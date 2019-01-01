أفادت بعض الصحف بأن أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد لا يزال يشعر أن الفريق يحتاج إلى ضم لاعب خط وسط بإمكانيات براين روبسون الاسطورة السابقة للشياطين الحُمر قبل الإنطلاق للموسم الجديد.

وأضاف رئيس الريد ديفيلز عن خطط الانتقال الخاصة به قائلاً أنه من الواضح أن التوقيت مشكلة، لكننا نعمل كما قلت سابقاً، وبالبطبع نحن متفائلون.