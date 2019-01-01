يتأهب مانشستر يونايتد للتحرك من أجل ضم برونو فيرنانديش لاعب سبورتينج لشبونة وذلك قبل أيام قليلة من غلق سوق الانتقالات في إنجلترا، وذلك حسبما أشارت أخر المصادر البرتغالية اليوم الأحد.

أكدت تقارير صحيفة آبولا أن الشياطين الحمر يستعدوا لتقديم عرض رسمي للاعب يوم غد مقابل 70 مليون يورو، على أن يسافر اللاعب يوم الثلاثاء من أجل إجراء الفحص الطبي وإتمام الصفقة في أسرع وقت ممكن.

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