نجح مانشستر يونايتد في إقناع مهاجمه "ماركوس راشفورد" بالبقاء داخل صفوف الفريق، بعد أن كان مطلوباً لدى عدة أندية أبرزها برشلونة الإسباني الذي كان يراقبه الفترة الماضية.

حيث أشارت مصادر "إيه إس بي إن" أن راشفورد سيجدد عقده مع الشياطين الحُمر مقابل 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، ليستمر داخل قلعة أولد ترافولد لسنوات آخرى.