رسمياً.. اليونايتد يضم ماجواير

أعلن مانشستر يونايتد تعاقده مع هاري ماجواير مدافع ليستر سيتي في صفقة قياسية للعملاق الإنجليزي، الذي جعل من لاعب الثعالب أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم حتى الآن، بعد أسابيع طويلة من المفاوضات بين الطرفين.

أنضم ماجواير للشياطين الحمر مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، في عقد مدته ست سنوات، وعبر كلا من اللاعب وسولشار عن سعادتهما بإتمام الصفقة من أجل أن يكون مستعداً للبداية القوية للموسم الجدديد في مواجهة تشيلسي بأولى الجولات.

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