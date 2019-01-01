يضع مانشستر يونايتد العديد من الاحتمالات أامام عينيه من أجل تعويض لوكاكو في حال رحيله في سوق الانتقالات الحالي إلى صفوف الإنتر الذي يسعى للتعاقد معه.

أشارت مصادر سكاي سبورتس أن موسى ديمبيلي لاعب ليون من المرشحين لتعويض البلجيكي في حال وقع للنيراتزوري.