مانشستر يونايتد يخطط لخطف جوهرة ريال سرقسطة
قالت صحيفة صن أن مانشستر يونايتد يسعى للتوقيع مع نجم ريال سرقسطة الشاب ماتيو ميجيا مقابل 600 ألف جنيهاً استرلينياً، وذلك محاولةً من الشياطين الحمر لتدعيم فريقهم للمستقبل.
يلعب صاحب الـ16 عاماً في الطرف، وهو هداف فريقه في الموسم المنقضي على أرضه، ويسعى المدرب النرويجي أوله جونار سولشار إلى ضمه تدعيماً لهذا المركز الذي عانى منه الفريق في الموسم الماضي، وتماشياً مع فلسفته بضخ دماء جديدة شابة في الفريق.
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وكان المدرب أوله سولشار مدرب الشياطين الحُمر يرغب في ضم اللاعب لتدعيم صفوف فريقه قبل انطلاق الموسم القادم، ولكن بعد المبالغة من قبل الميرنجي فسيسعى المدرب للتخلي عن اللاعب والبحث عن البديل.
مانشستر يونايتد يُحدد موعد الفحص الطبي لبيساكا
صرحت صحيفة "ديلي ستار" أن مانشستر يونايتد قد حدد بالفعل موعداً لإجراء الفحص الطبي مع الظهير الأيسر لنادي كريستال بالاس اللاعب آرون بيساكا.
وبحسب ما أفادت بأن المبلغ المُقدم يُعد مرتفعاً للغاية، حيث ستتم الصفقة بمبلغ 50 مليون جنيه إسترليني للاعب الشاب صاحب الـ21 عام، وأضافت أن الصفة تُعتبر تمت بالفعل وأن اللاعب بنسبة كبيرة سينتقل إلى صفوف الشياطين الحُمر، وأنه من المتوقع أن يتم الانتقال في غضون أسبوع.
مانشستر يونايتد يحدد سعر روميلو لوكاكو
بعيداً عن مبادلة إيكاردي
حدد مانشستر يونايتد السعر المطلوب من أجل التفريط في البلجيكي "روميلو لوكاكو" المطلوب بقوة من الإنتر بترشيح من المدرب الجديد للفريق أنطونيو كونتي، ولم يبدي ممانعته ببيع اللاعب.
طبقاً لصحيفة لاجازيتا ديلو سبورت فأن الشياطين الحُمر لن يفرطوا في لوكاكو بأقل من 85 مليون يورو، خاصةً مع رفض إيكاردي للدخول في مبادلة والانتقال لليونايتد.
مانشستر يونايتد يدرس مبادلة لوكاكو بإيكاردي
هل ينهي الشياطين الحمر مسلسل التخلص من لوكاكو بصفقة تبادلية مع الإنتر ينضم بموجبها إيكاردي
على ما يبدو أن صفقة انتقال لوكاكو للإنتر تعيش مراحلها الأخيرة، فمانشستر يونايتد انفتح على فكرة إبرام صفقة تبادلية مع النيراتزوري يضم بموجبها إيكاردي ويرحل المهاجم البلجيكي، وذلك بحسب تقرير نشرته صحيفة إكسبريس.
لا يمانع صاحب الـ26 عاماً فكرة الانضمام للدوري الإيطالي في سوق انتقالات الصيف الحالي، خاصةً مع خروج مشاكل على السطح بينه وبين أوله جونار سولشار.
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بعد أن كان إيريكسين قريباً من الانضمام لريال مدريد مطلع هذا الشهر، انقلبت الأمور رأساً على عقب وتعقد كل شئ بدخول بوجبا على الخط، وبدأ الدنماركي في التفكير في أندية أخرى أهمها يوفنتوس ومانشستر يونايتد.
أشعل الملكي سوق انتقالات الصيف الحالي بضم هازارد من تشيلسي، فانتشرت الأخبار أن نجم أياكس الماضي هو الضربة التالية، لكنه بقي وقلت حظوظه في اللعب للبلانكوس، وجدير بالذكر أن إدارة السبيرز حددت سعر صانع ألعابها بـ100 مليون جنيه إسترليني.
المفاوضات مع برونو فيرنانديز مستمرة
وتصل لمراحل متقدمة
وصلت المفاوضات مع البرتغالي "برونو فيرنانديز" لاعب سبورتينج لشبونة إلى مراحل متقدمة بعد أن أبدى الشياطين الحُمر استعدادهم لتصعيد اهتمامهم باللاعب.
طبقاً لصحيفة آبولا البرتغالية، فأن مسئولي اليونايتد تقابلوا مع وكيل أعمال اللاعب هذا الأسبوع من أجل التوصل إلى إتفاق لانضمام اللاعب إلى أولد ترافولد، في صراع مع السيتي وليفربول على الحصول على توقيع اللاعب.
الإنتر ينتظر بيع إيكاردي للانقضاض على لوكاكو
كونتي مصمم على روميلو
يرغب المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي بالتعاقد مع البلجيكي "روميلو لوكاكو" مهاجم مانشستر يونايتد، ولكنه سيضطر أولاً لبيع الأرجنتيني ماورو إيكاردي من أجل تمويل الصفقة.
طبقاً لمصادر صحيفة جارديان، فأن النيراتزوري سيستخدم مبلغ إيكاردي للتوقيع مع لوكاكو، ولكن عليه أن يجد أي فريق يرغب بدفع 60 مليون من أجل مهاجم سامبدوريا السابق.
مانشستر يونايتد يبدأ مفاوضات تجديد عقد الإسباني دي خيا
هناك ثقة بإقناعه على البقاء
يسعى مانشستر يونايتد للإبقاء على دي خيا داخل صفوف الفريق لأطول فترة ممكنة، من خلال إقناعه بتجديد عقده والاستمرار مع الشياطين الحُمر.
طبقاً لمصادر صحيفة ذا صن، فأن اليونايتد على استعداد لتقديم راتب كبير للحارس الإسباني يصل إلى 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً من أجل أن يجدد عقده.
رغبة بالتخلص من التشيلي أليكسس سانشيز
والاستماع لكافة العروض
أبدى مانشستر يونايتد رغبته في التخلص من التشيلي أليكسس سانشيز بعد المستويات السيئة التي ظهر بها منذ انضمامه للفريق قادماً من آرسنال بالإضافة لغيابه عن أغلب المباريات للإصابة.
طبقاً لمصادر ميرور فأن اليونايتد متشوق للاستماع إلى أي عرض رسمي لبيعه، مع وجود استفسارات من أندية الصين وأمريكا الجنوبية، حيث يرغب النادي بالتخلص من رواتبه العالية.
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مانشستر يونايتد مهتم بالتعاقد مع بروكس
هل يفرط بورنموث فيه؟
واصل مانشستر يونايتد اهتمامه بضم أبرز المواهب الإنجليزية، وبعد التعاقد مع دانييل جيمس قادماً من صفوف سوانزي سيتي، أبدى اليونايتد رغبته بضم إنجليزي آخر واعد هو بروكس لاعب بورنموث.
طبقاً لمصادر صحيفة ذا صن، فأن الشياطين الحمر جادين في التعاقد مع اللاعب، ولكن طلبات الكرز لن تقل عن 50 مليون جنيه إسترليني، وأضافت أيضاً بأن بروكس من مشجعي مانشستر يونايتد، فهل يساعد ذلك على إتمام الصفقة بسهولة؟
ديكلان رايس على ردار الشياطين الحُمر
في صراع مع السيتي على ضمه
أفادت تقارير بأن اللاعب الأمريكي ديكلان رايس لاعب وست هام الإنجليزي كان من بين اللاعبين التي يسعى مانشستر يونايتد لضمهم في سوق الانتقالات الحالي، ولكن بحسب ما أوضحته بعض التقارير أن اللاعب كان متردداً من التسرع في اتخاذ قراره حيث أن انتقاله للشياطين الحُمر تُعد خطوة كبيرة في مشواره الكروي.
ولكن بحسب ما ذكرته "الإندبندنت" أن المدافع الشاب صاحب الـ20 عاماً قد صرح قائلاً بأن الوقت قد حان للانتقال إلى اليونايتد.
انفراجة في مفاوضات مانشستر يونايتد مع بيساكا
الاتفاق قريب
تواصلت المفاوضات بين مانشستر يونايتد وكريستال بالاس من أجل الظهير الأيمن "بيساكا" الذي يشارك حالياً مع منتخب إنجلترا في يورو تحت 21 عاماً، وكانت بدايته غير موفقة بالمرة بتسببه في خسارة الفريق أمام فرنسا بعد تسجيله لهدف في مرماه.
بحسب مصادر موقع دايلي ريكورد فأن الشياطين الحمر اقتربوا من التوصل لإتفاق مع البالاس سينتقل اللاعب بموجبه لأولد ترافولد بحوالي 55 مليون جنيه إسترليني.
رسمياً.. مانشستر يونايتد يجدد عقد خوان ماتا
حتى عام 2021
أعلن مانشستر يونايتد عن تجديد عقد لاعبه الإسباني "خوان ماتا" حتى عام 2021، ليستمر جناح فالنسيا السابق مع الشياطين الحمر برغم بعض التقارير التي تنبأت بعودته إلى إسبانيا هذا الصيف.
وعبر اللاعب على حسابه الشخصي بإنستغرام عن سعادته بتجديد التزامه مع اليونايتد مشيراً إلى أنه اتخذ وافق على البقاء بسبب الأوقات العصيبة التي يمر بها النادي.