً له أكثر من البيانكونيري.

بحسب تصريحات كابالدي أن كوليبالي سعيد في نابولي

2019-07-07T13:07:04Z

قال الصحفي الإيطالي أوريليو كابالدي أن خاليدو كوليبالي لاعب نابولي لا يفكر في الانتقال في فترة الانتقالات الحالية رغم اهتمام مانشستر يونايتد باللاعب.

وأضاف قائلاً لصحيفة "Transfer Window Podcast" أن كوليبالي لاعب لديه الكثير من الطموح، ولكنه أعتاد أن يعيش في مدينة نابولي، بالطبع مانشستر يونايتد اسم كبير وجذاب للغاية، ولكنني أعتقد الآن أن هدف كوليبالي هو الفوز بلقب إيطالي مع الأزوري، لذلك سيبقى على الأقل للموسم المقبل.

بوجبا ضمن قائمة مانشستر يونايتد التي ستخوض الكأس الدولية للأبطال

2019-07-07T12:59:57Z

سولشاير متمسك ببوجبا حتى الآن

تم اختيار بول بوجبا ضمن القائمة التي ستسافر إلى أستراليا وآسيا لخوض معسكرات الإعداد والمبارايات التحضيرية لمانشستر يونايتد والتي من بينها الكأس الدولية للأبطال.

كان هناك أكثر من تصريح بأن اللاعب سيغادر صفوف الشياطين الحُمر في الانتقالات الصيفية الحالية، ولكن إدراجة في القائمة المكونة من 28 لاعب توحي بأن سولشاير المدير الفني للريد ديفيلز متمسك باللاعب ويأمل في الحفاظ على خدماته لموسم 2019-20.

ريال مدريد يقدم أول عرض رسمي لمانشستر يونايتد لضم بوجبا

2019-07-06T21:03:06Z

الريال يبدأ تحركاته لضم بوجبا

بدأ ريال مدريد تحركاته من أجل التعاقد مع بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد، وبحسب أخر التقارير فإن الملكي تقدم بأول عرض رسمي لضم النجم الفرنسي.

أشارت مصادر صحيفة ليكيب أن المرينجي تقدم بعرض قيمته 80 مليون يورو، في انتظار الرد من إدارة الشياطين الحُمر.

يوفنتوس ينضم لقائمة المهتمين بالبلجيكي لوكاكو

2019-07-06T13:38:33Z

صراع إيطالي على ضم لوكاكو

انضم يوفنتوس لقائمة الأندية المهتمة بالتعاقد مع البلجيكي روميلو لوكاكو خاصةً مع عدم ممانعة مانشستر يونايتد ببيع البلجيكي هذا الصيف.

أبدى البيانكونيري اهتمامه باللاعب في الساعات الأخيرة طبقاً لمصادر سكاي سبورتس لينضم للإنتر الذي يفاوض الشياطين الحمر منذ فترة على التعاقد مع اللاعب.

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مانشستر يونايتد يرغب بالتخلص من بول بوجبا

2019-07-06T13:36:21Z

اليونايتد لا يريد الفرنسي في الفريق

يبدو أن مانشستر يونايتد غير سعيد أبداً بمحاولات اللاعب ووكيل أعماله للرحيل عن صفوف الفريق في الصيف الحالي، لذا بدأ يفكر في بيعه جدياً والتخلص منه.

أشارت مصادر سكاي سبورتس أن اليونايتد وبرغم ما يظهروه أمام الإعلام أن بوجبا ليس للبيع ولكنه يرغبون ببيعه إذا وجد عرض مناسب ومُغري للتفريط فيه.

مانشستر يونايتد مستعد لتقديم عرض جديد لماجواير

2019-07-05T20:06:53Z

اليونايتد مصممين على ضم مدافع ليستر

لم يفقد مانشستر يونايتد الأمل في التعاقد مع هاري ماجواير مدافع ليستر سيتي، بعد أن رفض الثعالب العرض الأول للفريق والذي كانت تقدر قيمته بحوالي 70 مليون جنيه إسترليني.

يواجه اليونايتد منافسة شرسة مع السيتي على ضم اللاعب الذي يريد فيه ليستر 90 مليون جنيه إسترليني لبيعه، وطبقاً لمصادر تايمز فإن الشياطين الحمر سيقدموا عرض جديد للاعب.

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مانشستر يونايتد يجهز عرضه لضم لونجستاف من نيوكاسل

2019-07-05T20:03:26Z

يستعد مانشستر يونايتد لتقديم عرض رسمي أول لنيوكاسل من أجل التعاقد مع لاعب الوسط الموهوب "لونجستاف" الذي لا يمانع المكبايس ببيعه ولكن بالسعر المناسب من وجهة نظر الإدارة.

أشارت مصادر سكاي سبورتس أن الشياطين الحُمر مستعدين لاختبار رغبة جيوش المدينة في الحفاظ على لاعبهم، ومن المتوقع ألا يتم التفريط فيه بأقل من 50 مليون جنيه إسترليني.

رسمياً.. بيريرا يجدد عقده مع مانشستر يونايتد

2019-07-05T13:50:33Z

أعلن مانشستر يونايتد رسمياً عن تمديد عقد البرازيلي الموهوب "أندريس بيريرا" ليستمر داخل صفوف الشياطين الحمر لعدة سنوات آخرى، على أمل أن يثبت قدراته الكبيرة مع النادي.

جدد بيريرا عقده حتى عام 2023 مع وجود خيار بالتجديد لعام إضافي، وعبر اللاعب عن سعادته الكبيرة بتلك الخطوة ممتناً لسولشار بالثقة الكبيرة فيه وفي بقية المواهب الشابة.

مانشستر يونايتد على وشك تجديد عقد توانزيبي

2019-07-04T20:47:10Z

اقترب المدافع الشاب "أكسل توانزيبي" من تجديد عقده مع مانشستر يونايتد، بسبب ثقة النرويجي سولشار في الصغار ورغبته في الاعتماد عليهم في الفترة المٌقبلة بشكل كبير.

بحسب مصادر "دايلي ميل" فإن اللاعب سيجدد عقده قبل السفر مع الفريق لبدء الجولة التحضيرية للموسم الجديد، والتي سيحصل فيها على فرصته لعل وعسى يدخل حسابات المدرب في الموسم المقبل.

رسمياً.. هيريرا ينضم لباريس سان جيرمان

2019-07-04T20:45:11Z

انضم الإسباني "أندير هيريرا" لاعب مانشستر يونايتد السابق بصفة رسمية إلى صفوف باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الشياطين الحُمر.

ووقع هيريرا على عقد مع الفريق الفرنسي لمدة خمس سنوات حتى عام 2024، وعبر اللاعب عن سعادته بتلك الخطوة والعيش في باريس التي وصفها بأنها أجمل مدينة في العالم على الإطلاق.

مانشستر يونايتد يتواصل مع أتلتيكو مدريد لضم ساؤول

2019-07-04T13:46:47Z

بدأ مانشستر يونايتد اتصالاته مع أتلتيكو مدريد من أجل الاستفسار عن لاعب الوسط ساؤول من أجل إظهار الاهتمام والرغبة في ضم اللاعب، في حال رحيل بوجبا هذا الصيف.

طبقاً لمصادر صحيفة آس فإن الشياطين الحمر يضعوا اللاعب كبديل لبوجبا، وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقده 150 مليون يورو.

الإنتر يضغط من أجل ضم روميلو لوكاكو

2019-07-03T21:01:32Z

النيراتزوري يسعى خلف لوكاكو

واصل الإنتر الضغط على إدارة مانشستر يونايتد من أجل التوقيع مع المهاجم البلجيكي "روميلو لوكاكو" الذي أبدى رغبته في الانتقال للدوري الإيطالي.

طبقاً لمصادر سكاي سبورتس فإن النيراتزوري سيحتمعوا مع وكلاء اللاعب من أجل استكمال المفاوضات بين الطرفين.

بوجبا يفضل يوفنتوس على ريال مدريد

2019-07-03T19:03:24Z

النجم الفرنسي يرغب في العودة للبيانكونيري

قالت الجازيتا ديلو سبورت أن بول بوجبا يفضل العودة ليوفنتوس في سوق انتقالات الصيف الحالي، وذلك على الرغم من اهتمام ريال مدريد القوي بضمه.

وكان النجم الفرنسي قد أعلن في وقتٍ سابق عن عزمه ترك مانشستر يونايتد في الميركاتو الجاري بعد أن وصلت الأمور بينه وبين الشياطين الحمر لطريقٍ مسدود، وبالرغم من إعجاب مدرب الملكي زيم الدين زيدان به، لا يرى أي وجهة له إلا تورينو.

دارميان على خارطة يوفنتوس والإنتر

2019-07-03T18:50:30Z

أشارت تقارير إيطالية إلى أن الإنتر دخل على الخط مع يوفنتوس الراغب في ضم ظهير مانشستر يونايتد ماتيو دارميان في سوق انتقالات الصيف الحالي.

وبحسب الصحفي الشهير جيانلوكا دي مارزيو، فإن أنطونيو كونتي هو أحد المعجبين بمدافع الشياطين الحمر، وسيقوم بالتحرك نحوه إذا نجح النيراتزوري في التخلص من دالبرت في الأسابيع القليلة القادمة.

ولن تكون مسألة ضم صاحب الـ29 عاماً صعبةً على البيانكونيري أو الثعابين، فالمقابل المادي الذي قد يطلب فيه هو 10 مليون يورو.

بايلي يريد البقاء في مانشستر يونايتد

2019-07-03T18:41:58Z

أشارت تقارير نشرتها ليكيب أن إيريك بايلي حريص على البقاء مع مانشستر يونايتد، وذلك على الرغم من الأخبار التي ربطته بالانضمام للدوري الفرنسي وتحديداً بليون في سوق انتقالات الصيف الحالي.

وقضى المدافع الإيفواري 3 مواسم في الأولد ترافورد، خاض خلالهم 74 مباراة في جميع المسابقات، ولا يعتبر الأسد الفرنسي هو الوحيد المهتم بالتعاقد معه، فهناك أخبار أيضاً تشير إلى أن آرسنال يفكر في التحرك نحو اللاعب.

مانشستر يقرر الإسراع في مفاوضات لونجستاف

2019-07-03T14:00:33Z

قرر مانشستر يونايتد الإسراع في مفاوضات "لونجستاف" تمهيداً لضم اللاعب مع بداية الجولة التحضيرية للفريق، حتى يكون جاهزاً تماماً للموسم المقبل ويعتاد على أسلوب سولشار.

أكدت تقارير موقع "مانشستر إيفيننج نيوز" بأن اليونايتد من المتوقع له التحرك لضم اللاعب الشاب هذا الأسبوع، ليتواجد في جولات الفريق الصيفية.

مانشستر يونايتد يقدم عرض جديد لدي خيا

2019-07-03T13:58:04Z

يواصل مانشستر سيتي سعيه لتجديد عقد الإسباني "دي خيا" حارس مرمى الفريق، من أجل الحفاظ عليه لأطول فترة ممكنة داخل أسوار أولد ترافولد وإبعاده عن قطبي الليجا.

طبقاً لمصادر بي بي سي فإن اليونايتد قدم عرض مٌحسن من أجل إقناع دي خيا بالتجديد، حيث تم عرض راتب يصل إلى 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً.

مانشستر يونايتد يرفض مفاوضات ريال مدريد لضم بوجبا

2019-07-02T21:01:35Z

اليونايتد يرفض بيع بوجبا للريال

يرفض مانشستر يونايتد الدخول في مفاوضات مع ريال مدريد من أجل الفرنسي بول بوجبا، والذي يعد من أولويات زين الدين زيدان هذا الصيف، منذ تأزم العلاقة بين الناديين بسبب فاكس دي خيا.

أشارت مصادر صحيفة "ماركا" بأن الشياطين الحُمر أخبروا إدارة المرينجي أن بوجبا ليس للبيع تحت أي ثمن، ليقطعوا الطريق على الرغبة المتبادلة بين الطرفين بإتمام الصفقة.

ساؤول ينضم لقائمة المطلوبين لدعم خط الوسط

2019-07-02T14:01:13Z

يواصل مانشستر يونايتد سعيه لضم لاعب وسط حتى مع بقاء بول بوجبا حتى الآن، وقد ظهرت عدة أسماء على لائحة المطلوبين من قبل إدارة الفريق، كان أخرها الإسباني ساؤول.

ذكرت صحيفة تليغراف أن لاعب الروخيبلانكوس من المطلوبين من قبل سولشار للتعاقد معه، جنباً إلى جنب البرتغالي "برونو فيرنانديز" نجم وسط سبورتينج لشبونة.

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إهتمام من قِبل مانشستر يونايتد بعيسى ديوب لاعب وست هام

2019-07-02T13:48:43Z

صرحت صحيفة "L'Equipe" الفرنسية أن مانشستر يونايتد يُبدي أهتمام واضح باللاعب عيسى ديوب مدافع وست هام الإنجليزي.

وأضافت الصحيفة أن الشياطين الحُمر يسعون خلال الأيام القادمة للدخول في المفاوضات من أجل الحصول على خدمات اللاعب في فترة الانتقالات الحالية.

ريال بيتيس يُتيح جيوفاني لو سيلسو للبيع بمبلغ 70 مليون

2019-07-02T13:45:12Z

بحسب ما أفادت به تقارير خاصة بصحيفة "Marca" فإن ريال بيتيس مستعداً لبيع اللاعب جيوفاني لو سيلسو بمبلغ لا يقل عن 70 مليون جنية إسترليني.

وقد أثيرت الكثير من الأقاويل بشأن لاعب خط الوسط صاحب الـ23 وعاماً، والتي كانت من أهمها هو إهتمام مانشستر يونايتد وتوتنهام باللاعب وأقتراب دخولهم في مفاوضات لضم الأرجنتيني.

ليستر سيتي يرفض عرض مانشستر يونايتد في ضم هاري ماجواير

2019-07-02T13:41:16Z

70 مليون لم تكن كافية لإغراء ليستر سيتي

أفادت بعض التقارير الخاصة بـ"Sky Sports" أن ليستر سيتي قد رفض عرض مانشستر يونايتد البالغ 70 مليون جنية إسترليني لضم اللاعب هاري ماجواير.

بعدما تنبأت بعض الصحف الإنجليزية أن الصفقة قريبة من أن تتم للشياطين الحُمر بعد أن قدموا عرضاً اكبر من عرض مانشستر سيتي الذي كان يطمح أيضاً لضم المدافع الإنجليزي.

زيدان مُصر على ضم الفرنسي بول بوجبا

2019-07-01T20:49:23Z

مدرب الريال يضع بوجبا كأولوية

يصر الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بأي شكل من الأشكال على التعاقد مع بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد بعد أن أبدى رغبته بالرحيل عن أولد ترافولد.

طبقاً لمصادر برنامج "تشيرينجيتو" فإن زيدان اجتمع مع بيريز من أجل إخباره برغبته القوية في ضم بوجبا مصراً على أنه إحدى أولوياته هذا الصيف.

مانشستر يونايتد يجهز عرضه لموهبة نيوكاسل

2019-07-01T13:56:52Z

ينوي مانشستر يونايتد اختبار رغبة نيوكاسل يونايتد في الحفاظ على لاعبه الشاب "لونجستاف" والذي يجذب انتباه الشياطين الحمر بعد تألقه مع جيوش المدينة في الموسم الماضي.

حيث أشارت مصادر بي بي سي أن اليونايتد يستعد لتقديم عرض رسمي للمكبايس من أجل مواصلة دعم الفريق باللاعبين الصغار، على غرار دانييل جيمس وآرون بيساكا.

خلاف في الشروط بين توتنهام وندومبيلي لاعب ليون الذي أراده سولشار

2019-07-01T12:57:36Z

أفادت بعض التقارير أن مانشستر يونايتد يملك الفرصة مرة آخرى للتعاقد مع تانغي ندومبيلي لاعب ليون، فعلى الرغم من أنه تم الاتفاق بالفعل على عقد انتقال اللاعب لصفوف توتنهام وأقتراب الصفقة من أن تتم، إلا أن صحيفة "Get Football News France"  قد نشرت أن اللاعب الفرنسي لم يوافق على الشروط الموجودة بالعقد الشخصي له مع النادي والذي يتضمن راتبه مع السبيرز.

وأضافت التقارير أنه يمكن أن يتم فتح الباب مرة آخرى لمانشستر يونايتد على الرغم من أن الأمر سيكون صعباً خاصة لوجود اللاعب بول بوجبا الذي لم ينتقل حتى الآن ويلعب في نفس مركزه.

سولشار يطلب من إد وودوارد أن يُوفر فائض في الخزينة

2019-07-01T12:51:10Z

أفادت بعض التقارير أن سولشار المدير الفني لمانشستر يونايتد قد طلب من الرئيس التنفيذي إد وودوارد أن ينتهي من أعمال النادي هذا الأسبوع حتى يتمكن من ضم لاعبون جدد قبل إنتهاء الميركاتو.

وذكرت صحيفة "The Daily Star" بعض التقارير التي أوضحت أن المدرب يُريد فائض في الخزينة لتقديم عرض بقيمة 20 مليون جنية إسترليني للاعب سين لونصتاف لاعب نيوكاسيل، والذي كان قد تلقى عرضاً بالفعل من الشياطين الحُمر بقيمة 15 مليون جنية إسترليني ولكن تم رفضه.
وأضاف التقرير أنه أيضاً لتوفير مبلغ كافي لباقي الصفقات التي يريد مدرب الريد ديفيلز الدخول بها وأشار للاعبين برونو فرنانديز وكريسيتيان إريكسن.

مانشستر يونايتد يجدد عقد راشفورد

2019-07-01T10:12:10Z

الإنجليزي الدولي يمدد عقده ويصبح واحداً من الأعلى أجراً في الفريق

نشرت الديلي تيليغراف تقريراً يشير إلى أن ماركوس راشفورد قام بالتوقيع على عقدٍ جديد مع مانشستر يونايتد يمتد لأربع سنوات.

وبحسب العقد الجديد سيتقاضى الإنجليزي الدولي 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، ليصبح بذلك قريباً من صاحب الأجر الأعلى في الفريق أليكسيس سانشيز، والذي يتقاضى 500 ألف جنيهاً استرلينياً.

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ليفربول يتحرك لإعادة كوتينيو

2019-07-01T09:52:06Z

البرازيلي الدولي لا يرغب في الانضمام لمانشستر يونايتد

يستعد ليفربول للتواصل مع فيليبي كوتينيو لاستعادته من برشلونة في سوق انتقالات الصيف الحالي، وذلك بعد خروجه منذ فترة وجيزة لم تتجاوز العام ونصف.

ونقلت صحيفة الديلي ميرور عن كوتينج 10 أن اللاعب البرازيلي قال أنه لا يريد الانضمام لمانشستر يونايتد، احتراماً لمشاعر جماهير فريقه السابق والعداء التاريخي بينهم وبين جماهير الشياطين الحمر.

ويعاني صاحب الـ27 عاماً من تراجع في المستوى منذ وصوله للكامب نو، على الرغم من أن صفقة انتقاله كانت قياسية وكلفت خزائن الكتلان 142 مليون جنيه إسترليني.

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اهتمام مفاجئ من مانشستر يونايتد بالفرنسي ندومبيلي

2019-06-30T21:04:28Z

أبرز مانشستر يونايتد اهتماماً مفاجئاً بضم الفرنسي ندومبيليه لاعب وسط ليون، على الرغم أن اللاعب في مفاوضات متقدمة مع توتنهام هوتسبيرز في الفترة الأخيرة.

أشارت مصادر صحيفة ليكيب أن اليونايتد قد يتدخل في الصفقة خاصةً مع عدم توصل الفريق اللندني لإتفاق مع اللاعب على الشروط الشخصية، وذلك لتعويض الرحيل المحتمل لبوجبا.

مازال بوجبا يريد الرحيل عن مانشستر يونايتد

2019-06-30T16:16:41Z

بوجبا ينتظر التحدث مع سوليشار لإتخاذ القرار

أفادت بعض التقارير بأن اللاعب بول بوجبا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد ينتظر إنتهاء الأجازة الصيفية للتحدث مع المدرب أوله جونار سولشار للسماح له بالمغادرة في سوق الانتقالات الحالي.
يأمل لاعب خط الوسط الدولي في إقناع المدرب لإلغاء قرار عقوبة الانتقال التي أقرها نائب الرئيس التنفيذي إد وودورد.

يُذكر أن يوفنتوس وريال مدريد مهتمان بالاعب الذي بحسب ما أفادت به صحيفة "The Sun" بأن مانشستر يونايتد لن يسمح بمغادرة اللاعب بأقل من 120 مليون جنية إسترليني.

مانشستر يونايتد يُتابع جون ماكجين لاعب آستون فيلا

2019-06-30T16:08:28Z

الأسكتلندي الشاب مطلوب من قِبل الشياطين الحُمر

ذكرت صحيفة "The Sun" أن مانشستر يونايتد يسعى لضم لاعب خط الوسط اللاعب جون ماكجين.

وأضاف التقرير بأن نادي آستون فيلا لن يتخلوا عن اللاعب بسهولة ويسعون للحصول على ملبغ 50 مليون جنية إسترليني للتخلي عن اللاعب الذي أشتروه مبلبغ 3 ملايين جنيه إسترليني فقط منذ عام.

كان اللاعب الاسكتلندي قد سجل في آخر مباراة خاضها مع فريقه وأدى أدائه المتميز في الموسم الماضي إلى لفت نظر الشياطين الحُمر.

مانشستر يونايتد يسعى لضم الدنماركي جاكوب برون لارسين

2019-06-30T16:03:48Z

لاعب بوروسيا دورتموند صاحب الـ20 عاماً هدفاً للشياطين الحُمر

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "the Sun" بأن مانشستر يونايتد يسعى للحصول على خدمات لاعب بروسيا دورتموند اللاعب جاكوب برون لارسن .

وأضافت الصحيفة أن هناك صراع على ضم اللاعب من قِبل ليفربول وآرسنال أيضاً، حيث قدم لاعب الجناح موسم جيد في الدوري الألماني المنقضي، وقد خاض اللاعب صاحب الـ20 عاماً 30 مباراة مع فريقه وتم استدعائه أيضاً ليشارك مع منتخب الدنمارك لأول مرة.

مانشستر يونايتد يخسر سباق ضم دي ليخت

2019-06-30T15:57:44Z

بحسب ما أفادت به صحيفة "Tuttosport" أن اللاعب ماتيس دي ليخت سيتم إعلان انتقاله رسمياً يوم الاثنين كلاعب في فريق يوفنتوس.

كان هناك صراع كبير بين كلً من مانشستر يونايتد، باريس سان جيرمان وبرشلونة مع بطل الدوري الإيطالي على ضم قائد أياكس في سوق الانتقالات الحالي، لكن البيانكونيري استطاع أن يُحقق الفوز في السباق بتوقيعه مع اللاعب الهولندي وإتمام الصفقة بقيمة 70 مليون جنيه إسترليني.