أضاف مانشستر يونايتد "جيمس ماديسون" لاعب ليستر سيتي إلى قائمة اهتماماته هذا الصيف، في إطار بحثه المستمر عن لاعب وسط هذا الصيف.

طبقاً لمصادر بي بي سي، فإن الشياطين الحُمر معجبين بلاعب نورويتش سيتي سابقاً وقد يتحركوا لضمه في حال فشلت الأهداف الأولية مثل برونو فيرنانديز.